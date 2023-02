Investigadores de las universidades de Valladolid (España) y Viena descubrieron en el fondo de manuscritos teatrales de la Biblioteca Nacional de España una nueva comedia de Lope de Vega titulada 'La francesa Laura', una obra escrita cinco o seis años antes de su muerte.

La biblioteca, con sede en Madrid, informó del hallazgo de esta comedia de Lope de Vega (1562-1635), uno de los autores más destacados del Siglo de Oro español, cuya obra es de las más extensas de la literatura universal, y fue posible gracias a la colaboración de esta entidad con el proyecto Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro, dirigido por Álvaro Cuéllar y Germán Vega, los investigadores responsables del descubrimiento, que cuenta con hasta 150 colaboradores dedicados a la aplicación de análisis informáticos a la literatura teatral de esa épocoa para desentrañar sus problemas de autoría.



"La inteligencia artificial se ha revelado como una gran aliada para la disciplina histórico-filológica, una ayuda para la resolución de problemas y para la optimización del tiempo y los procesos, con una potencia de procesamiento inusitada hasta ahora, que ha conseguido descubrir una aguja en un pajar: una nueva comedia escrita por Lope de Vega de entre miles de documentos impresos y manuscritos", según la biblioteca.



El título parece indicar que fue escrita en un corto periodo en que la corona francesa se alió con la española frente a la inglesa. La trama transcurre en Francia y gira en torno a Laura, hija del duque de Bretaña y casada con el conde Arnaldo. El Delfín, heredero al trono de Francia, se encapricha de ella y se dispone a cortejarla a cualquier coste.



Pero la protagonista se resiste a los envites del príncipe y a las sospechas de su marido, quien en un ataque de celos y por el temor a la pública deshonra, intenta incluso acabar con la vida de su mujer mediante un potente veneno.



Finalmente, queda probada la integridad de Laura y se restituye la felicidad en la pareja. Además, la obra presenta en su arranque una decidida defensa de la mujer y también se encuentra "la delicada" mano de Lope en su descripción del amor en España, que según él es la nación "más tierna" cuando se trata de enamorar.



En su inicio aparece el siguiente texto: "Fuera de que a las mujeres les sobran tantas hazañas, que en las armas y las letras envidia a los hombres causan". Y sobre el amor, el autor dice: "No he visto dos personas que se quieran como los dos. Es de suerte lo que se aman y requiebran, que parecen españoles, que, aunque es nación tan severa, en llegando a enamorar es de todas la más tierna. ¿Tanto amor hay en España? Aventuran sin paciencia por amor almas y vidas, las honras y las haciendas".

Además de la labor de investigación de Cuéllar (Universidad de Viena) y Vega (Universidad de Valladolid) también ha participado la Universidad Autónoma de Barcelona (España), con la edición y estudio de la obra de Lope, y la aplicación de la herramienta Transkribus, que ha permitido la transcripción automáticamente y "certera. Entre las 1.300 comedias transcritas automáticamente" por esta herramienta 'La francesa Laura' se clasificó como escrita por Lope de Vega porque "los usos léxicos de la obra se alineaban con los suyos estrechamente y no lo hacían con los otros 350 dramaturgos de la época con los que se contaba en el experimento", explicó.

El documento está en la Biblioteca Nacional de España. Foto: Biblioteca Nacional de España



Según aparece en la página de la Biblioteca Nacional de España, "en los últimos años se han desarrollado en gran medida los análisis para conseguirlo en función del uso de las palabras que hacen. Cada escritor -y, de hecho, cada uno de nosotros- utiliza las palabras (amor, tiempo, rosa, cuándo, que, etc.) en distintas proporciones. Los procesos de machine learning (una de las principales ramas de la IA) son capaces de clasificar obras como escritas o no por Lope de Vega con aciertos superiores al 99%, como demuestran recientes estudios.

Eso sí, los investigadores no se quedaron "sin más" con este resultado informático y realizaron otras pruebas como el estudio de la versificación, de cómo Lope usaba habitualmente la métrica en sus obras, o la ortología, sobre cómo pronunciaba las palabras y empleaba diptongos, hiatos y sinalefas.



EFE