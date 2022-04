La Sinfonía inconclusa en la mar, de Piero, es inagotable. Desde hace 45 años hace parte de varias generaciones que la conocieron cuando eran niños y ahora, en la adultez, siguen tarareando las canciones.

Fue acetato, CD y desde hace algunos años, una obra que Piero lleva a distintos países, con 43 artistas, incluido el cantautor argentino.



Ahora vuelve a Colombia para presentarse hoy, mañana y el domingo en el Teatro Cafam de Bogotá y Piero habló de su creación.



¿Qué comentario sobre Sinfonía inconclusa en la mar le ha llegado al alma?

Muchos, pero voy a hablar de dos. Yo me atendía con una otorrinolaringóloga. Era una mujer jocosa y a una de las sesiones le llevé el álbum de la Sinfonía y le dije “escucha esto”, pensando en sus hijas. Me llama un día y me pasa al padre de las niñas y él me comenta: “Piero, ¿sabes lo que pasó?, mis hijas no caminaban, no se movían, no bailaban, y ahora saltan, cantan, bailan y todo por tu disco”.



Empecé a llorar porque ese mensaje tenía una fuerza maravillosa. Ahí supe que la música cura, es una terapia milagrosa y cuando aparece un caso de estos no hay palabras. También, hace cuatro años, en Santa Marta, una mamá se presentó con su hijo autista que me quería conocer porque solo cuando escuchaba el disco bailaba y se conectaba con el mundo. Cuando me oyó cantarle a capela no paró de bailar.



¿Cuál es su primer recuerdo del mar?

Con el mar tengo una relación desde antes de nacer, porque nací en Italia, muy cerca de él. Realmente, es una bendición, tiene toda esa magia maravillosa que te conecta con la creación, que te inspira. Para mí es como una segunda piel.

¿Qué tanto tuvo que estudiar sobre el mar para hacer la 'Sinfonía'?

Hicimos bastantes investigaciones en su momento, pero no por esta o aquella canción, sino porque la 'Sinfonía' dio para todo y quedamos felices. El resultado: 45 años después sigue vigente con su magia que cautiva a grandes y chicos, que no pasa de moda. Al final, en el fondo del océano somos libres, vivimos en paz, nos nutrimos de la creación.



A los niños les encanta el montaje...

La 'Sinfonía' ha llegado a muchas generaciones, no solamente por lo que transmite sino porque llega al fondo del corazón humano, toca fibras, nos emociona, nos llega al alma, nos contagia y nos llena de esperanza. Ha sido incluso utilizada para animar a niños con síndrome de Down y usada por organizaciones que trabajan con niños con limitaciones, porque los conecta con el mundo, con la magia.

En esta obra también les canta a los adultos, y los niños siguen atentos esta parte del espectáculo. ¿Cómo lo logra?

La 'Sinfonía' es una maravilla, un regalo del cielo que va saltando y tocando corazones. Solo tenemos que seguirla. Es única, irrepetible y maravillosa. Eso es lo que ocurre con los niños y los padres cada vez que los invitamos a llevar sus instrumentos listos y afinados para que interactúen con la banda mientras navegan en el fondo del mar.



¿Dónde y cuándo?

29 y 30 de abril, 8 p. m. Primero de mayo, 6:30 p. m. Teatro Cafam, av. 68 calle 90, Bogotá. Boletas: tuboleta.com. 7 y 8 de mayo, Teatro Santander, Bucaramanga.