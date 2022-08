En su estreno, 'La gaviota' no tuvo éxito. Su premier fue el 17 de octubre de 1896 en el Teatro Aleksandrinski de San Petersburgo. La audiencia abucheó la obra y su protagonista, Vera Komissarzhévskaya, considerada una de las mejores actrices de Rusia, perdió la voz ante tantos insultos.

Anton Chejov, uno de los escritores más grandes de todos los tiempos y autor de la obra, se escondió durante los últimos dos de los cuatro actos, temeroso de ser atacado, y anunció su retiro del teatro.



Al menos esto cuenta la historia, que agrega que los siguientes días tuvo más acogida (aunque Chejov decía que era solo amabilidad de los locales). Pero dos años después, en Moscú, en el Teatro de Arte, fue tan exitosa que el lugar la adoptó como un símbolo de su trayectoria.



Desde ese momento se han hecho muchas versiones de la obra, y ahora el director Juan Luna muestra su propia imagen de 'La gaviota' en el Teatro La Mama, en una temporada que irá hasta el 27 de agosto.



Graduado en Artes con énfasis en Cine y Teatro en la Universidad de Buenos Aires, y estudios de actuación en la capital argentina, actualmente es codirector del grupo de teatro de la Universidad de los Andes y dramaturgo y director teatral del grupo Hermanos Brothers.



'La gaviota' narra los conflictos románticos y artísticos de personajes unidos por lazos sanguíneos, afectivos, vecinales y laborales, que llegan a una vieja y decadente hacienda en la que viven Nicolás Sorin, el dueño, y su sobrino, Constantín, acompañados por los administradores y su hija, Masha.



De la ciudad viajan la pareja artística del momento: Irina Arkádina y Boris Trigorin. Constantín busca desesperadamente el reconocimiento de su madre Irina, y decide montar una obra de teatro aparentemente estrafalaria y provocadora que habla del fin del mundo, actuada por su novia Nina. Tras el fracaso de la pieza teatral, el amor, la pasión, las ansiedades y los miedos empiezan a salir y todo puede ser un caos.

El fracaso en el arte es algo que trasciende. Y aparece en esta obra de Chejov. ¿Cómo fue la adaptación de la obra?



El trabajo de adaptación lo hice primero de manera individual sobre el texto. Me demoré aproximadamente un mes. Después, con base en lo que íbamos haciendo en los ensayos con los actores, lo fui reescribiendo e integrando cosas que aparecían en las improvisaciones y las exploraciones, con ideas que aportaban los actores. En estos seis meses de ensayos el texto fue reescrito hasta el final, incluso en la última semana hubo cambios y mucha investigación durante todo el proceso.



¿Y los problemas?



Fueron muy interesantes las discusiones. Por ejemplo, ¿por qué comenzar la obra con un monólogo de Constantín?, que no está en el libreto; ¿adaptarla o no a nuestro tiempo?, ¿por qué hacerla?, ¿por qué traerla a nuestros días? ¿Por qué dar una discusión directa sobre el arte en este momento? Se plantea un diálogo entre teatro y performance, si se quiere, y entre el teatro y las otras artes. Todo esto incluido de manera muy sutil en esta pieza.



¿Por qué escogieron 'La gaviota'?



Por una cuestión de deseo, de pasión por el texto, de haberlo releído y haber quedado cautivado por las relaciones. La veo como una matriz que permite una teatralidad muy amplia, al ser una obra con distintos niveles de ficción dentro de la ficción. Me pareció muy llamativa, y un cuento también, una historia que se narra a sí misma, pero que habla sobre el teatro.



Aun hoy, uno siempre se está preguntando por qué hacer teatro y no cine. Mucha gente cree que el teatro es un arte muerto. Pero también por todas las capas que hay a nivel del sentido, de las preguntas sobre la vida, la humanidad, nuestra imposibilidad de ser felices, de disfrutar lo que se tiene, de por qué siempre estamos detrás de algo más y no nos contentamos con lo que tenemos. O porque se dan estas situaciones cruzadas en nuestras vidas. Creo que la obra de Chejov integra un nivel de acción muy amplio, con algo que después va a ser muy característico en él, que es la contemplación, la filosofía, el preguntarse por la vida. La no acción es La gaviota. Esta es una estructura en la que se alternan momentos de mucha acción, de relaciones muy apasionadas y espacios de reflexión. Todo esto fue lo que me cautivó. También, es una obra en la que hay un abanico de personajes de distintas edades que me llevaba a sentir la vida en todo su rango.

¿Cómo llegaron Chéjov y su obra a su vida?



'La gaviota' la leí por primera vez en la universidad en Argentina, me gustó mucho, me gustó mucho Chejov, empecé a leer todas sus obras. Sin embargo, me sentía más atraído por 'Tío Vania'. Tuve la oportunidad de verlas en las versiones de Daniel Veronese en Buenos Aires, que eran muy relevantes por su forma de ponerlo en escena. Cuando regresé a Bogotá la empecé a trabajar en la Universidad de los Andes, pero después de la pandemia, de la muerte de mi padre y muchos sucesos muy profundos, de cambios grandes en mi vida, empecé a entender más a fondo lo que Chejov plantea y descubrí una dimensión espiritual que antes no veía. Seguramente por mi edad y mi experiencia de vida no lograba captar esa parte.

Cada vez que uno lee un texto lo agarra de manera distinta. Y en esta ocasión, a finales del año pasado, lo tomé para hacer entrenamiento en clase y dije ‘woow, aquí hay un montón de elementos que me llaman. Tengo que hacerla ya’.



¿Por qué ni siquiera en el paraíso, en el que aparentemente están los personajes, hay perfección? ¿Dónde fallamos los humanos con el hecho de ser felices?



Chejov nos muestra nuestras relaciones con las personas, con el planeta, con nosotros. Es lo que él ve y es un poco patético y ridículo como los vemos, pero también hay mucha compasión en esa visión. A nivel personal, creo que es la parte más profunda que detecto y que de pronto no sea lo que el público más vea, es la pregunta la que se plantea en el texto en general: ¿Por qué, a pesar de tenerlo todo, no logramos ser felices? Siento que estamos tan distraídos con los objetos y objetivos banales que crea la cultura humana en general, que andamos persiguiendo cosas que no nos llenan. No es que sea existencial, es algo que percibimos todos. Creo que se exacerbó después de la pandemia, con más ahínco, porque se nos obligó a estar quietos, en silencio, solos. Son cosas que normalmente no hacemos, no podemos, no logramos, nos inquietamos, nos da ansiedad.



En la obra no plantea una solución a esto, pero sí trato de mostrar lo que está de fondo en Chejov preguntándonos: ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué destruimos el planeta? ¿Buscando progreso? ¿Por qué nos destruimos en las guerras? ¿Por qué nos destruimos mutuamente en las relaciones? Y todo eso es parte de la reflexión en La gaviota.



El elenco es muy bueno. ¿Cómo logró reunirlo?



Empecé pensando quiénes serían Arkádina y Boris Trigorin. Tenía muchas ganas de trabajar con Felipe Botero y pensé en Pilar Álvarez, a quien ya conocía y una actriz muy pertinente para este personaje y que se iba a arriesgar a explorar, a divertirnos, a investigar, los llame primero a ellos dos.

Juan Pablo Costa aceptó interpretar a Medevenko, el personaje del profesor, que está filosofando, que dice cosas muy importantes y al que nadie le para bolas. Llamé a Miguel González para Constantín. Con Pilar buscamos a Gerardo Calero para hacer a Sorin y dijo que sí. Carlos Mariño trabaja mucho en televisión, pero cuando lo busqué me dijo que tenía muchas ganas de hacer una obra de teatro sustanciosa, llamativa, de un proceso largo. También llegaron Paula Avendaño, María Camila Mora y Marco Antonio López es Ilio, el administrador de la finca, que a la gente le ha encantado.



Que aceptaran fue sencillo, les llamaba mucho la atención el proceso que les estaba planteando. Después lo complejo fue concretar los horarios de ensayos porque trabajan en televisión, en cine, dan clases. Tienen muchos compromisos y como es una producción independiente es muy complicado poder mantenerlos, no hay un contrato, es más por el compromiso que uno adquiere. Y fue maravilloso ver cómo con todo y todas las dificultades nos reuníamos, ensayábamos y la sacamos adelante.



Juan Luna estudió en la Universidad de Buenos Aires. Es director teatral y dramaturgo.

Hábleme de un momento de insatisfacción creativa, ¿cómo lo superó?

Yo creo que en esta misma obra, uno va pasando por diferentes etapas, y van surgiendo muchos problemas y retos para poder seguir adelante. No corté a ninguno de los personajes, porque todos en la composición tienen un sentido. Ya trabajando empiezan a pasar estas cosas: una actriz faltando un mes, se va, toca resolver y es un proceso de cinco meses que se pierde. Tiene que llegar una nueva y darle como se pueda. En La Mama pudimos ensayar mucho tiempo, ellos fueron muy generosos, pero la última semana tenían otros compromisos y no podíamos ensayar con toda la escenografía.



Yo me imaginaba a Chejov diciéndome: “La quieres montar, dale… a ver”, como retándome. Yo creo que esta obra ha sido el desafío más grande que he tenido y es muy satisfactorio poder verla ya montada, ver la reacción del público, ver cómo empieza a crecer.



¿Cuáles son sus autores teatrales favoritos y por qué?



Siento que las situaciones que plantea Harold Pinter son inquietantes, misteriosas. Hacen preguntas que parece que no se pueden resolver. Son situaciones cerradas, que como espectador una ve algo que sucede pero que no sabe por qué.

Me gusta mucho la dramaturgia del argentino Rafael Spregelburd, porque amplía las posibilidades del universo teatral. Nos lleva hacia universos que son muy de nuestro tiempo, contemporáneos, pero donde entran no solo procedimientos teatrales, sino que van en juego, procesos matemáticos, del azar, de la posibilidad del lenguaje.



Otro autor que me gusta es el francés Bernard-Marie Koltès. Me encanta su escritura, su trabajo con la palabra, con los monólogos. Me impresiona su obra En la soledad de los campos de algodón.



¿Una obra que quiera montar algún día de la vida y por qué?



Me gusta mucho montar las obras de mi amigo Juan Pablo Castro, tenemos una pendiente, con él hicimos 'Laurita y las tetas' y después escribió una que se llama 'Sangre', y queremos hacerla. Es la historia de dos exestilistas, mayores de 60 años, que deben vivir juntos por obligación, nunca pagaron aportes. No tienen un peso, pero todo cambia cuando llega el nieto de uno de ellos, que trae toda una historia de violencia, pero es el que tiene la fuerza y la capacidad para proponerles un acto desesperado. Una historia para hablar de Bogotá, del teatro, de la vejez, de la sociedad marginada.

¿Dónde y cuándo?

‘La gaviota’. Hasta el 27 de agosto, jueves a sábado, 7:30 p. m. Teatro La Mama, calle 63 n.° 9-60, Bogotá. Boletas: 40.000 pesos. Reservas: WhatsApp 3123737202.



