El intérprete y compositor Lin-Manuel Miranda y los actores Blake Lively, Ryan Reynolds y Regina King serán los anfitriones de la Met Gala de este año, uno de los acontecimientos más sonados del mundo del espectáculo y que se celebrará el próximo 2 de mayo en Nueva York.



Miranda, de origen puertorriqueño, ya fue nombrado anfitrión en la edición de 2020 de este evento, que sin embargo fue cancelado por la pandemia del coronavirus, por lo que será la primera vez que acuda a la gala, que organiza la "mandamás" de la revista Vogue, Anna Wintour.



Además, seguirán ocupando sus puestos de anfitriones honorarios Wintour, el modisto Tom Ford, que es director del Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA, sus siglas en inglés), y el empresario Adam Mosseri, director de Instagram, que patrocina el evento.



Este año, la Met Gala, que se utiliza para recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York (Met), tiene como temática 'In America: An anthology of fashion' ('En América: una antología de la moda'), por lo que girará en torno a la moda estadounidense del siglo XIX y del siglo XX.

En concreto, la exposición que organiza la institución cultural en paralelo al evento tendrá como objetivo rendir homenaje a las diseñadoras de moda estadounidenses del siglo XIX y XX que fueron ignoradas o han sido olvidadas.



"Vamos a centrarnos en buenos diseñadores que no eran nombres conocidos, que han sido eliminados de la historia de la moda, ignorados o simplemente olvidados", contó a Efe el director del Instituto del Traje del Met, Andrew Bolton, que concretó que "la mayoría son mujeres".

Tras un cambio de calendario provocado por la pandemia del coronavirus, la Met Gala de 2022 será la primera que vuelva a su tradicional primer lunes de mayo.



EFE