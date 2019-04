Pablo Picasso, el niño genio que se volvió pintor

Si hubiera que definir de alguna manera al genial pintor español Pablo Picasso (1881-1973), podría ser como un constante transformador del arte, que perfiló desde muy niño. Así queda explícito en el documental 'El joven Picasso', dirigido por Phil Grabsky, que se podrá ver en algunas salas de Cine Colombia del país entre este viernes y el próximo domingo a las 12 del día.



Este viaje a su natal Málaga, La Coruña, Barcelona y París, que abarca la etapa de niñez, juvenil y obra temprana del artista, le revela al espectador datos fascinantes de la vida de Pablo Ruiz Picasso, que permiten entender el conjunto de su legado.

Reyes Jiménez, encargada de la Dirección de Restauración y Conservación del Museo Picasso de Barcelona, quien participa en el documental, le contó a EL TIEMPO detalles de este legado del artista.



¿Qué tanto influye Málaga en la personalidad de ese joven precoz?



Picasso fue muy precoz y desde pequeñito empezó a mostrar su genialidad. Realmente fue su padre, quien en todo momento lo tutela en esta época de Málaga. De allí se van a La Coruña, con toda la familia, y es allá donde él empieza a tomar clases en una escuela de arte. Es este periodo es cuando él comienza a formarse en el arte.



Su padre notó desde muy temprano el talento de ese niño...



Yo creo que la figura de su padre fue definitiva, porque en todo momento guía su carrera. Su padre fue un pintor secundario pero, sobre todo como pintor, tuvo la vista de reconocer en su hijo la genialidad y de darle las herramientas para orientarle en su formación.



¿Qué rasgos característicos destacaría de la personalidad del niño Picasso?



La capacidad que él tiene para captar las cosas. Una rapidez prematura de aprendizaje. Cuando uno ve las tablillas de este primer periodo se entiende cómo en Picasso, un mes es mucho tiempo. Para mí es maravillosa la velocidad que él tiene para trabajar.



Luego llega la etapa de Barcelona, previa a París. ¿Qué le aporta esta ciudad?



Bueno, en Barcelona se encuentra con el ambiente académico de verdad, pero también con la libertad de creación de una ciudad mucho más moderna que La Coruña, donde él tiene la posibilidad de entrar a estudiar Bellas Artes con alumnos que son mayores que él, y esto le da unas alas a Picasso muy importantes.

First Communion, 1896. Foto: EOS Young Picasso © EXHIBITION ON SCREEN/Cine Colombia

¿Esa manera de ser tan fuerte pudo ser una amenaza para su carrera o su genialidad era superior?



Él lo que tenía básicamente era un conocimiento absoluto del dibujo, de las técnicas y todos los procedimientos pictóricos, y tenía una maestría, un don total. Y, por otra parte, nunca acató ningún estilo, sino que fue creando el suyo y fue cambiando de estilo cuando quiso. Él es un hombre que no se atenía a nada.



El documental presenta un cuadro revelador, llamado La hermana Lola, que ya refleja la fuerza de su pincel...



Ese es un momento en que él empieza a hacer su propia búsqueda, abandona la academia y la línea que su propio padre le tenía dirigida y empieza a hacer una pintura mucho más sentida. Está pintando realmente la atmósfera. Y su hermana Lola no tiene rasgos en la cara, es una mancha, pero todos estamos viendo a Lola y estamos viendo la luz exterior.



Picasso no siempre firmó así. ¿En qué momento se decide por el apellido materno?



No es tan simple como que él abandona el apellido del padre (Ruiz). A lo largo de los últimos años de 1800, él va evolucionando su firma hasta efectivamente eliminar la palabra ‘Ruiz’, incluso la P de Pablo, para quedarse únicamente con Picasso. Incluso agregándole los dos guiones que le pone. Precisamente, el año pasado hicimos un estudio grafológico, y la experta nos decía que el hecho de él cerrar entre dos guiones su nombre, hacia 1901 en París, se entiende como un momento de ruptura, un ‘antes’ y un ‘después’.



¿De dónde vienen esos dos elementos simbólicos en su obra que fueron los toros y las palomas?



Su padre era aficionado a los toros y era un pintor de palomas. Picasso cuenta que su padre lo ponía a terminar sus pinturas y le tocaba pintarles las patas a las palomas.

Informes: Cinecolombia.com

CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Restrebooks