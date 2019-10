'Dream Hunters', la obra de danza que habla del sentido de la vida

“Este es el país donde mejor se comprendió a Tomaž Pandur. Él sentía verdadera devoción por Colombia”, recuerda Livia Pandur, hermana de dramaturgo esloveno que falleció en 2016 y afianzó una estrecha relación con Colombia a través de su trabajo teatral.

Ahora, ella pretende mantener esos lazos con la puesta en escena de 'Dream Hunters' ('Cazadores de sueños'), basada en la novela 'Diccionario Jázaro', de Milorad Pavic, y que fue dirigida originalmente por el dramaturgo Tomaž Pandur.



Precisamente Livia Pandur conversó con EL TIEMPO acerca de este reencuentro con el público colombiano en la Bienal que se llevará a cabo del 28 de octubre al 4 de noviembre en la capital vallecaucana.

La obra es dirigida por Livia Pandur. Foto: Foto: Aljoša Rebolj

¿Cuál fue el componente estético de ‘Diccionario Jázaro’ que influenció la creación de ‘Dream Hunters’?

​

El componente estético e ideológico de esta obra es la visión global de Tomaž Pandur, proclamando su voluntad de tener, poder y de vivir el sentido de la vida en cualquier circunstancia. Donde hay silencio, imaginación y belleza, hay un cazador de sueños.



¿Regresar a Colombia con esta obra es una forma de homenajear a Tomaž Pandur?



Mi homenaje es siempre al teatro, como el altar en el que cada día me arrodillo. Esta obra la dirigió Tomaž y mantendré su esencia, que a la vez tiene impregnada la mía. Pienso que cada vez que suben al escenario sus obras, él vive.



Tomaž Pandur fue uno de los consentidos del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá…



El año pasado, también durante la 16.ª edición, fue homenajeado en el último escenario en el que él se presentó en Colombia: el Teatro Julio Mario Santodomingo. Allí, junto al Ballet de la Ópera de Liubliana, presentamos 'Symphony of Sorrowful Songs', dirigida por él. Ahora, con 'Dream Hunters' en la Bienal Internacional de Danza de Cali, mantenemos su legado en el país que él tanto amó.

La pieza inaugurará la nueva edición de la Bienal Internacional de Danza de Cali. Foto: Foto: Aljoša Rebolj

¿Cómo fue continuar con 'Dream Hunters' sin él?

​

Tomaž fue quien dirigió la obra en Belgrado. Mi hermano era un gran creador, con un universo único. En esta nueva era, ya sin él, hacer la obra implicó un proceso lleno de pasión y temor: sentimientos impregnados por una profunda tristeza.



¿Cuál cree que es la función del arte y de la danza en contextos tan fuertes como el de Colombia o Eslovenia?



El papel del artista es acompañar siempre la verdad, mostrar una ventana de la belleza y la poesía, desde una perspectiva profunda de justicia, para que sea el espectador quien pueda sentir a su manera ese mensaje. Para mí el arte no tiene color político, está ahí para ser un vaso comunicante de todas las historias, sean del pasado o presente. Sin pasado, no podemos analizar el presente. Sin presente, no podremos construir futuro.



¿Cuáles son sus siguientes proyectos?

​

Estoy a punto de estrenar 'Alcestis' de Eurípides en Dubrovnik, y de inmediato voy a Madrid para trabajar en el Teatro Español Ecos. Todas las obras que me atrevo a dirigir tienen un punto de vista femenino.



¿Qué expectativa tiene alrededor de la Bienal de Danza de Cali?

​

Creo que la Bienal de Danza de Cali se ha convertido en un gran referente mundial de esta disciplina. Confío en que el punto de vista tanto estético como ideológico haya sido el detonante para la elección de esta obra. Llevaremos a los más talentosos bailarines de Belgrado y estamos muy expectantes de que el público en Cali pueda recibir 'Dream Hunters' con los brazos abiertos.



