Acróbatas, payasos , magos y  contorsionistas se tomarán a Bogotá

Hace tiempo que el circo extendió su visión, su estética y sus dinámicas más allá del clásico y ensoñador contexto de la carpa, los payasos y algunos acróbatas respirando el peligro en cada uno de sus piruetas. Ahora las artes circenses han explorado otros elementos, otras formas y hasta nuevos escenarios para seguir latiendo con fuerza en el contexto del entretenimiento y en su lectura divertida o intensa de la vida diaria y de la fantasía.

Y ese es precisamente uno de los aspectos que hacen parte del Primer Encuentro Internacional de Circo y sus Saberes Achura Karpa, que se llevará a cabo desde hoy al 3 de marzo en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá.

Brasil, Canadá y México son los países invitados de honor al evento, al que asistirán más de 10 compañías y artistas internacionales y 50 nacionales. Achura Karpa tendrá una programación variada de sala y calle para el público capitalino, además de ser la sede de la cuarta Conferencia Internacional de Estudios de Circo CaiO (Circus and its Others), que llega por primera vez a América Latina.



Imagen de Dúo Réquiem, de Colombia. Foto: Fotos cortesía de las compañías

Una mirada a las lecturas de un continente acerca del tema que los convoca; su relación con conversaciones muy importantes acerca de la inclusión y el cambio de paradigma ante situaciones como el maltrato animal; pasando a discusiones alrededor de su protagonismo en temas de transformación e impacto en el ámbito espiritual y hasta ritual. Sumado a espectáculos de sala y de calle que prometen propuestas visuales, acrobáticas y mensajes llenos de intensidad, belleza y hasta un poco de riesgo, con contorsionistas, acróbatas, especialistas en el manejo del fuego, magos, bailarines y coreografías aéreas que dejarán sin aliento a la audiencia.

Como la compañía francomexicana Transatlancirque fundada por la etnóloga y artista circense Charlotte Pescayre. “Nuestra compañía nace de la necesidad de diálogo entre técnicas para danzar en un cable o cuerda a través de diferentes culturas, en una propuesta estética transcultural y transdisciplinaria”, explica Charlotte Pescayre, quien llegará a este encuentro con el montaje Ndatuvi Inuu. “Estamos orgullosos, emocionados y contentos de representar a México en este festival internacional y agradecidos con Artemotion por esta oportunidad de dar a conocer esta creación que reúne en un universo mágico y colorido a aerealistas, contorsionistas, músicos, y maromeros provenientes de diferentes regiones de nuestro país, recalca Pescayre.

“No solamente tendremos eventos para que quienes habitan y visitan la ciudad disfruten del circo en sus diferentes expresiones, sino que junto a artistas, académicos y al público en general exploraremos las raíces e identidades del circo latinoamericano, comprendidas desde las acrobacias rituales amerindias con su carácter espiritual y comunitario. Buscamos ofrecer una perspectiva más amplia del circo, de las artes y de las sociedades de hoy”, recalcó Olga Lucía Sorzano, directora y fundadora de Artemotion, organización que da vida a encuentro Internacional.

Erin Ball Circus (Canadá), explora una propuesta con artistas y cuerpos amputados. Foto: Foto: cortesía de la compañía circense

Además de los invitados asistirán diez compañías internacionales, con representantes de Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, Suecia, Turquía y Zambia, conectados con la producción y creación de circo a nivel global. Sumado a 50 agrupaciones nacionales.



Para esta edición del Primer Encuentro Internacional de Circo y sus saberes Achura Karpa, la imagen del evento son los Voladores de Papantla, famosos por su ritual de vuelo asociado a la fertilidad, que expresa el respeto hacia la naturaleza y el universo espiritual.



Pero en este encuentro mostrarán la Danza de los Guaguas, dedicada al sol; aunque los Voladores no necesariamente son considerados como parte del circo, sí son un acto de acrobacia ritual amerindia y por esto serán invitados especiales dentro de la programación. Convocados por la flauta y el tamborcillo del caporal, cuatro danzantes girarán aferrados de los extremos de las aspas de un molinete, que se instalará en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá.



Su primera aparición será para la inauguración del Encuentro, hoy 28 de febrero.

¿Por qué Achura Karpa?

El nombre del encuentro Achura Karpa explora las raíces latinoamericanas e indígenas del circo, a la vez que rinde homenaje a las poblaciones originarias que habitan el territorio andino, donde se realiza esta reunión. Achura Karpa fusiona las palabras quechuas ‘achuray’, cuyo significado es “forma de compartir; de encuentro”, y ‘karpa’, que significa el espacio donde se comparten la palabra y los juegos bajo un mismo toldo.

Más que una versión pasajera de un festival, se busca atraer la atención de nuevas audiencias y los principales centros culturales de Colombia y Latinoamérica hacia el circo, fomentando la inclusión de este arte en su programación regular; la creación de mercados y la ampliación de la oferta de circo más allá de los espacios independientes autogestionados por la propia comunidad circense.



Además, el tema de la Conferencia CaiO 2024 para su cuarta edición es ‘la diferencia que hace la diferencia’, frase tomada del académico latinoamericano Rubén Gaztambide-Fernández, quien describe la sociedad del siglo 21 como un mundo de encuentros intensos para explorar la diferencia, ahora a través del circo.

