El Teatro Colón recibe a ‘Woyzeck’ con un torrente de agua

Ahogar a los actores, asfixiarlos en el escenario. Esas eran las premisas del director Jimmy Rangel para crear su versión de 'Woyzeck', el clásico teatral del dramaturgo Georg Büchner, una de las piedras angulares del expresionismo alemán y uno de los retos narrativos más importantes del teatro, pues el autor dejó la obra inacabada, lo que invita a los directores a plantear su propia visión de la historia.

Rangel cuenta que su planteamiento argumental nació después de estudiar uno de los últimos escritos de Büchner, en el que hace un estudio sobre el cerebro y la esquizofrenia: “En ese ensayo hay algunos momentos en los que dice que la esquizofrenia es una sensación de ahogo, como cuando estás muy deprimido, cansado, estresado; es como una sensación de ahogo en el cerebro”.



Para traducir esas sensaciones en el escenario del Teatro Colón, en el que hoy empieza la temporada de este nuevo 'Woyzeck', Rangel le pidió a la directora de arte y vestuario, Laura Villegas, crear una estructura metálica, desgastada y rústica, que encerrara a los actores y no los dejara salir de escena durante la obra. A eso se le suma el agua, que se convierte en un personaje fundamental del relato.

A partir de un sistema de riego creado por el equipo de producción del Colón, con tubos que crean una especie de gran ducha, se cumple el cometido literal de ahogar a los actores. “El agua empieza a aparecer en un momento de la obra en el que hay un giro y no para de salir, de distintas formas, hasta que se llena el escenario”, cuenta el director colombiano.



En la parte argumental, la pieza tiene como protagonista al soldado Woyzeck, un ser atribulado y atropellado: en su regimiento de burlan de él, su esposa le es infiel con uno de sus compañeros y, además, es el objeto de experimentos de un científico. Toda esa vorágine que vive el personaje lo lleva a cometer un terrible crimen.



El elegido para este complejo rol fue Felipe Botero. “Todos los directores tenemos unos fetiches con ciertos actores; a mí me pasa con Felipe. Él tiene un muy buen trabajo de texto, va hasta lo más profundo, y el reto era que tradujera todas esas ideas en el cuerpo, que le encontrara rutas para solucionar la palabra”, asegura el director.



Al trabajo del actor interpretativo se suma su faceta como autor, pues Botero no solo ha traducido varias piezas de teatro, sino que ha escrito 'El ausente', 'Ositos de goma' y 'Un hombre diferente', que fueron montadas por el Teatro R101. Con esas armas fue como el artista empezó a armar su ruta para enfrentar este reto teatral.

El teatro físico, el texto y la danza contemporánea se combinan en la obra. Foto: Abel Cardenas. EL TIEMPO

“Hay unos huecos en la historia, o creemos en esa primera lectura que hay unos huecos, pero yo creo que Büchner ató todo; le faltó tiempo, tal vez, para agregar un par de cosas, pero cuando la lees, la lees y la lees entiendes una lógica... Como actor he intentado solucionar esos misterios que deja la obra; en esas escenas inexistentes, en esos espacios de tiempo que Büchner no narra, la gran pregunta es qué está pasando con Woyzeck”, afirma Botero.



Esta pieza es una suma de algunos de los talentos más destacados del teatro colombiano, pues, aparte de Rangel, Botero y Villegas, también participan Matías Maldonado, quien tradujo el texto original; Carolina Ramírez, que encarna a la esposa de Woyzeck, y otros sobresalientes actores teatrales como Erik Rodríguez, Nicolás Cancino y Leonardo Lozano.



El equipo lo complementa un elenco de bailarines y músicos en vivo. Así se genera una mezcla de lenguajes, como la danza, la manipulación de objetos y el teatro físico. “El teatro físico tiene esa gran dificultad: no logra generar una ruta dramática donde el espectador se sienta, digamos, no tan perdido... Mi estrategia ahora es intentar entrar a los textos, para que me solucionen un poco la ruta dramática, pero también me dejan la capacidad de suponer y sobre todo crear imágenes, que me ayudan a pegar esos textos que quedaban inconclusos”, dice Rangel.



La variable más inconstante dentro de esa ecuación de recursos ha sido el agua. El propio director recuerda una frase que le dijo una actriz después del primer ensayo con el líquido –en el que hubo actores que colapsaron e incluso sufrieron de hipotermia–: “El agua es indomable”.



El reto entonces ha sido encontrar la forma de navegar en esa corriente. “Lo bello del agua ha sido descubrir un elemento vivo que tienes que volver parte de la obra, casi protagónico; si no, no tiene sentido. Esa metáfora de esos personajes que se ahogan víctimas de las circunstancias, de sus propias decisiones, de los actos ajenos, de esa sociedad y ese sistema, está representada en esos litros de agua que van llenando esa laguna en el escenario”, finaliza Botero.

¿Dónde y cuándo?

Miércoles a sábados, 7:30 p. m. Domingos, 5 p. m. Hasta el 14 de julio. Teatro Colón. Calle 10 n.° 5-32, Bogotá. Boletas desde 35.000 hasta 70.000 pesos. El Club de Suscriptores EL TIEMPO tiene un beneficio para sus socios del 20 por ciento de descuento.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza