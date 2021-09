La movida teatral bogotana despega con ímpetu en varias salas

El bastón de oro

El Teatro Digital del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo tiene 'El bastón de oro', de la Compañía Acrobática Nanjing.



Es un drama que se cuenta a través de acrobacias y está basado en 'Peregrinación al Oeste', una tradicional historia china.

El bastón de oro es un objeto que llegó al mundo para encontrar su alma gemela, un joven llamado Xi You, y cuando ya están juntos, practican su magia para derrotar a Chi You, enemigo mortal del Rey Mono.



Hay batallas y aprendizajes, y el montaje muestra que la perseverancia y la bondad son fundamentales para subsistir.



La Compañía Acrobática Nanjing trabaja con textos de la literatura china. Nació en 1957, y sus integrantes son expertos en acrobáticas tradicionales de ese país oriental.



Hasta el 30 de septiembre en el Facebook del Teatro Mayor y en la página www.teatrodigital.org.



Malas hierbas

La comedia 'Malas hierbas', con Mabel Moreno, Julio César Herrera y Paula Castaño, bajo la dirección de Victoria Hernández, trae una pregunta: ¿qué estarías dispuesto a hacer para no perder lo que más quieres?

(Le puede interesar: Tilda Swinton: 'Colombia era el lugar')



Esa pregunta se contestará a través de situaciones inesperadas y tocando temas como la política, la corrupción, la doble vida y las apariencias.



El texto es del español Carlos Be, del que se hizo una adaptación para Colombia.



Hernández, nacida en San Martín, Meta, empezó sus estudios en la Escuela del Teatro Libre de Bogotá y se formó, además, con maestros como Luis de Tavira, Raúl Quintanilla, Pawel Nowicki y Ricardo Sarmiento. Ha sido actriz de series, telenovelas y películas.



Desde el 29 de septiembre, en el Teatro Nacional de la calle 71 con carrera 9.ª. Jueves y viernes a las 8:30 p. m. Sábados, 6 y 8:30 p. m.. Aforo del 50 por ciento. Boletas, www.teatronacional.co



La comedia de Ricardo Quevedo

'A la mierda todo', de Ricardo Quevedo, es un stand-up comedy y toca temas de los que no muchos hablan en voz alta, como querer renunciar al trabajo, querer viajar y no poder, querer encajar en un sistema y no lograrlo.



Con su tradicional sarcasmo, Quevedo analizará las malas decisiones que tomamos desde niños y de las que nos vivimos arrepintiendo, y hará una disertación, muy a su estilo, de las preocupaciones que trae el mundo moderno.



Tato Devia será el comediante invitado.



Martes y miércoles, a las 8:30 p. m. Teatro Nacional La Castellana. Calle 95 n.º 47-15, Bogotá. Boletas en www.teatronacional.co.

(Tal vez quiera leer: El teatro de vanguardia, según Thomas Richards)



No estoy sola

Este trabajo unipersonal de Patricia Ariza recuerda a las lideresas muertas. Es un homenaje “a las mujeres que caen por pertenecer a una junta comunal, por pensar distinto, por opinar distinto, por defender la tierra donde viven o por buscar un lugar donde vivir en este país tan grande y tan ajeno que las desconoce por pobres y por valientes”, como dice Ariza.



'No estoy sola' incluye los performances que ha hecho la directora y actriz sobre esta dura realidad nacional y utiliza videos como testigo de las marchas con los nombres de los muertos, hombres y mujeres, “atravesados por las balas y unas listas sin fin, que no termina nunca”.



El montaje se presenta el 2 de octubre en el Teatro La Candelaria, calle 12 n.º 2-59, Bogotá. Entrada libre hasta completar el aforo permitido.