Beatriz Olano es una invasora de espacios; sus ojos, sus manos y su cuerpo no pueden quedarse estáticos ante un espacio vacío; cada pared es un reto, arriba o abajo, en el piso, en el centro de la sala. Su obra es un diálogo permanente con la arquitectura, “es un ritmo superespecial”, dice. Su exposición en la galería Nueveochenta (diagonal 68 n.º 12-42), de Bogotá, es una singular explosión de humor y color, “mi obra tiene que sentirse”, sostiene.

Entrar en la sala es navegar por líneas de colores fucsia, azul aguamarina, verdes chillones y amarillos más rabiosos que el sol; hay que agacharse, mirar las esquinas, pararse en diferentes puntos de la galería y encontrar las líneas de fuga; hay más de 20 obras, pero su obra –por lo general– es una sola obra que conecta cada pieza con otra.



(Lea además: Las tres Piedades de Miguel Ángel podrán apreciarse juntas por primera vez)



La sede Nueveochenta –antes de ser una galería– era una casa clásica de Chapinero; tiene una preciosa escalera de madera y un patio en el fondo. Los tablones del piso seguramente sonaron con los pasos acelerados de unos niños o las pantuflas de un abuelo. Olano aprovechó esa calidez y le dio un abrazo con su obra. Y –como dice ella– es algo que se siente o no se siente.



***



Olano (Medellín, 1965) es un caso particular en el arte colombiano; es demasiado joven para haber sido parte de la generación de Ramírez Villamizar o la de Carlos Rojas. Es 10 años menor que Danilo Dueñas y –por supuesto– solo tuvo contacto con Piet Mondrian en los museos; sin embargo, todos los caminos –artísticos y visuales– conducen a ellos, pero con una paleta de colores tan original y tan particular que con solo un vistazo es fácil deducir que una obra tiene su firma.



“Estudié artes plásticas en Nueva York y mis principales referentes eran los grandes abstractos estadounidenses; hubo –entre otros– dos momentos claves en mi obra: uno, cuando vi la obra de Danilo Dueñas en un Salón Nacional, y dos, una exposición de Robert Ryman en Nueva York: sus pinturas tienen todos los formatos, pero usa un solo color: el blanco”, dice Olano.



Esa confrontación le dio ciertas dosis de seguridad: su obra era una apuesta arriesgada en un momento arriesgado. Olano –en una época en la que parece que todos los artistas quieren decir ‘algo’ definitivo– no tiene un discurso político. No pertenece a ningún colectivo. No hace activismo ni pretende ser un quebradero de cabeza para los críticos, y en esa misma línea rebelde contra sus tiempos, tiene un lenguaje abstracto que, para su generación, puede leerse como absolutamente ‘anticuado’. Sin embargo, cada vez que su obra se ‘toma’ algún espacio, hay algo totalmente nuevo.



Además de su singular relación con el espacio y los materiales: trozos de madera o de cartón, Olano tiene una característica que la hace única: el color, “no sé cómo salió; no hay ninguna teoría del color”, dice, “mi paleta es personal, cuando vivía en Nueva York trabajaba colores ocres y verdes oscuros, pero cuando volví a Colombia, el color explotó. Mi trabajo también es intuitivo; voy a Homecenter, compro trozos de madera o recojo pedazos de cartón, los pinto y luego empiezo a ensamblarlos; ahora estoy terminando de construir mi estudio y creo que –cuando salga de mi casa– las piezas van a tener otras dimensiones. Van a ser mucho más grandes”.



(Le puede interesar: La obra del polémico y poderoso artista Ai Weiwei llega a Colombia)



La exposición en Nueveochenta tiene ciertos juegos sutiles que vale la pena seguir; hay piezas incrustadas en las esquinas y otras que ubicó a la altura de las rodillas para que la gente tuviera que agacharse. “Mi obras no tienen un arriba o abajo; hay un coleccionista que ha trasteado mi obra por varias partes y siempre me llama para preguntarme cómo poner el vinilo en el piso. Me manda fotos y empezamos a encontrar el mejor lugar”. No hay duda. Debe ser una maravilla convivir con sus colores y caminar al borde de sus amarillos.





Fernando Gómez Echeverri

Editor de Cultura

@LaFeriaDelArte