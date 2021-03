‘El sueño de la vida’, la obra que García Lorca no acabó

Que la guerra no pare el arte. Y así, en un teatro, en medio de la Guerra Civil Española, un grupo de actores no se quieren dejar vencer por el conflicto.



Su sensibilidad no les permite abandonar su pasión por crear, porque para ellos la guerra no es su realidad.



En su escenario deciden seguir adelante con su montaje. El teatro está vacío pero ellos insisten en medio del silencio de la sala.

Así es 'El sueño de la vida' ('Comedia sin título'), de Federico García Lorca, un intento por vivir un sueño y no dejarse vencer.



El autor la dejó inconclusa y fue su última creación. Solo se conserva el primer acto y, según cercanos a su obra, “es un documento realmente impecable, de una factura perfecta, gran coherencia y un sentido completo”.



Todo indica que tendría dos actos más, pero el gran poeta fue asesinado; su muerte, sin embargo, no impidió que 'El sueño de la vida' se convirtiera en una obra con varias versiones de distintos grupos.



Ahora, La Maldita Vanidad, con Jorge Hugo Marín a la cabeza, la presenta en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, el 2 y 3 de abril, a las 8 p. m. Es una coproducción entre el Mayor y La Maldita Vanidad, adaptada por Marín.



En el elenco están Alejandro Aguilar, Ella Becerra, Jairo Camargo, Miguel González, Patricia Tamayo, Saeed Pezeshki, Wilson García, Cristian Galvis y Jennifer Ortiz.



Desde el 2009, La Maldita Vanidad ofrece otra forma de ver teatro, con el uso de espacios no convencionales, la puesta en escena de pequeños conflictos de la realidad nacional y que el espectador sea un cómplice de la escena, y este montaje no es la excepción.



