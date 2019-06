Calderón de la Barca, con aroma de café

Antes de estrenar sus obras, el grupo La Tropa Teatro suele hacer una función previa en el sector de Los Naranjos, en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. La idea, asegura el director Alonso Mejía, es enseñarla a la gente del barrio, a los panaderos, a las personas que venden los perros calientes...



Así lo hicieron con 'Quijote, espejo del hombre', versión del clásico de Cervantes que llegó a los escenarios del Festival de Clásico de Almagro, la cita más importante sobre el Siglo de Oro.

“Cuando ese público acepta la obra, cuando le llega bien, eso ya nos da un buen aire. Teníamos esa confianza cuando nos fuimos a España, y creo que, en general, cuando una obra está bien construida universalmente, cuando tiene fundamentos y está bien cimentada, puede hacerse una lectura muy precisa”, argumenta Mejía.

La experiencia en Almagro generó que el Teatro Colón de Bogotá y el director artístico del festival español, Ignacio García, invitaran al grupo colombiano a crear otra versión de un clásico del repertorio barroco: 'La vida es sueño', de Pedro Calderón de la Barca.

La producción se presentará desde el miércoles en el Teatro Colón y, además, estará en el encuentro teatral de Almagro, del 26 al 28 de julio.



Mejía cuenta que el trabajo del grupo con este tipo de títulos se ha centrado en llevar su contenido a nuestra época y nuestra idiosincrasia, porque, según el director, pareciera que la obra, al haberse escrito en un tiempo tan lejano, hubiera perdido todos los códigos y el público contemporáneo ya no estuviera en concordancia con los sentimientos que expresó Calderón de la Barca cuando la creó.



“Lo que hemos intentado es traerla a este tiempo para, de alguna manera, ‘cotidianizarla’, para que nosotros podamos sentirla como un texto que todavía sigue teniendo los mismos efectos que tuvo en ese tiempo. Para esto, lo que hemos intentado es bajar el texto a nuestro entendimiento y poder decirlo respetando, en su mayoría, el verso, pero con un sentir muy popular, muy colombiano y muy cafetero”, complementa Mejía.



El verso es el arma fundamental del teatro y la literatura de este periodo artístico, pero, en particular, esta obra tiene una fuerza en ese sentido que la ubica como de las más apreciadas del drama escénico en castellano. De hecho, una de las principales herencia de Calderón de la Barca es el soliloquio de Segismundo, el protagonista de la obra, un hombre deformado que al comienzo solo busca la venganza, pero que va evolucionando a sentimientos más nobles. En ese corto monólogo de siete décimas, el personaje plantea una reflexión conmovedora sobre el destino humano: Sueña el rico en su riqueza, / que más cuidados le ofrece; /

sueña el pobre que padece / su miseria y su pobreza...

Mejía cuenta que los seis actores que protagonizan esta puesta en escena hicieron un trabajo de diccionario y comprensión del verso muy fuerte. “Nosotros no estamos acostumbrados a hablar de esa manera, pero al ‘desencriptar’ el verso comprendemos que lo que dicen no solamente es bello, sino que además de una carga poética tiene una carga temática fundamental”, dice.



Además de su trabajo de texto, el grupo también hizo un entrenamiento corporal, creó una música original e hizo un diseño especial de máscaras y marionetas, creadas por Erika Johana Rengifo.



Según Mejía, todos estos signos se van mezclando en torno al texto, y eso da una lectura contemporánea de la pieza original, que habla sobre temas como el libre albedrío, la predestinación, el poder y la verdad. Es un trabajo que ya habían hecho con el 'Quijote', y que para el director representa una capacidad muy colombiana de reinventar este tipo de textos.



“Detrás de todas estas palabras y todo este fraseo tan bien construidos subyace un mundo simbólico muy importante, que a primera vista no se alcanza a visibilizar. Lo que nosotros hacemos es que a través de las marionetas, las músicas, los objetos y una cantidad de cosas, desmovilizamos el espacio y el tiempo y le damos vida a ese mundo simbólico”, finaliza el director.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza

Dónde y cuándo

Desde el miércoles hasta el viernes, 7:30 p. m. Teatro Colón. Calle 10 n.° 5-32, Bogotá. Boletas 40.000 pesos.