Las mujeres también tienen presencia en el arte urbano

En Colombia, es un hecho que el mundo del arte urbano tiene más presencia masculina que femenina; y esto se refleja en las exposiciones que se hacen en torno al tema y que cuentan con pocas mujeres o, incluso, que no las tienen en cuenta.

Pero, ¿son pocas las mujeres que se dedican a este tipo de arte? o ¿esto se debe a un tema de machismo y discriminación? En entrevista con EL TIEMPO, las artistas Green Amarilla, Mugre Diamante, Qñ, Soma Difusa y Gata Lucida hablaron de esta situación y sobre qué se debe hacer para abrirles más puertas a las mujeres.

Para María Paula Sánchez, Green Amarilla, el primer factor a tener en cuenta es que el grafiti es hecho en su mayoría por los hombres. “La gente no es consciente de que es una profesión tanto para hombres como para mujeres y hasta ahora está siendo reconocida. Hay mujeres cuyo trabajo es increíble, pero a veces hay machismo”, cuenta.



Para esta artista, es inevitable recordar una situación que vivió en San Andrés, en diciembre del año pasado, cuando iba a pintar un muro y recibió comentarios como “¿se va a subir a una grúa o a un andamio colgante? ¡Usted no va a poder porque es mujer!”.



“Estábamos pintando la culata de un hotel y el andamio era de polea manual, bastante hechiza. A medida que pasaron los días, les cambié la perspectiva con mi trabajo, a los hombres que me rodeaban”, recuerda.

Para la artista Mugre Diamante, ahora, las mujeres están más presentes en la escena artística. “Nos estamos apropiando más de los espacios y técnicas de arte urbano que hay. Aunque se reconoce mucho más la participación de los hombres, actualmente hay muchas chicas activas en la calle y estamos siendo constantes para darle la cara femenina al asunto”.

Discriminación

Algunas de estas mujeres sienten que a su trabajo no se le ha dado el mérito necesario y que, en ocasiones, cuando tienen éxito, se dice que se debe a los contactos que puedan tener. “Uno se gana el respeto de la escena y de la gente pintando, sin esperar nada. Muchas veces pasa que las chicas pintan y solo esperan a que la Alcaldía las llame o que más mujeres se reúnan para pintar”, cuenta Mugre Diamante, quien empezó pintando sola.



Además, manifiesta que se ha sentido discriminada. “Como es mujer, a veces nos dicen que ya pasó la convocatoria, o que solo nos van a dar la oportunidad de participar en un festival pequeño. Nos lo dicen como si no tuviéramos las mismas capacidades que los hombres”, comenta Mugre Diamante.



Por el contrario, artistas como Soma Difusa, quien hace poco hizo parte de la exposición ‘Internet/ mujer, mujer / internet’, de la galería Street Lynx, en Bogotá, que evidenció el trabajo de artistas mujeres que están empezando, “a veces, el hecho de ser mujeres hace que la participación se dé fácil, pues hoy en día se busca mucho la participación de las mujeres sobre todo en colectivo. De todos modos, en algunos contextos y pintando en la calle se notan mucho las actitudes machistas de la gente por lo que uno está haciendo”, explica.



De acuerdo a la artista, Gata Lucida, cuya propuesta representa a una gata desnuda, vulgar y orgullosa de su cuerpo imperfecto, la lucha de las mujeres "proviene desde el principio de los tiempos. Tenemos que enfrentarnos a diario con toda esta carga historia del hombre que lleva la comida a la casa. Además, ¿una mujer llena de pintura y montada en una escalera? Es una pregunta que debemos hacernos todas las mujeres en el mundo para así empoderarnos, crear trabajar y soñar como se nos dé la gana".



También, aclaran que no son artistas urbanas por buscar reconocimiento, sino porque les apasiona. "En general, en el mundo del arte y algunos trabajos tradicionales son más reconocidos los hombres, y creo que ser escritora de grafiti es algo normal, pero debido a las redes sociales se ha vuelto algo mediático, los seguidores y las fotos sensuales en un muro son algo que ahora predomina mucho, pero a quienes nos gusta pintar no necesitamos de eso para ser reconocidos", dice Qñ.



Para Mugre Diamante, aquellas que tienen reconocimiento son las mujeres que lo han buscado así a través de su trabajo. "Seas chico o chica, tienes que sobresalir por lo que haces, por tu gestión, por cómo te muestras ante la gente y cómo promocionas tu trabajo. Toxicomano es un referente del arte urbano en Colombia y en el mundo, porque es dedicado con lo que hace. No es solo un estilo de vida, sino una forma de salir adelante. Las chicas que quieren sobre salir deben trabajar duro y creer que uno tiene las mismas capacidades que los hombres".



