La metamorfosis de Lydia Azout

Lydia Azout es una verdadera maestra del hierro; sus esculturas tienen la fuerza del fuego y del metal. En su taller ha logrado formas de todos los tipos desde hace más de tres décadas; esculturas que se tienen cargar entre mínimo tres personas y que retarían a un gigante. “Pero no me gusta que sean imposibles de mover; siempre se pueden mover entre tres personas. Me gusta que mis piezas puedan viajar, que puedan desarmarse y moverse sin tantas dificultades”, dice.



Azout trabaja primero en su diario, “duermo con él; anoto cosas espontaneas, ideas que se me vienen a la cabeza. Hago rayones pero no logró expresar el total de la complejidad de mis proyectos en el papel. Solo los tengo completos en la cabeza”. La traducción de sus apuntes empieza en el taller; ahí trabaja sus primeras maquetas con sus ayudantes. Y todo comienza a tomar forma y dimensiones gigantescas.

Hoy tiene expuesta una de las obras públicas más agradables de Bogotá. La escaleras principales de la entrada del Mambo tienen una impactante instalación hecha por ella,una serie de círculos de hierro que se pueden atravesar como si fueran un túnel del tiempo. Y justamente la pieza que hizo sobre la pandemia para EL TIEMPO y para el Mambo tiene que ver con el transito de un lugar a otro; con las transiciones y las metamorfosis que sufrimos cuando pasamos de un estadio a otro.



“Es una oportunidad única; es un momento para enfrentarse con uno mismo”, dice. En los últimos tiempos, Azoutha abandonado la nobleza del hierro por la inestabilidad y el brillo del acero inoxidable. La pieza que hizo ofrece un camino de luz. Originalmente no se iba a llamar Metamorfosis, sino Tierra vieja y Tierra nueva. La viejaes el círculo oscuro;la nueva,el circulo plateado. “Tenemos una esperanza; podemos elevarnos y no quedarnos abajo; buscar las frecuencias altas. Salir de la oscuridad”.

“Combinando técnicas contemporáneas con sabiduría antigua de occidente y oriente, Azout usa su conocimiento alquímico para crear visiones de luz y oscuridad que envuelven a los visitantes en una experiencia mistérica y sensorial. Activando reacciones químicas y físicas en los metales y abrazando las dimensiones del aire y el espacio, Azout ve sus obras como parte de un ciclo orgánico, donde cada trabajo muta continuamente”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.

