El barranquillero Halim Badawi comenzó a investigar sobre arte latinoamericano LGTB en 2011, en un momento en el que “era mucho más complicado encontrar materiales”. De ahí nació el archivo Arkhé, con el fin de salvar del olvido y hasta “de la basura” piezas claves de la cultura LGTB de Latinoamérica “para democratizarlas”.

El archivo Arkhé se encuentra en el barrio madrileño de Lavapiés, en un céntrico local rodeado de galerías de arte, y en estos momentos se encuentra en construcción de su próxima muestra de arte. Sin embargo, Arkhé nació en Bogotá en el año 2016, pero “sin el apoyo de nadie, era todo autofinanciado y con fondos propios”, justifica Badawi, quien trasladó el archivo a Madrid tras la pandemia.



Su primera muestra en la capital española, ‘Una historia (no tan) rosa’, fue de arte queer. Se inauguró en febrero de este mismo año y fueron más de 18.000 asistentes en los meses que estuvo abierta de manera gratuita. “Nosotros no somos coleccionistas, no queremos tener una colección de arte privada a la que invitar a nuestros amigos a beber ‘champaña’, lo que queremos es democratizar el arte que hemos rescatado”, afirma el abogado Pedro Felipe, director junto a Badawi del archivo.

En Arkhé se harán cuatro muestras anuales, combinando arte LGBT con historia latinoamericana, y esperan que en seis meses puedan inaugurar el centro de documentación y digitalización de las “joyas” que guardan allí para que puedan ser consultadas por investigadores.

El 13 de septiembre de este año, Badawi y Pedro Felipe Hinestrosa darán paso a una nueva muestra de arte, en este caso una sobre la historia del continente latinoamericano, “una muestra más centrada en aspectos políticos y económicos”.

‘América: una breve historia natural y política’ incluye obras como tapices que semejan los de la época medieval, pero que si uno se fija, verá personajes como Pablo Escobar o motosierras en el inicio del paramilitarismo en Colombia, con figuras como el expresidente Álvaro Uribe. Todo colombiano que entre por las puertas de Arkhé se “sentirá como en casa” cuando vea la pintura que exponen en la muestra ‘Horizontes’, de Francisco Antonio Cano, con su representativo dedo, señalando al horizonte al más puro estilo de La creación de Adán, de Miguel Ángel.



El curador cuenta orgulloso que tienen piezas que datan de 1594 guardadas junto con otras “que podrían ser perfectamente de hace dos días” y suman en total más de 50.000 piezas, especialmente de los años 70 “hasta ayer”.

La mayor joya que guardan es el llamado libro de Gomorra de San Pedro Damián, un grabado que data del año 1051, pero cuya primera edición es de 1620; “en el libro condenan la homosexualidad directamente como un problema de la misma Iglesia”.



Revistas clandestinas, cartas, fotografías, dibujos, grabados o libros que han sido muy difíciles de conseguir. “Es triste, pero la historia queer hay que encontrarla en vestigios dispersos de lo que logró salvarse de un tsunami de persecución y destrucción”, agrega Hinestrosa.

