Las distópicas islas del artista cubano Dagoberto Rodríguez

Los carpinteros fueron una verdadera banda de rock. Su último ‘gran concierto’ fue la exposición en el Museo Urrutia del Banco de la República en 2018 que, entre otras obras memorables, tenía una explosión en el centro de la sala principal donde volaban por los aires mesas, sillas, escritorios, ¡bum! Solo faltaba el sonido. Palos, restos de pared, todo un mundo suspendido en el aire por hilos invisibles.

Las palabras no son suficientes para describir el caos y la belleza de la instalación. Rock and roll en estado puro y la anarquía de los Sex Pistols, Ramones y The Exploited, pero “Los carpinteros realmente éramos una banda de jazz –dice el cubano Dagoberto Rodríguez–. Alguno proponía una idea, o un tema, y los otros dos se acoplaban”. Y los tres resultaron tan virtuosos como Charlie Parker, Thelonius Monk y Lester Young.



Dagoberto –que en este momento presenta una notable exposición en la galería La Cometa de Bogotá– no puede dejar de sonreír al hablar de sus compañeros de banda: Marco A. Castillo y Alexander Arrechea. Los tres estudiaron en el Instituto de Artes de La Habana, y desde esa época, desde 1992, trabajaron juntos en un sin fin de obras y proyectos y se convirtieron en un referente del arte latinoamericano. Los rockstars del arte cubano. Durante poco más de un cuarto de siglo sus piezas estuvieron de gira por medio mundo: Los Angeles, Praga, São Paulo, Johannesburgo… la lista es interminable. En 2018 Los carpinteros se separaron del todo –en 2013 ya se había ido Alexander Arrechea– y cada uno tomó su rumbo. “Ahora siento que me gradué de mi maestría”, bromea Dagoberto.



De isla en isla, su exposición en La Cometa, nació en el encierro de la pandemia –lo atrapó en su nueva ciudad: Madrid– y es un asombroso despliegue de inteligencia, tecnología, escultura, cine –la breve película con la que comienza la exposición es fuera de serie– y una habilidad técnica de una época pasada de dibujantes y amantes de la perfección. Los cuadros que presenta son unas acuarelas monumentales que presentan túneles e islas solitarias hechas con fichas de Lego. Los túneles evocan el vacío y la angustia existencial de las cuarentenas y las islas son en lo que nos convertimos en el encierro: seres aislados y abandonados.



Pero hay más: cada dibujo fue hecho primero tecnología 3D. Dagoberto diseñó túneles e islas que podrían ser parte del decorado de una película de Kubrick o el Alien, de Ridley Scott, para luego pasarlos al papel con la pericia y la paciencia de Durero.

Las islas de Rodríguez fueron hechas primero en 3D y luego las convirtió en gigantescas acuarelas. Foto: cortesía galería La Cometa

–¿Por qué fichas de Lego?



–¡Porque en Cuba nunca tuve Lego de niño y quería desquitarme! Ahora todo el tiempo los armo con mi hijo de 8 años.



Más allá de la anécdota y de la broma, Dagoberto sostiene que las fichas de Lego le daban una dimensión cercana a las piezas, quería mostrar que las islas y los túneles eran construcciones humanas, pero construcciones abandonadas, fallidas; ruinas de un mundo que quedó terriblemente mal.



Y en ese momento las mira con nostalgia.



–Esas islas son los restos de algo que no funcionó.

–¿Como Cuba?

–No es gratis que la Utopía, de Tomás Moro, transcurra en una isla (responde). Hemos sido un extraño experimento social.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA DE EL TIEMPO

@LaFeriaDelArte