Sendas obras de los británicos David Hockney y Francis Bacon esperan superar los 8 millones de euro en la subasta del próximo 13 de octubre en la casa de subastas Christie's, en Londres, dedicada al arte de los siglos XX y XXI.



La obra Early Morning, Sainte-Maxime de Hockney, realizada entre 1968 y 1969, es un paisaje de primera hora de la mañana desde un embarcadero de la localidad de Sainte-Maxime, en el sur de Francia, que por primera vez en 30 años sale a subasta. Hockney (Bradford, 1937) la creó después de pintar su famosa serie de piscinas en California y poco antes de embarcarse con los retratos dobles naturalistas de principios de los años 70.

“Aquí vemos realmente a Hockney en un momento de triunfo profesional, pero también de felicidad personal. En este punto, es el apogeo de su relación con Peter Schlesinger, quien fue su primer gran amor y compañero”, cuenta la directora de la subasta, Tessa Lord.



Según Lord, una de las contribuciones más importantes del artista fue el estudio de la luz sobre el agua, un elemento recurrente en sus piezas más exitosas y que es el elemento central en esta pintura, que no se había exhibido en Londres desde 1970 . “El resplandor del sol a medida que se eleva por el cielo y cómo la luz toca el agua con pinceladas abstractas increíbles, hábiles y delicadamente aplicadas. Da una sensación de estar en la escena”, agrega, mientras señala el embarcadero que sobresale, como si el espectador del cuadro estuviese mirando el paisaje desde el mismo muelle.



La venta de arte contemporáneo también espera rebasar esa misma cantidad de 8 millones de euros para la obra del británico Francis Bacon, Painting 1990, una de las pinturas de los últimos años de vida del artista, que murió dos años más tarde, en 1992.



“En este lienzo hay una fusión de tres individuos”, observa Lord, en referencia a George Dyer, John Edwards y el español José Capelo, tres hombres con los que Bacon había mantenido una relación sentimental en algún momento de su vida.



La última relación de Francis Bacon (1909-1992) fue con Capelo, un empresario español que vivía en Madrid, lo que le llevó a pasar mucho tiempo en la capital española en sus últimos años, un elemento más que queda reflejado en el cuadro, donde, en palabras de Lord, se ponen “tres narrativas en conjunción en una especie de momento retrospectivo al final de su vida”.



Asimismo, la obra reciente Like a Cloud of Blood, firmada este año por Tracey Emin, espera alcanzar más de 500.000 libras para recaudar fondos para su proyecto ‘TKE Studios’ en Margate, que financia actividades culturales y residencias para artistas en esta localidad costera del condado de Kent, sureste de Inglaterra.



“Esta obra es un trabajo increíblemente poderoso, la artista lo describe como su primer trabajo que sale de la recuperación del cáncer de vejiga”, cuenta Lord, admirada por “la capacidad y coraje” de Emin para ser autobiográfica en sus pinturas.



EFE/ Londres