“Las lindas sienten su poder. A las lindas las cuelan en las filas, les dan trabajo y si no se los dan, las mantienen”. Esto lo dice una profesora con doctorado en humanidades de la Universidad La Sorbona de París (Victoria Duque), mientras se enfrenta a una crisis existencial.



Ella es una de las protagonistas de la obra ’90-60-90’, que se acaba de reestrenar en Casa E, dirigida por la dramaturga bogotana Marcela Salive Puyana.

La depresión de la profesora de La Sorbona dialoga, a lo largo de una hora y media, con la de otras cuatro mujeres, de diferentes edades y condiciones sociales, que se enfrentan también al dilema de la belleza femenina hoy.



Es el caso de una “cuchibarbie” (Tatiana Renteria) que prefiere que le llaman “resistida” (resistida a envejecer). O el drama de una reinita de pueblo (Keisy Oviedo), el una paisa religiosa mojigata abusada por un tío en la juventud o el de una gordita adolescente (Ángelita Soto). El reparto lo completan una mujer de corte conservador (Catalina Botero)



La génesis de la obra, explica Salive, se inició en sus época de estudiante de actuación del Teatro Libre y la Universidad Central, cuando tomó una clase del ‘Historia del cuerpo’.



Allí, la artista pudo estudiar la idea de cuerpo de los griegos, con su imaginario de virtudes y de organización del cosmos, pasando por el desprecio del cuerpo, por el catolicismo del Medioevo hasta la idea de belleza femenina del Renacimiento.



“A través de la historia yo fui rastreando por qué las mujeres estábamos tan obsesionadas con la idea de la belleza y la verdad es que tenemos una tradición cultural muy grande”, anota Salive, quien también estudió dirección teatral en Italia.



Agrega que ella, como muchas mujeres, también tuvo que padecer la crisis de no tener el cuerpo perfecto o seguir los cánones impuestos por la modernidad.



“Era un tema que me parecía dramático porque hay mucho sufrimiento por dentro. Pero al mismo tiempo es algo cómico, porque todas las estrategias que uno hace para mejorarse resultan muy banales y estúpidas”, explica la directora.



De allí, que la trama se sostenga sobre una alta dosis de humor negro, que muchas veces resulta el mejor medicamento para sanar los dolores de la vida.



De esta manera la ‘cuchibarbie’ explica las dramáticas de sesiones de masajes succionadores, para mantener ese cuerpo, mientras que la reinita de pueblo enumera todas las cirugías a las que debió someterse, para ni siquiera quedar en las finalistas.



“La obra son una serie de monólogos que dialogan después en la cabeza del espectador, donde el conflicto y esa contradicción entre el ser y el parecer radica entre las propias protagonistas”, anota Salive.



El contrapunto de la obra lo aportan otras dos mujeres, una indígena y una empleada de servicio doméstico que limpia el gimnasio a donde van todas las anteriores, a la que no le cabe en su cabeza que se sometan a esa esclavitud.



De esta manera, la directora de la obra explica que para las indígenas el entorno y el cuerpo es sagrado y no existe un problema con la comida. Esas comunidades comen lo que necesitan para alimentarse o realizar un trabajo.



“En este país para mucha gente el reto de conseguir comida es primordial. Más allá de que sea ‘light’ o ‘low fat’. Una persona que vive con un mínimo no está pensando en qué lo va a engordar sino en qué me como por dos mil o tres mil pesos. En ese sentido la comida es sagrada y no se le rechaza a la mamá”, anota Salive, quien también es maestra en dramaturgia de la Universidad Nacional.



En el fondo, la búsqueda de la perfección de estas mujeres tiene una la raíz en un tema psicológico, dice Salive. “De autoestima, de abandono, de no seguir los modelos de la sociedad actual, que son las que generan el conflicto. Pero al final, ese coro de monólogos, lo que plantean es una reflexión sobre el concepto del cuerpo de la mujer contemporánea”, concluye.