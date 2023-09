Muchos años después, frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el maestro de la fotografía Óscar Perfer habría de recordar aquella tarde remota en que su padrino y tutor Justo Céspedes, le reveló los trucos y secretos de la daguerrotipia.



Óscar tenía doce años y don Justo era el fotógrafo de sociales del pueblo, quien atendía con su cámara bautizos, primeras comuniones, bodas y otros ágapes de la comunidad, y los retratos de foráneos y enamorados alrededor del templo mariano.

Remedios Moscote_ (Isabela Alarcón) Estudiante. Foto: Óscar Perfer

El jovencito quedaba ensimismado cuando su padrino procedía con tinturas y lápices de fina punta (el photoshop de la época) al retoque de retratos en sepia y en blanco y negro, que con habilidad de prestidigitador el viejo fotoaguitas extraía de la antigua cámara de cajón.



De ahí pasaba a visitar a don Israel, su padre, el tipógrafo, quien trabajaba en el taller del convento de los curas dominicos, donde se imprimía el periódico Veritas (del latín, verdad).



Si el olor a tinta, y la pulpa convertida en tabloide fueron las primeras pistas para que Óscar se encaminara por las artes gráficas, también lo fue su temprano atisbo al arte religioso del renacimiento español, con los frescos sacros de las escuelas de Ribera, Murillo y Arce y Ceballos, que decoraban los aposentos del convento y las imponentes naves de la basílica.

(Además: Más de 200 artistas le rendirán un impresionante homenaje a Gabriel García Márquez).



Esas miradas perplejas y escrutadoras de mártires, apóstoles, y potestades, le ampliaron al muchacho la visión y la certidumbre, de que la legítima religión está en el prodigio del arte, bien en la pintura, o en las transfiguraciones que don Justo revelaba en el papel fotográfico, ayudado por pigmentos, grafitos y un bombillo doméstico, truco de nigromante para lograr sombras y claroscuros.

Petra Cotes (Shanna Hernández) Cantante Foto: Óscar Perfer

Luz de luz

Cuando Óscar se recibió como diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sediento de aventuras emprendió un viaje de mochilero por Sudamérica, en busca del origen de la luz, fuente inagotable en el camino que eligió de por vida: el bello arte fotográfico.



La encontró en Río Gallegos, puerta austral de la Patagonia argentina, capital de la provincia de Santa Cruz, donde el sol se divisa a ras del horizonte: una luz de hielo, rotunda y fluorescente, como quizás fue en el despertar del mundo, la misma que también lo deslumbró en Punta Arenas, Patagonia chilena, estrecho de Magallanes, donde se conectan los océanos Atlántico y Pacífico, explica Perfer.



Ávido de exploraciones, se internó después en los museos europeos, donde descubrió las claves de la luz en el retrato pictórico, empezando por la luz de Rembrandt, y la de los grandes maestros de la luminiscencia como Caravaggio, Lievens, Vermeer, Tiziano, Rafael, Da Vinci, y el mismo Dalí, cuando visitó su casa museo de Figueras, en España.

José Arcadio Buendía (Daniel Uribe) Médico, Dee Jay Foto: Óscar Perfer

Óscar Perfer es el seudónimo de Óscar Alfonso Pérez Fernández, chiquinquireño, trotamundos, maestro del retrato, autor de varios libros de arte, de gran formato, y como fotógrafo y realizador audiovisual de la Corporación Autónoma Regional (CAR Cundinamarca), proveedor del banco de imágenes de cultura ambiental, con cuatro libros publicados, el más reciente, por salir a la luz, sobre los cinco ecosistemas del departamento, con relatos del cronista Éric Palacino Zamora.

(También: Nuevo libro celebra los 25 años del proceso de paz de Irlanda del Norte).



Hace diez años, luego de una concienzuda lectura de ‘Cien años de soledad’, y con la guía de su entonces curadora María del Pilar Rodríguez, experta en la ruta macondiana, Perfer quedó maravillado con los personajes que pueblan la saga de Gabriel García Márquez.



Su interés por la novela del Nobel se hizo reveladora y orgánica cuando llegó al capítulo donde el gitano Melquiades instaló en la casa de José Arcadio Buendía su laboratorio de daguerrotipia, y el fundador de Macondo se vio así mismo y a su familia «plasmados en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol».



A partir de ese episodio, Buendía, el patriarca mayor, como narra Gabo en su novela, resolvió utilizar el asombroso descubrimiento de Melquiades «para obtener la prueba científica de la existencia de Dios, y certificar la daguerrotipia como la máquina de la memoria que hace posible que lo real no sucumba al olvido».



En ese párrafo iluminador, Perfer, conmovido, recordó a su padrino y maestro Justo Céspedes, el fotoaguitas de su pueblo, y pensó que, si el genio literario de García Márquez había creado tan extraordinarios personajes, él estaba dispuesto a retratarlos a su imagen y semejanza, con la fisonomía primitiva y el espíritu cautivador de la insuperable biblia del Caribe.

Santa Sofía de la Piedad (Yuli) Ingeniera Ambiental Foto: Óscar Perfer

La tribu de Macondo

A principios de 2014, Perfer encendió la locomotora de su ambicioso proyecto macondiano con las primeras tomas a un amigo suyo, Inti Yurak, realizador audiovisual, a partir de la lectura que hizo de su expresivo rostro, y en sus palabras, «por la gramática y la sintaxis visual (fuerza, equilibrio, tensión y magnetismo)», que le inspiró su anatomía en conjunto.



Ese piloto arrojó al coronel Aureliano Buendía, y de ahí en adelante fue a todo vapor el rastro de un total de veinticinco personajes, con sus respectivos retratos, que fueron apareciendo por amistad, al azar y la intuición, como cuando Perfer se topó por suerte en el umbral de un restaurante del Parkway La Soledad con un viejo pintor emergente, que a primera vista le dio las luces del gitano Melquiades.

(No deje de leer: Test literario: ¿Qué tanto sabe de la obra de Álvaro Mutis?).



‘Reflejos de Macondo’, como Perfer nombró su genial exposición fotográfica, es una lectura introspectiva, espiritual y contemplativa de los protagonistas de la novela en lengua castellana más importante después de ‘El Quijote’, donde la técnica de la luz, sus contrastes, y la poderosa carga energética de sus miradas, fijan un encuentro hipnótico entre personaje y espectador, una relación más allá de lo divino y humano.



Como si de escudriñar en el alma aristotélica se tratara, Perfer plantea un diálogo íntimo y fascinante entre el prodigio del arte impreso en todos y cada uno de los personajes inspirados en la metaficción macondiana, y quienes concurren a la obra, tocados por la magia, el misterio y la sensualidad que fluyen de las imágenes.

Aureliano Segundo(Gregorio Diazgranados) Fotógrafo, Funambulista Foto: Óscar Perfer

Los retratos, de gran formato (1,60 X 1,40 mts.), recibieron de Perfer un tratamiento especial de textura y pigmentación sobre lienzos italianos, que luego fueron montados sobre bastidores, experimento que pone al espectador frente a una serie de fotos, pinturas que evocan el barroco, el naturalismo italiano, la escuela de los delicados pinceles flamencos, o del arte religioso del renacimiento español.



Entre los modelos que participaron en 'Reflejos de Macondo', Homenaje a ‘Cien años de soledad’,

De los veinticinco protagonistas, la curaduría seleccionó doce para el montaje y los ensayos previos al lanzamiento de los expoconciertos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con pasajes alusivos a los personajes de la novela, en la voz radiofónica del director Ramiro Osorio, acompañados de selectas piezas al piano de consagrados compositores clásicos y contemporáneos, interpretadas por la maestra María José de Bustos Yuste, del País Vasco.



La performance reflejos-narración-piano, partió de una iniciativa integral para honrar la memoria del genio de las letras de Aracataca, y la simbiosis de inspiración y música que fue una práctica habitual del consumado letrado a la hora de crear a merced de las notas de sus compositores preferidos, entre ellos el húngaro Béla Bartók, de quien la pianista de Bustos remite el cifrado rítmico con el que está contada ‘Cien años de soledad’.



«La construcción de esta puesta en escena de los doce retratos y el vínculo musical con cada uno de ellos, fue un proceso largo de selección, acorde con una línea narrativa, percepción de atmósferas, dramaturgia, y la concordancia entre personaje y melodía. Con el maestro Perfer oímos muchas obras para definir con riguroso criterio la programación definitiva», comenta la pianista María José de Bustos.



(Le recomendamos: Charla con la directora de la biblioteca Gabo de Barcelona, la mejor del mundo).

Arcadio (Josué Carantón) Mastro en bellas artes Foto: Óscar Perfer

Transfiguración

«Uno oye el retrato mientras ve la música», sintetiza de Bustos, y esa impresión queda latente en el recinto, concebido para un espacio reservado, de limitado público, como en un nuevo ensayo lo disfrutamos en abril de 2023, en una sala minimalista del imponente edificio Atrio, de Bogotá.



En penumbras, solo a la leve luz de Rembrandt con la que van apareciendo uno a uno los retratos, los asistentes abordan un espléndido vuelo imaginario por la memoria de la tribu peregrina de Macondo, esa «aldea de veinte casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos».



Al ritmo de acordes y armonías, los retratos cobran vida, y sus inquietantes miradas quedan fijas en las pupilas del público. Da la impresión, de que no son los espectadores quienes comparecen a una ceremonia. Por el contrario, se percibe que, como intrusos, hemos profanado lo íntimo y sagrado de un rito. Pero he ahí el portento del arte en la noble y exquisita conjunción fotografía y música de elevadas esferas, pan y lumbre de 'Reflejos de Macondo'.



Ilvar Josué Carantón, de 57 años, oriundo de Chiquinquirá, profesor de Bellas Artes de la Universidad Nacional, fue compañero de infancia de Óscar Perfer, quien a la sazón de una amistad de medio siglo, y en complicidad por lo artístico, no vaciló en proponerle un estudio fotográfico que por intuición le permitiera caracterizar a uno de sus personajes preferidos del clan de los Buendía: Aureliano dictador. Carantón explica el proceso:

Aureliano Buendía (Inti Yurak) Realizador Audiovisual Foto: Óscar Perfer

"Conversamos sobre las características que Óscar tenía en mente sobre ese Aureliano tan particular, que curiosamente también fue docente, y que terminó enceguecido por el poder. Una metáfora del político megalómano de los que abundan en el bestiario tropical latinoamericano".

(Puede leer: Álvaro Mutis: 100 años del nacimiento de una pluma mágica del país).



"Fue una agradable y satisfactoria experiencia trabajar con él este personaje hostil y de rasgos fuertes. Convenimos en definir la técnica de la luz hasta acertar con el simbolismo del retrato: sombras, contrastes, la carga dramática de Aureliano".



"Probamos un fondo gris, irregular, para resaltar detalles y precisar las huellas del tiempo, incluidas las del acné que rememora mi juventud. Al final, el resultado me sorprendió, sobre todo la mirada helada y autoritaria del personaje. Óscar es un gran artista visual, capaz de vislumbrar y capturar el alma humana".



Pietro Crespi no podría ser otro que el bogotano Nicolás Silva Silva, de 34 años, diseñador de interiores, gestor cultural, galerista y experto en moda. Bachiller del colegio Leonardo Da Vinci y cultor del arte italiano, Silva coincidió con Perfer en un taller que dictaba en Bogotá el afamado fotógrafo bumangués Ruven Afanador.



En dicho encuentro, brotó la primera chispa del retrato que plasma a un Crespi refinado, instructor de piano de Amaranta, personaje seductor por excelencia en la trama de ‘Cien años de soledad’.

Aureliano Rodrigo (Sebastián Castillo) Artista, fotógrafo Foto: Óscar Perfer

"Interesante trabajar con el maestro Perfer, por la propuesta que me hizo para caracterizar a Pietro, de quien me apropio varias de las características que sugiere en la novela: el artista hedonista, adorador de la belleza, una veladura de época, del magisterio del retrato antiguo que en la pintura hicieron honor Caravaggio, Rafael, Miguel Ángel, Botticelli y el mismo Da Vinci".



"Óscar es un estudioso conocedor del arte renacentista, de la antigua técnica de la luz, y del manejo del encuadre. Una propuesta original, transgresora que, en conjunto, se ve reflejada, valga la redundancia, en 'Reflejos de Macondo', una obra digna de admirar".



Gregorio Díaz-Granados, bogotano de 27 años, fotógrafo y funambulista, sobrino de Hernán Díaz (recordado maestro de fotografía) y coordinador del departamento de audiovisuales del Museo de Arte Moderno de Bogotá, argumenta que la aguda mirada de Aureliano Segundo quedó fija en su retina, y que cuando la observa, el reflejo macondiano lo enfrenta con su propio rostro, como en un juego borgiano de espejos.

(También: Esta es la impresionante biblioteca pública Gabriel García Márquez de Barcelona).



"Tuve la oportunidad de asistir a un ensayo y percibí cómo los retratos y el recital de piano se corresponden de forma entrañable y poética. Un redescubrimiento de las una y mil posibilidades a las que nos aproxima el prodigio del arte, en este capítulo, la fotografía", puntualiza Díaz-Granados.

Mauricio Babilonia (Marcelo Berrocal) Estudiante Foto: Óscar Perfer

El hechizo de la mulata Petra Cotes, fogosa amante de Aureliano Segundo y espina atravesada en el corazón de Fernanda del Carpio, se ve impreso en la mirada sibilina de Shanna Hernández Rodríguez, polifacética artista venezolana de 28 años, intérprete de bossa nova y editora de contenidos.



Shanna, que es una suerte de Astrud Gilberto de La Gaira, conoció al maestro Perfer por Sonia Ezquerrena (Navarra, España), su compañera sentimental. Bastó un primer vistazo para que el fotógrafo la ubicara como la concubina de crespos y piel de corozo que poseía el don de incrementar la fecundidad de los animales cuando copulaba con su tinieblo.



"Me sentí muy honrada de hacer parte de este proyecto tan interesante. Óscar logró una esencia vívida y lumínica en el retrato. Captó el espíritu literario de Petra, su misterioso carácter, su mirada impenetrable, su atemporalidad. Fueron cuatro horas de estudio: un desdoblamiento increíble ante cámaras. Complacida y orgullosa", concluye Shanna.

Pietro Crespi (Nicolás Silva) Gestor Cultural Foto: Óscar Perfer

Fotorrealismo

Por estos días, en espera del lanzamiento de los expoconciertos, los doce reflejos macondianos reposan embalados y protegidos en una bodega de garaje del edificio donde habita Óscar Perfer, en el exclusivo sector de El Batán, al noroccidente de Bogotá.



En la sala de su apartamento, el consagrado exponente del fotorrealismo, que vio sus primeras luces en la cámara de cajón de su padrino Justo Céspedes, el fotoaguitas de su natal Chiquinquirá, degusta una copa de tinto Ribera del Duero, a espaldas de la mirada sigilosa del coronel Aureliano Buendía.



La tarde es pródiga de un sol rotundo que invade la estancia y acaricia las obras de arte que penden de las paredes, entre ellas dos retratos en blanco y negro, obsequios de su amigo Ruven Afanador: uno de Rossy de Palma y otro de Al Pacino, que el dramaturgo inglés Christopher Marlowe hubiera deseado para la portada de una edición de 'La trágica historia del doctor Fausto'.

José Arcadio Segunda (Jeison Zárate) Parapentista Foto: Óscar Perfer

Perfer celebra la que él considera su obra máxima en el largo, prolífico y polifacético recorrido ante cámaras. A la par de del expoconcierto, "encuentro artístico nacido de la fusión de palabras, música e imágenes, con un gran potencial estético, visual y sonoro" (como lo denominó el ex ministro de cultura y director teatral Ramiro Osorio), anhela que sus 'Reflejos de Macondo' sigan la huella del portento de las letras que hizo posible la obra suprema de la literatura colombiana, con repercusión universal.

(Le puede interesar: Biblioteca Gabo de Barcelona, declarada Mejor Biblioteca Pública del mundo).



"En abril de 2024 se cumplirán diez años de la partida del Nobel, y me honraría que 'Reflejos de Macondo' hicieran parte de las múltiples celebraciones en su memoria: un recorrido itinerante de la exposición en distintos homenajes alrededor del mundo, ojalá, de ser posible, un expoconcierto en la recién elegida mejor biblioteca pública del planeta, en el distrito Sant Martí, de Barcelona, que lleva el nombre de Gabriel García Márquez".

Entre tanto, Óscar Perfer, con su morral repleto de cámaras y lentes a cuestas, trípode al hombro, ropa de campaña y botas todoterreno, seguirá escalando páramos tapizados de frailejones, pajonales y gramíneas, en su rutinaria labor de registro de los ecosistemas.

Melquiades (Hernán) Artista Plástico Foto: Óscar Perfer

Perfer apura de su copa el último sorbo de vino y la tarde bogotana con el cielo encendido de plumazos ocres, escarlatas y sepias, agoniza con las notas del Estudio n° 2 Op. 76, de Sibelius, para Remedios Moscote, interpretado al piano por la maestra María José de Bustos.Queda claro que la tribu de ‘Cien años de soledad’, impresa en ‘Reflejos de Macondo’, sí tendrá una segunda oportunidad sobre la tierra.

Expo conciertos y programa ‘Reflejos de Macondo’

*Festival de piano de la Universidad Industrial de Santander

Teatro Escuela de Bucaramanga

Septiembre 24, de 2023, 3 pm y 6 pm



*Festival de la Cultura UNAM Ciudad de México

Octubre 14 y 15 de 2023



* Seúl, Chuncheon, Corea del Sur

Noviembre 3 y 4 de 2023

Ricardo Rondón Chamorro para EL TIEMPO

