Los 100 años del Chanel Nº5 se celebrarán en Art Basel Miami Beach

Los 100 años del perfume Chanel N°5 serán celebrados en Miami con una instalación de la artista y diseñadora británica Es Devlin que transformará un espacio público de la ciudad en un bosque en coincidencia con la inauguración de Art Basel Miami Beach en diciembre próximo.



Es Devlin recibió el encargo de Chanel para esta instalación, que convertirá la Jungle Plaza del Design District de Miami en un bosque con más de mil plantas, arbustos y árboles que en su centro tendrá un laberinto escultórico dotado de luz, color y sonido.



"Cinco ecos" (Five Echos) es, según un comunicado, una "traducción sintética" de la famosa fragancia creada en 1921 por Ernest Beaux para la casa Chanel, de la que la actriz Marilyn Monroe decía que era lo único que se ponía sobre la piel para dormir.

Según el comunicado, las plantas y árboles utilizados por el artista para su obra sobre Chanel Nº5 serán replantados en parques de Miami una vez que la instalación se retire de Jungle Plaza el 21 de diciembre.



Desde el 30 de noviembre el público podrá perderse en el bosque y su laberinto inspirado en una fragancia creada a partir de más de 20 esencias. "Chanel Nº5 es la expresión de la profunda conexión sensorial de Coco Chanel con la naturaleza. Al crecer en la Abadía de Aubazine, Chanel estaba rodeada de bosques", subraya el comunicado.



Esta fragancia ha sido "una fuente de inspiración para artistas, actores y diseñadores desde que se lanzó hace 100 años y continúa resonando en millones de personas en todo el mundo en la actualidad", subraya.



Devlin es reconocida internacionalmente por crear instalaciones y representaciones artísticas a gran escala, cuyo objetivo es "asombrar" a las personas para que cambien su perspectiva. Su reciente proyecto Forest for Change en Londres invitó a los visitantes a participar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



EFE

