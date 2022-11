Como parte del diálogo social del gobierno del presidente Gustavo Petro, el Estallido cultural llegó. Empezó el pasado 15 de octubre y durará 60 días.



En cabeza del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (Mi CASa), para la ministra del ramo, Patricia Ariza, “hace parte de un plan piloto que estamos construyendo con la gente, especialmente en los territorios. Es así como el Estallido está en más de 200 municipios de Colombia. Además, estamos construyendo una sinergia con el Ministerio de Educación y con las entidades de apoyo como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)”.



Son más de mil actividades, “con la participación de las artes y los saberes, así como encuentros con artistas e intelectuales para que nos planteemos cuál es el papel del arte en la construcción de la paz”, sigue Ariza.



¿Cómo se logró la convocatoria?

Reuniéndonos con todos y cada uno, atendiendo los grupos, escuchándolos. Es mucha la gente que ha querido participar. Y también es importante resaltar que muchas de las actividades que tenía el ministerio, los convenios, etcétera, se direccionaron hacia el 'Estallido cultural por la paz y por la vida'.



Que la gente tenga cultura en distintos escenarios es muy importante en este fin de año. ¿Cómo se ha trabajado este proyecto en los territorios más lejanos?

Hablando con las personas de la cultura de los lugares, hablando con los alcaldes que nos han visitado, llevando a cabo los proyectos que tiene el Ministerio en los distintos territorios buscando a los creadores, eso nos parece muy importante.



¿Qué han encontrado y qué se va a seguir trabajando con ellos?

Más que encontrar, hemos reconocido lo que hay. En los municipios de Colombia puede que no haya agua ni luz, pero hay música, que es otra luz. Hay cantores, hay compositores, hay bullerengueras. Si la diversidad y la riqueza de la cultura colombiana es asombrosa, lo primero que hay que hacer es reconocerla, hablar con la gente, decirle que lo que hace es muy importante para el país. Además, ese estallido no es solamente de las expresiones culturales, sino para propiciar el encuentro, que será fundamental para el plan de desarrollo.



Los artistas necesitan apoyo. ¿Tendrán costos algunas actividades? ¿Cuáles?

Algunas actividades tienen costo, pero eso hace parte de los convenios y de las convocatorias del ministerio. Entonces lo que hemos hecho es redireccionar esas convocatorias, con la autorización de los artistas, hacia el Estallido. Otras, muchas, son voluntarias, la gente ha querido unirse, o porque ya tenían programadas actividades o porque lo hacen voluntariamente. Entonces así se han sumado de todas partes y todavía está abierto para las personas que quieran participar.



¿Estos encuentros los han llevado a trazar nuevas políticas en cultura?

Los artistas tienen una gran necesidad de reunirse, de ser escuchados y, simultáneamente, la precarización que ha tenido este movimiento después de la pandemia los ha llevado a una situación muy difícil. Nuestra idea es trazar una política a partir del 2023, de incrementar los presupuestos para las artes, de escuchar a los artistas y mirar cómo hacemos unos programas especiales que mejoren sus condiciones de vida estimulando su trabajo artístico, que es un asunto fundamental. Y adicionalmente, la muerte no se puede naturalizar, la violencia tampoco. Entonces es hora de otorgarle a la paz la dimensión cultural. Es muy importante que la gente de la cultura, los sabedores, las sabedoras, opinemos sobre lo que pasa, digamos y pensemos cómo puede la cultura y el arte contribuir a la paz y a la conveniencia en Colombia.