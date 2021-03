La mala hora que atraviesa el ‘Fotomuseo’

Un grupo de personalidades del arte y la cultura le enviaron hace pocos días una carta a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, solidarizándose con la difícil situación financiera que atraviesa el proyecto cultural ‘Fotomuseo’, que cumple 21 años. Entre los más de 50 firmantes de la carta se encuentran Beatriz González, Miguel Ángel Rojas, Rafael Santos, Patricia Lara, Jorge Alí Triana y Claudia Hakim.



Su directora, Gilma Suárez, explica que las dificultades económicas se remontan al 2018, pero se fueron acumulando por causa de factores como el nuevo sistema de adjudicación de estímulos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

“En 2018, la Secretaría de Cultura estableció unos puntajes que teóricamente servirían para otorgar los apoyos de manera proporcional a la calificación que se obtenía como propuesta o proyecto cultural”, anota Suárez. A esta ayuda se sumaba el apoyo que llegaba también del Ministerio de Cultura, la empresa privada, de embajadas y otros aliados institucionales como universidades y medios de comunicación.



Uno de los primeros problemas de liquidez para el proyecto surgió cuando en el 2018 presentaron la octava edición de la ‘Fotomaratón’.



“Pero entonces, en la calificación de la trayectoria sumaron 8 años y no tuvieron en cuenta que era un evento bienal iniciado en 2001, y que la trayectoria del ‘Fotomuseo’, de casi 20 años en ese momento, respaldaba ese evento. Ese año nos dieron 30 millones para un certamen que mueve entre mil y 1.500 fotógrafos, por dos días completos de ruta, recorriendo la ciudad y que se traduce en una gran exposición, catálogo y premiación”, dice su directora.



Para el 2019 se propusieron continuar, también, con otra de las iniciativas, la bienal ‘Fotográfica Bogotá’. Un gran encuentro de conferencias, talleres en universidades y exposiciones. “El rojo de 2018 se siguió arrastrando”, anota.



Suárez explica que el año pasado, la nueva edición que postularon para el sistema de calificaciones de la Secretaría de Cultura “sacó el segundo puntaje entre los mejores”.

Hoy, el proyecto arrastra una deuda de 140 millones de pesos de crédito en el banco. “Hace muchos meses que yo como directora no tengo sueldo, y he tenido que acudir a temas personales para poder sobrevivir y cumplir con las obligaciones administrativas de la entidad”, anota Suárez.



Agrega: “(lo paradójico es que) la Secretaría nos niega el apoyo de 2021 para la bienal ‘Fotográfica Bogotá’ porque ‘nuestro indicador de crédito’ no es suficientemente positivo. Esto nos desapalanca el resto de los apoyos”. Desde su creación, el ‘Fotomuseo’ ha expuesto el trabajo de estrellas internacionales de la fotografía como Roger Ballen, Michael Kenna, Joan Fontcuberta, Joel-Peter Witkin, Pedro Meyer y Graciela Iturbide, entre otros.

¿Qué tanto los afectó la pandemia?



Hicimos la ‘Fotomaratón’ desde las casas, con una ruta intimista y con las uñas porque el presupuesto de Secretaría no alcanzaba y el Ministerio de Cultura solo nos apoya la Bienal por ser más internacional, mientras que la maratón es muy de Bogotá. Conseguimos mantener una participación reducida de la empresa privada, y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es nuestra aliada, nos concedió el primer premio profesional. Las inscripciones de los fotógrafos que participaron sirvieron para pagar los otros premios.



¿Cómo venían funcionando antes de la pandemia?



Con una gestión denodada con los distintos actores. Pero hay que subrayar que la pandemia no fue el detonante; contribuyó a esta tormenta, pero los problemas empezaron desde el 2018 con los ‘ejercicios’ y cambios de agenda cultural del Distrito.



¿Han lograron sostenerse?



Cada año ha sido más difícil. Se han realizado las ‘Fotomaratones’, ‘Fotográfica Bogotá’, documentales de la vida y obra de los grandes maestros de la fotografía de Colombia y algunas muestras especiales para entidades como la ONU, la OEA, la Cancillería o el Sena. Pero tuvimos que reducir algunas exposiciones itinerantes.

¿Y cómo surgió la iniciativa de la carta a la alcaldesa?



Al recibir la notificación de que estábamos rechazados por el indicador de crédito (como digo, 140 millones de pesos), resolvimos con miembros fundadores, de la junta y amigos del ‘Fotomuseo’ hacer un llamado propositivo para que podamos salvar la institución. Este llamado plantea la posibilidad de poner al servicio de la cultura ciudadana de Bogotá, en mitad de esta crisis de pandemia, el esfuerzo del ‘Fotomuseo’ en exposición itinerante que pueda ser un mensaje de cuidado para los habitantes. No es un llamado lacrimoso. Tenemos una realidad económica difícil, pero se puede subsanar de manera proactiva.



¿Qué le piden a la alcaldesa?



Más que pedir, ofrecemos. Ofrecemos trabajar de la mano con ella en una exposición itinerante que, como decía, puede apoyar el autocuidado de los ciudadanos de Bogotá, desde la mirada de los artistas de la fotografía. Sería precioso identificar esa mirada de los fotógrafos que, como Fernando Cano, Andrés Sierra, León Darío Peláez, Henry Agudelo, entre otros, ya tienen un trabajo maravilloso sobre lo que nos ha ocurrido con mensajes muy importantes, que sí toquen el corazón de los que aquí vivimos. Y así, con ese apoyo, podemos empezar a subsanar nuestra deuda.



¿Han recibido alguna respuesta del Distrito?



Ninguna.



¿Habrá ‘Fotomuseo’, ‘Fotográfica Bogotá’ y los demás proyectos este año?



Si no tenemos el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, tendremos que cerrar.



¿Qué balance hace de estas dos décadas?



Hemos puesto a Bogotá y al país en el ojo de los grandes de la fotografía mundial. Basta ver sus afirmaciones luego de su presencia en nuestras distintas actividades. Pero también nos queda el ciudadano de a pie. El que no entra a un museo por miedo de no saber o por no comprender. El ciudadano que se acerca a nuestros módulos y mira y se sabe parte de una ciudad distinta, que lo incluye y lo tiene en cuenta.

