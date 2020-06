Corrupción, deforestación y pobreza: pestes de Colombia en una obra

Jorge Riveros (Ocaña, 1934) es un caso especial; su obra puede estar al lado de la de Ramírez Villamizar, Ómar Rayo, Carlos Rojas o la de la maestra Fanny Sanin, pero su nombre no ha tenido su eco ni su resonancia; no ha sido un artista mediático ni ruidoso. Hasta hace poco era un gran secreto a voces. En los últimos años, sin embargo, los curadores, la crítica y el mercado se han encargado de ponerlo en el sitio que se merece: el de los grandes maestros. Tiene 85 años y una salud envidiable. En 2015 el Mambo le hizo una gran exposición y su obra empezó a figurar en varias ferias internacionales.



Fue un rebelde de la escuela de bellas artes de la Universidad Nacional en los años 50; sus primeros ejercicios de abstracción hicieron que el decano lo amenazara, “hace otra estampilla de esas y lo echo”. La geometría era un pecado; sus maestros querían paisajes, rostros; la modernidad todavía no había llegado. En los años sesenta se dio cuenta de que no estaba equivocado; obtuvo una beca para estudiar en la escuela de arte de San Fernando en Madrid y se concentró en los murales, cuando su tiempo se vencía decidió ir a Alemania para rendirle un homenaje a uno de sus maestros, Germán Ivo Shaible el arquitecto alemán que hizo la iglesia de la Carrera 57 con calle 17. Alemania lo conquistó. En sus museos encontró obras que lo emocionaban y que, por supuesto, no eran ningunas “estampitas”. Era libre. Hizo varias exposiciones en Düsserforf y Bonn. Se casó en Alemania; su esposa quería viajar y conocer su país de origen y después de 10 años regresó. En Bogotá, el maestro Riveros, para pagar las cuentas, se convirtió en profesor de la Nacional. Su plan era hacerlo durante un par de años, pero terminó jubilándose en la universidad y dejando un mural en la facultad de veterinaria. “Me enamoré de enseñar”.

“Desde los años sesenta, Jorge Riveros se ha confrontado dialécticamente con la tradición constructivista latinoamericana y las ha conectado con sus experiencias en Europa. Hoy puede ser considerado, sin duda, uno de los artistas geométricos abstractos vivos más importantes de Colombia. En su trabajo, Riveros ha elegido la proporción áurea como principio matemático y estético, concibiendo la pintura como una práctica espiritual, como ejercicio y experiencia cotidiana para interpretar la realidad en términos lógico-matemáticos”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.



El maestro Riveros, durante una exposici[on suya en el Mambo, en 2015. Foto: Olga Lucía Jordán. Mambo

La obra sobre la covid-19 y la pandemia que hizo para EL TIEMPO y el Mambo presenta unas líneas rectas –cuerdas– que atraviesan todo el cuadro: son las epidemias, la del coronavirus, pero también la corrupción, la desforestación, la crisis del sistema de salud, la pobreza, las pestes de Colombia. “Son pandemias que pasan por encima del arte, pero no lo pueden matar a pesar de tanta porquería”, dice. Su hija Kathy sostiene que “el virus, representado por el recuadro negro que encierra al mundo, llegará a su fin, y vendrá la esperanza de que demos un paso a un futuro de luz, con los valores suficientes para construir una vida consciente y en libertad, donde se rompa con los umbrales que nos mantienen en la oscuridad”.

Por Fernando Gómez Echeverri

Director de Revista Habitar

@LaFeriaDelArt