Leer teatro

Por estos días se está promocionando en redes la magnífica edición de once obras de Fabio Rubiano que hizo la Fundación Teatro Musical Latinoamericano, que ha venido publicando obras de la dramaturgia nacional.

Un libro de 560 páginas deliciosas para el gusto de quienes adoramos la textura y el olor del papel al que le pusieron como título Teatro en contra. La portada se puede desplegar para ver la ilustración de Paula González inspirada en el teatro de Rubiano.



Entre las obras está la muy conocida Labio de liebre, que hace seis años se convirtió en un fenómeno de públicos en el Teatro Colón. Una obra que hoy más que nunca cobra una vigencia estremecedora, cuando han resurgido las masacres por todo el país ante la mirada atónita de los gobernantes.



La experiencia de leer los diálogos y las acotaciones de las obras es muy particular. En mi caso no fue posible resistir la tentación de leer en voz alta.



Lo interesante ha sido encontrar en esos textos nuevas dimensiones que no había advertido cuando vi las obras montadas.



De hecho, he tenido la fortuna de ver la mayoría y a medida que he ido leyendo he podido traer a mi memoria imágenes imborrables de los vestuarios, las escenografías pero, sobre todo, de los rostros del mismo Fabio actuando, o de Marcela Valencia en su hilarante monólogo Yo (no) estoy loca. O Jacques Toukhmanian como el millonario Patricio W. Lombana, el padre, en Cuando estallan las paredes.



Pero también la imaginación se me ha disparado con obras que no he visto montadas, como El crimen de la calle Fuencarral, que fue hecha en las Islas Canarias.



Con prólogo de la joven investigadora Manuela Vera, este es un libro imprescindible en cualquier biblioteca pública o privada para experimentar la lectura del teatro.



Teatro en contra se encuentra en la sede de Teatro Petra, tiendateatral.com y en librerías como Lerner, Wilborada, Tango, en Bogotá, y en Exlibris y Acentos, en Medellín.



Columna Sin telones, de Alberto Sanabria, crítico de teatro. Correo: sintelones@hotmail.com