'Las botas del tío Manuel', una obra sobre el arribismo criollo

Varias premisas tuvo Primo Rojas cuando escribió su montaje Las botas del tío Manuel: “Fue hecho con vocación clásica, un lenguaje rico, entendible y sencillo, pero pretendimos que fuera fuerte para lograr subir al escenario la poesía y la filosofía, y que, a la vez, fuera un cuento colombiano”.

Como todos sus montajes, se trata de una historia llena de humor, que incluso fue premiada en el 2002 por el entonces Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá.

Y ahora regresa a cartelera, pues estará desde este 28 de agosto, y los miércoles y jueves, hasta el 2 de octubre en Casa E, en Bogotá.



Rojas, nacido en el barrio bogotano Kennedy, con dos carreras empezadas, Antropología y Derecho, se decidió por el teatro e ingresó a la Escuela de Teatro de Bogotá. Es un comediante entre los extremos, pues sus montajes tienen un público específico, que va a verlo y que siempre queda claro que lo sigue, y una cultura general que incluye la lectura de los clásicos, que conoce muy bien.



“Busco que mi trabajo tenga un lenguaje transparente, pero con fuerza temática, que sea entendible y con una belleza formal que apela a lo clásico y a la sencillez. Por ejemplo, los Diálogos de Platón y El amor en los tiempos del cólera tienen un lenguaje clásico, pero son claros, los entendemos. Lo mismo pasa con el humor que hago, de ahí que rechace las formas de lo grosero, de acudir al sexo y a un madrazo fácil”, agrega.

Las botas del tío Manuel –cuenta– es un montaje unipersonal (como todos sus trabajos) que nació de una historia familiar.



Narra la historia de un hombre dedicado a las labores del campo que con mucho esfuerzo envió a sus dos hijas a estudiar a Bogotá. Ya en la ciudad, el choque cultural las lleva a avergonzarse de sus orígenes, “a construir unos personajes distintos y a aparentar una vida diferente a la que su padre les pudo ofrecer”, agrega. Pero un giro hace que el andamiaje de las hijas comience a tambalear.



“El tío Manuel existió, es mi tío abuelo por parte paterna, un campesino, y yo tomo la anécdota del momento en el que él se enferma de la próstata, no le encuentran zapatos para traerlo a Bogotá y las hijas no quieren que él llegue así a la clínica. En ese momento, se pone de manifiesto el arribismo de las hijas”.

Rojas, con más de 30 años de carrera, afirma que lo más importante a la hora de hacer humor “es ser un actor dramático de primer orden, un actor que pueda hacer un papel dramático a la perfección, no el chistoso del salón. Uno bajo ningún pretexto puede demostrar hambre de risa frente al público, se pierde el control mental e intelectual y eso cambia todo”, afirma.



Conocido por sus faldas, que usa desde los principios de su carrera en sus espectáculos, dice tener más de 25 y las lleva porque le dan movimiento. “La mujer es como el bambú, flexible, y se puede vestir como quiera, con ropas cortas y largas, ponerse flores en la cabeza, ellas tienen siempre una gran libertad de exploración, y eso las enriquece. En cambio, el hombre en sus vestimentas es como una pipa de gas, una forma que puede ser peligrosa”.

¿Dónde y cuándo?

‘Las botas del tío Manuel’, de Primo Rojas. Desde el 28 de agosto y hasta el 2 de octubre, miércoles y jueves, 8 p. m. Sala Arlequín, Casa E. Carrera 24 n.° 41-69, Bogotá. Boletas: 50.000 pesos.



