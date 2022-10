Desde hace 300 millones de años, las libélulas están en la Tierra. En alguna época fueron gigantes, y luego su tamaño se redujo con el paso del tiempo. La forma y el movimiento de sus alas dio origen a la creación del helicóptero, pero para los hermanos Iván Darío y César Álvarez, ponerle a su grupo La Libélula Dorada tuvo otros sentidos.

“Es un insecto que hace metamorfosis, y nosotros pensamos que el arte evoluciona siempre, tiene cada día nuevos lenguajes. La libélula simboliza lo que buscábamos: nace en el agua y después, al cambiar en su forma, vuela. En algún lado leímos que vuela contra la lógica, ha sobrevivido a los cambios climáticos, evolucionó para seguir siendo parte de la naturaleza, porque se han encontrado restos de hace millones de años de estos insectos con 80 centímetros de envergadura. Han sobrevivido a la era del hielo, a la misma historia”, dice César Álvarez.



¿Y lo de dorada? “Pues es un homenaje a las comunidades indígenas, donde el oro no era ambición ni avaricia, sino un metal sagrado, lo llamaban las lágrimas del sol e hicieron muchas figuras con sentido mágico, los chamanes, que las creaban, movían las figuritas, eran titiriteros”, sigue.



Por estos días reciben en Bogotá a otros titiriteros como ellos, que llegaron para el Festival Manuelucho, un encuentro que organizan desde hace 20 años y estuvo detenido por la pandemia. Son cuatro compañías nacionales e igual número de internacionales que mostrarán sus obras hasta el 30 de octubre, en la sala de la Libélula, en el barrio Galerías, y en Sala Gaitán.



De Chile están Payasíteres, con Sin palabrotas; de España, Los Titiriteros de Binéfar, con Antón Retaco, y La Carreta Teatro, con Fabularía: el gallo Kikirigallo, y de Argentina, Mundo Bilina, una coproducción de las compañías Ómar Álvarez Títeres y Fósforos y Arde la Nona.

Los hermanos Iván Darío y César Álvarez. Foto: cortesía Carlos Duque

Y por Colombia, La Fanfarria de Medellín, a la que el festival le rinde homenaje por sus 50 años, y que trae una adaptación de Simbad el marino, con 91 títeres y objetos de diferentes tamaños; La Loca Compañía, de Armenia, con A la diestra de Dios Padre y Oh gloria Inmarcesible; de Bogotá, la compañía de títeres El Submarino Invisible del Capitán Nemo, con ¡Que duermas bien, Alfonso!, y La Libélula Dorada, con La increíble historia de la nariz del doctor Freud, Gaspar, el señor de las nubes; Gárgola & Quimera y La peor señora del mundo.



Manuelucho, el nombre del festival, también tiene su magia. Es considerado el títere nacional. “En Manizales, en 1916, no había muchas vías de comunicación ni tanta diversión. Pero por ahí pasó un español, y al paisa Sergio Londoño le gustaron los títeres que llevaba, y le dejó algunos. Basándose en ellos, Londoño, que era conservador, hizo su propio títere, Manuelucho, que había combatido en la guerra de los Mil Días y era liberal, que en ese momento simbolizaba lo malo: borrachín, mujeriego, pendenciero”.



Londoño empezó a llevar a Manuelucho a los colegios y los parques. El títere iba acompañado por su novia, Cuncia, que era dueña de un alambique. “Él no la quería, pero la enamoraba para robarle el aguardiente. También hizo un cura, el padre Asmita, que lo quería llevar al buen camino. Quisimos rendirle un homenaje a Sergio y ha sido bueno”, dice Álvarez.



Los hermanos empezaron en el mundo teatral hace 46 años. Originarios de Frontino, Antioquia, aunque César nació en Bogotá, a donde llegó su familia buscando un mejor futuro, habla con dejo paisa.



“Nos gustó el mundo teatral desde muy jóvenes; primero, el teatro de actores. Íbamos a las principales salas de la ciudad: La Candelaria, El Local, La Mama, el TPB, Acto Latino. Alguna vez fuimos al teatro del parque Nacional, que fue hecho para marionetas, a tomar un taller con el grupo Biombo Latino, y nos gustó lo que vimos”. Se inscribieron en esa escuela y al poco tiempo ya tenían montada una obra con otras tres personas, llamada Préstame tu sombrero. En 1976 nació La Libélula Dorada.



“Cuando nos iniciamos pensábamos que este tipo de teatro era solo para niños, pero incluye todos los públicos: los adolescentes y los adultos”, sigue.



Los Álvarez aprendieron a elaborar sus propios muñecos y “a partir de esa construcción, a generar una identidad y una relación con la espuma, el papel, el cartón. Ver cómo empiezan a tener identidad, ya sea un animal, una persona o un objeto animado. Es una relación muy bonita, un desdoblamiento, olvidarnos de nosotros para que ellos existan. Es una transmutación muy especial”.



Sus títeres son muchos. No han hecho un censo, pero Álvarez dice que son más de 500. “Son esculturas que toman vida. Y el arte es multidisciplinario, porque además del muñeco está la preparación física de quienes los mueven, que es grande; su voz. Y la escenografía, el manejo del color, la música original, la poesía”.



Los muñecos los hacen en la casa de La Libélula Dorada: moldeado en plastilina y luego en barro, vestuario, adecuarlo a una época...



“Esto genera un gran trabajo en equipo, que llega con la dramaturgia de Iván Darío, y en un grupo en el que hay vestuaristas, pintores, escenógrafos. Como tenemos todos nuestros títeres, hay unas 15 obras de repertorio que podemos presentar en cualquier momento, porque cada una tiene sus muñecos”.



Los Álvarez vienen de una familia relacionada con el arte. Su papá tocaba guitarra, y uno de sus hermanos, también. “Ellos hacían popurrís o sainetes, un cuadro cómico. De niño los acompañaba y me gustaba una de una dentista, que montamos Iván Darío y yo en el colegio en el que estudiamos en Fontibón, donde vivíamos. Nos fue bien y nos invitaban a bazares y fiestas”.



Con tanto tiempo en la escena, es común que a su sala de teatro lleguen hasta tres generaciones: abuelos, papás e hijos.



Y aunque los tiempos han cambiado y hoy los niños son más tecnológicos, “cuando tienen la oportunidad de ver el teatro de títeres, no lo cambian por nada. Esa sensación, esa posibilidad de relacionarse, de sentir el muñeco en vivo, es algo único. Al teatro, a todo el teatro le decretaron la muerte cuando nacieron el cine y la televisión, pero no han podido, ese encuentro directo con el público es lo especial. Y nos hemos dado cuenta de que aunque el niño retome el celular y el computador, quiere volver”.

Iván Darío y César Álvarez son los autores de ese sueño teatral llamado La Libélula Dorada. Foto: cortesía Carlos Duque

Los Álvarez quieren todas sus obras, pero hay algunas que tienen lugares más importantes. “Los espíritus lúdicos es una de ellas. En 1986 fue un boom en el Festival de Teatro de Manizales. Peleamos mucho para que la pusieran en la programación oficial. Habíamos ido a presentar obras otros años, pero en la parte infantil. Y nos fue tan bien que La Patria, el periódico local, tituló que nuestro montaje y uno de Brasil habían sido las mejores obras”, sigue.



Otra es El dulce encanto de la isla Acracia, “una historia de piratas en la que hasta el barco se convierte en una caja de sorpresas y trabajamos las dimensiones, jugamos con ellas”.



También, Gaspar, el señor de las nubes, un homenaje al oso de anteojos, un llamado para la preservación de los páramos y para ratificar la importancia del oso, que cumple una misión importante transportando semillas”.



Y una muy importante es La peor señora del mundo, del mexicano Francisco Hinojosa, que fue vista por su autor y estuvo de acuerdo con el montaje.



Para los adultos está La increíble historia de la nariz del doctor Freud, “que rompe estigmas, con un lenguaje surrealista. Diana Uribe vino a verla y la alabó mucho”.

Los ‘libélulos’ siguen su camino en el arte. Aunque la pandemia fue muy difícil, los ayudó ser sala concertada y grabar algunas obras para presentarlas virtualmente. “No era lo mismo, pero llegamos a otros públicos, en ciudades lejanas, otra forma de que nos conozcan”.



Además, que las marionetas del fallecido maestro Jaime Manzur hoy haga parte de la colección de la Universidad de los Andes es un gran aliciente. “Fueron declaradas bienes de interés cultural y eso hace que trasciendan”, dice César.



Sus títeres están en su casa de Galerías, esperando cobrar vida, y ellos, listos para que puedan contar historias una y otra vez. Por las calles del barrio siempre es bueno ver a estos dos hermanos juntos, en la cotidianidad del sector, pero siempre pensando en la creación, el sentido de su vida.



