¿Qué hacen un argentino y un chileno en Bogotá? Humor y dibujar

Cada uno tiene su trazo particular, su sentido del humor y sus personajes propios. Sentar en el mismo escenario a un dibujante argentino y otro chileno podría haber resultado en una competencia tensionante, pero este par de artistas se complementan y hacen reír en un espectáculo que se construye sobre la marcha.El argentino es Ricardo Siri –Liniers– y el chileno, Alberto Montt. Este miércoles 18 de septiembre, el teatro Jorge Eliécer Gaitán será el lugar donde compartirán sus ocurrencias: mientras uno recita un monólogo o charla con el público, el otro va dibujando, en un ejercicio creativo y de improvisación.

“Las cosas que hacemos no son naturales…lo que pasa con Alberto es una suerte de reacción química. Cuando uno junta tal químico con otro, explota. Si no hubiera conocido a Alberto, nunca me hubiera animado a hacer esto solo”, confiesa Liniers, que desde hace más de una década publica su tira Macanudo en el diario argentino La Nación y que ha lanzado una veintena de libros, además de ser propietario de una editorial de novelas gráficas.



Así nació Los Ilustres, un stand up ilustrado, que reunió a Liniers con Montt, formado en las artes plásticas y conocido por su blog En dosis diarias, en el que desde el 2006 publica sus viñetas.

“Un historietista es alguien a quien le gusta contar cosas desde su punto de vista, que se convierte en su huella digital (…) El stand up comedy es solamente otra forma de contar historias, en las que uno está involucrado. De alguna manera, las viñetas son un stand up comedy dibujado. Ahí no veo un gran salto. La diferencia está en el proceso creativo, porque dibujar historietas es completamente solitario, pero en el stand up siempre hay gente alrededor”, asegura el chileno, que nació en Ecuador.Esta será la primera vez que los artistas presenten Los Ilustres, un stand up ilustrado en Bogotá, luego de estar en el Festival Gabo en Medellín, en 2016, y en el Hay Festival de Cartagena, en 2017.

