Una rica viuda, amante del arte y heredera de una fortuna de origen sospechoso. Ese es el pilar sobre el que se inauguró un museo privado en pleno centro de Viena, que cuenta con un impresionante fondo de más de 500 obras de arte moderno de creadores como Basquiat, Andy Warhol o Dan Flavin. La Heidi Horten Collection es un proyecto personal de Heidi Goëss-Horten, la mujer más rica de Austria, cuyo patrimonio la revista Forbes estima en 2.800 millones de dólares.

Una fortuna que tiene su origen en la herencia que recibió en 1987 al morir su primer marido, Helmut Horten, un empresario alemán que fue miembro del Partido Nazi y que se hizo millonario durante la II Guerra Mundial con prácticas que, en el mejor de los casos, pueden calificarse de oportunistas y, en el peor, de expolio a judíos. Horten fue el fundador de Horten AG, una cadena de grandes almacenes.



(Además: Los furiosos alaridos de Rosemberg Sandoval)



La pareja se casó en 1966, tras seis años de noviazgo, cuando ella tenía 25 años y él, 55.

“Es el museo de una mujer que construyó en los últimos 35 años una colección fantástica que se encuentra entre las 200 más importantes del mundo”, señaló Agnes Husslein-Arco, directora del Heidi Horten Collection, antes de la inauguración oficial.

La galería privada está ubicada en un histórico edificio en el corazón de Viena, entre la Ópera Estatal y el Museo Albertina, que la coleccionista adquirió y adaptó por unos 30 millones de dólares, según los medios locales.



La exposición ‘Open’ es la que ha dado el pistoletazo de salida, con 50 obras de artistas contemporáneos, entre los que se encuentran Erwin Wurm, el dúo Lalanne y Alighiero Boetti.

Facebook Twitter Linkedin

La millonaria quiere compartir su colección de arte, a pesar de la polémica alrededor de su patrimonio. Foto: EFE

El plan es organizar entre dos y tres muestras al año, aprovechando el fondo de medio millar de piezas de la colección, que Goëss-Horten adquirió en los últimos años, en parte bajo el asesoramiento de Husslein-Arco.



Ante la polémica por los orígenes de su fortuna, la millonaria encargó un informe sobre la actividad empresarial de su esposo, cuya conclusión fue que el magnate se aprovechó de la política nazi al adquirir a bajo precio propiedades de judíos expoliados, pero sin provocar activamente esas usurpaciones.



Así, los 1.000 millones de dólares que heredó en 1987 la situaron en la lista Forbes de las 500 personas más ricas del mundo, y le permitieron ampliar la colección de arte con piezas de artistas como Joan Miró, Pablo Picasso, Henri Matisse o René Magritte. Este coleccionismo ha culminado ahora, a sus 81 años, en la creación del museo.

En cuanto a ‘Open’, la muestra reflexiona sobre las luces de neón, la relación del ser humano con los animales y el papel del lenguaje en el arte. Una cerda morada, la UR Mutter de Lena Henke; el mono gigante Singe Avisé, de François-Xavier Lalanne; y un dinosaurio hecho con trompetas por Constantin Luser, roban el protagonismo a los cuadros de Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat. Mientras, la luz de neón Target, del artista conceptual John M. Armleder, y las vívidas luces rojas del Language must speak for itself, de Joseph Kosuth, reflejan el carácter más moderno y visual del lugar.



EFE

Otras noticias