El poder femenino de los museos en Colombia

La gran noticia del miércoles 26 de mayo en la mayoría de páginas culturales de los principales diarios de todo el mundo fue el nombramiento de Laurence des Cars como la primera mujer que dirigirá el Museo del Louvre en más de 200 años de historia. El museo más grande del planeta, el lugar donde sonríe la Mona Lisa, por fin, tiene a una mujer en lo más alto de la pirámide.



Laurence des Cars, claramente, no es parte de ninguna ‘cuota femenina’. Es historiadora de arte especializada en el siglo XIX. Participó en el desarrollo de la sede del Louvre en Abu Dabi y hasta ahora era la directora de otro museo icónico, el de Orsay, donde están todas las grandes maravillas de los impresionistas.



En Colombia, las mujeres no han tenido que esperar 200 años para estar frente a los museos. No por una política liberal o porque siempre hayamos sido amantes de la paridad de género. Todo lo contrario: “En Colombia siempre se ha despreciado la cultura”, dice María Belén Sáez de Ibarra, directora del Museo de Arte de la Universidad Nacional. Y las mujeres, para ser estrictos, no pudieron votar hasta 1957. Sin embargo, la cultura, y particularmente las artes plásticas, siempre han tenido mujeres al frente de los museos; desde la segunda mitad del siglo XX han tenido posiciones de poder, y no precisamente porque alguien se lo haya dado. Han tenido posiciones de poder porque nadie más lo hizo antes de ellas. “El patriarcado les ha entregado a las mujeres lo que considera innecesario, ambiguo e inocuo”, dice la artista Doris Salcedo.

Yo digo que lo único que no he hecho es prostituirme en la carrera séptima, porque todo lo demás lo he hecho. Para construir el Mambo hicimos subastas, carreras de caballos y premieres de películas. FACEBOOK

“Yo digo que lo único que no he hecho es prostituirme en la carrera séptima, porque todo lo demás lo he hecho. Para construir el Mambo hicimos subastas, carreras de caballos, premieres de películas, y una campaña que fue importantísima: la de ‘Compre un ladrillo’, con la serigrafía de un ladrillo que me hizo Santiago Cárdenas”, dijo Gloria Zea en una entrevista con la revista Bocas. En los años 60, Gloria recibió los estatutos del Museo de Arte Moderno de las manos de Marta Traba y poco más de ochenta cuadros que estaban en la Universidad Nacional. Tuvo varias sedes; entre ellas, el Planetario, y en 1985 logró inaugurar el museo actual con el diseño de Rogelio Salmona y una larga batalla para conseguir fondos. “Y durante 14 años pagué la nómina de mi bolsillo”. El Museo La Tertulia de Cali tuvo una historia similar. Pura terquedad. Puro carácter. Maritza Uribe de Urdinola fue una de sus fundadoras en 1956 –en plena dictadura de Rojas Pinilla–, y en 1968 logró inaugurar el edificio que hoy, sin ninguna duda, es un símbolo de Cali.

“Nunca me he sentido discriminada por ser mujer”, dice Juliana Restrepo, directora del Museo Nacional, y durante cuatro años, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Ni ella ni María Paz Gaviria (directora de ArtBo), ni María Wills (directora de la Unidad de Artes del Banco de la República), ni Claudia Hakim (directora del Mambo y creadora del espacio NC Arte), ni María Mercedes González (directora del MAMM) o Ana Lucía Llano (directora de La Tertulia). “Mujeres como Marta Traba, Maritza Uribe de Urdinola o Gloria Zea marcaron un camino. El techo de cristal que existe en otros campos fue roto por mujeres desde muy temprano”, dice María Paz Gaviria, y añade que ese techo, además, fue roto por las artistas.



En Colombia las mujeres artistas tampoco están por debajo de los hombres. Solo basta mencionar algunos nombres: Doris Salcedo, María Fernanda Cardoso, Beatriz González, Feliza Burzstyn, Olga de Amaral, Ana Mercedes Hoyos, Débora Arango, Luz Lizarazo, Johanna Calle o Rosario López. “Pero existe cierto comportamiento en el mercado en el que tiende a haber más hombres que mujeres. El sistema todavía no es paritario”, dice María Paz. “Hoy en día somos más conscientes de la paridad de género y buscamos ese equilibrio en la colección del Banco”, sostiene María Wills. “El mundo del arte hoy se está poniendo al día”, añade María Mercedes González, “artistas como Lee Krasner (Estados Unidos, 1908-1984) y Hilma Af Klimt (Suecia, 1862-1944) apenas ahora empiezan a brillar”.

Claudia Hakim, directora del Mambo, y María Belén Sáez de Ibarra, Museo de Artes Plásticas Universidad Nacional. Foto: Mambo / EL TIEMPO

“Y durante años, muchas mujeres han ejercido roles de liderazgo en la gestión de museos de arte en Colombia. Su esfuerzo, su capacidad para tejer alianzas y para conversar con distintas comunidades, su profesionalismo y su convicción en la importancia de los museos para el desarrollo humano, han sido esenciales”, dice María Mercedes González. Y en sus palabras hay una clave en la que coinciden todas las directoras: gestión.



Todas han tenido que tener un ojo privilegiado para crear las colecciones y tener una relación armónica con los grandes artistas de su época, manejar la burocracia, el equilibrio económico de cada institución, las relaciones públicas, la terrible pobreza de nuestros presupuestos culturales, hacer esfuerzos enormes para conectarse con el público y luchar contra una falta de interés que –como dice María Mercedes– tiene que ver con un problema estructural: un sistema educativo que no tiene entre sus prioridades la historia o la apreciación del arte.

Hay líderes. Hay grandes mujeres, pero estamos lejos de tener un museo como el Louvre.

Y eso –claramente– no es culpa de ellas.



Fernando Gómez Echeverri

Editor de Cultura

En Twitter: @LaFeriaDelArte

