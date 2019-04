¿Cómo volvió a sus dueños un cuadro robado por los nazis hace 75 años?

Un erudito de edad avanzada afila su pluma para escribir sobre un libro que tiene delante de él acomodado sobre una mesa. A un lado, el tintero en el que sumerge la herramienta de escritura de la época. El hombre viste una larga túnica negra y luce un bigote blanco.



La escena descrita, pintada en 1639 sobre un fondo oscuro, corresponde a una obra barroca del maestro holandés Salomon Koninck que fue robada por los nazis hace 75 años, durante la ocupación de territorio francés por parte de los alemanes.



Luego de más de siete décadas, los descendientes del dueño original de la pintura recibieron a ‘A scholar sharpening his quill’ (Sabio afilando su pluma, el nombre de la obra) este lunes en una sala del consulado de Francia en Nueva York.

El robo y recuperación del cuadro

El cuadro de ‘Sabio afilando su pluma’ perteneció originalmente al famoso coleccionista judío Adolphe Schloss, quien vivió desde 1842 hasta 1910. A sus descendientes les fue arrebatada la obra durante la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis invadieron Francia.



Según detalla el Distrito Sur de Nueva York, que publicó un documento en el que habla sobre el operativo en el que se dio la devolución del cuadro y al que este medio tuvo acceso, se explica que los nazis –en ese entonces- crearon una división conocida como ‘Einsatztab Reichleiter Rosenberg’ (ERR) para hacerle seguimiento a la vida y a la cultura judía y quitarles sus pertenencias, entre ellas cientos de obras de arte.



La obra fue enviada al cuartel general de Adolf Hitler en Munich. Luego, el cuadro se extravió tras la victoria de los Aliados. La pista del cuadro apareció recientemente, en noviembre de 2017, cuando una negociante de arte chilena intentó venderla en Nueva York.



Una casa de subastas la identificó y dio aviso al Fbi para iniciar su proceso de recuperación. La mujer chilena dijo que su padre había comprado el cuadro en 1952 a Walter Andreas Hoger, encargado de compras de arte para el jefe nazi Hermann Goriny gran protagonista en la dispersión de bienes de judíos expoliados.



“La campaña de saqueo cultural que los nazis dirigieron contra millones de judíos inocentes fue sádica e injusta. Es por eso que la restitución en este caso es más que devolver un bien material, es también restaurar una parte física del patrimonio perdido. Después de casi 80 años de estar perdido, hemos encontrado esta pintura y la estamos devolviendo a la familia Schloss”, dijo Geoffrey Berman, procurador del Distrito Sur de Nueva York.



"Como un monumento conmemorativo que redescubrimos, en homenaje al pasado": un bisnieto del coleccionista de arte parisino Adolphe Schloss describe así la restitución de una pintura del maestro holandés Salomon Koninck expoliada por los nazis, el lunes de noche en Nueva York. Michel Vernay, de 71 años, viajó especialmente a Nueva York desde París con su hermano Laurent, de 65 años, y Eliane Demartini, otra heredera del coleccionista judío.

Laurent Vernay, descendiente del propietario de la obra, habla durante la ceremonia de entrega de la pintura en Nueva York. Vernay viajó desde Francia hasta EE. UU. Foto: AFP

Jean – Yves Ledrian, ministro de exteriores de Francia, habló durante su discurso de entrega de la obra sobre el incremento del antisemitismo en la actualidad y enumeró los esfuerzos de su gobierno por acabar con ello, a la vez que denunció la falta de acción de EE. UU.



"Algo similar (a Francia) debe hacerse en territorio estadounidense, donde demasiada nostalgia del nazismo se esconde detrás de la Primera Enmienda (libertad de expresión) para desatar la propaganda del odio", expuso.



El representante de la administración francesa destacó que su país continúa con sus esfuerzos por acelerar la identificación y restitución de las obras robadas durante el régimen de Hitler, y apuntó que más de dos tercios de las 100.000 piezas usurpadas por los nazis fueron encontradas poco después del fin del conflicto. El resto, apuntó, no han sido encontradas.



Una cosa es segura: aunque aún faltan unos 170 cuadros de los 333 de la colección Schloss, según Laurent, los dos hermanos no tienen la intención de pasar su tiempo buscándolos. "Si pasas tu vida buscándolos, no tienes más vida", dijo Laurent. "Era la opinión de mi padre y yo también decidí no hacer demasiado".



