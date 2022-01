El mundo del arte en Colombia tuvo un sacudón el año pasado con la apertura de una nueva galería.

Mor Charpentier inauguró su nuevo espacio en una espectacular casona de Teusaquillo (cl. 38 n.º 16-25) y agrandó todavía más las fronteras de las artes plásticas en Bogotá. Su primera muestra ofrece una potente variedad de artistas, desde la mexicana Teresa Margolles y la argentina Liliana Porter hasta el jordano Lawrence Abu Hamdan –con una de las piezas más sofisticadas de la muestra– o los colombianos Carlos Motta y Óscar Muñoz.



Álex Mor –uno de sus fundadores, al lado del francés Phillip Charpentier– es bogotano y está radicado en Europa desde hace varios años. Estudió Ciencia Política en la Javeriana de Bogotá y en París. En Colombia, en su momento, trabajó en la campaña de Ingrid Betancourt; en Francia tuvo varios trabajos en marketing con marcas como Armani, pero hace unos años tuvo una crisis existencial y decidió atender un viejo llamado: el arte. Se unió con Charpentier y abrieron su galería en París.



Terra Nostra, la exposición con la que inauguraron la sede en Bogotá, ha tenido visitas de coleccionistas franceses, españoles, venezolanos, brasileños, peruanos y ecuatorianos; la galería hizo una apuesta fuerte: traer artistas de primer nivel –con exposiciones en el Reina Sofía, la Tate o el MoMa– a Teusaquillo.

¿Cómo nació Mor Charpentier?

Aunque ni mi socio, Philippe Charpentier, ni yo veníamos del mundo del arte, fantaseábamos con la idea de tener una galería. Al cumplir 30 años, renunciamos a nuestros trabajos respectivos en las finanzas y el marketing, invertimos nuestros ahorros y nos dimos 24 meses para ver si funcionaba... 11 años después, representamos 32 artistas y acabamos de inaugurar este nuevo espacio en Bogotá.

¿Cuáles fueron sus primeros artistas?



Óscar Muñoz fue el primero. Le siguieron la taiwanesa Charwei Tsai y la mexicana Teresa Margolles.

El bogotano Álex Mor (izquierda) y el francés Philippe Charpentier, los fundadores de la galería. Foto: Cortesía Galería Mor Charpentier

¿Cómo es la galería en París?



Es una antigua manufactura textil del siglo XIX en el corazón del Marais, el barrio por excelencia del arte. La estructura de vidrio y la escalera son obra del atelier de Gustave Eiffel, tiene mucha luz y muy buena energía.

¿Cuáles han sido sus principales hitos como galeristas?



Anarchive, nuestra exposición inaugural, fue el primer solo show de Óscar Muñoz en París. Dos años después, Muñoz fue invitado por el Jeu de Paume para su primera retrospectiva en Europa...

Personalmente, ¿cuál fue su primer encuentro con el arte?



No fue mi primer encuentro con el arte, pero sí el primero en que me marcó. Fue durante una exposición de Frida Kahlo en el MET en Nueva York, debía tener unos 13 años. Una pintura titulada Unos cuantos piquetitos, que relata un feminicidio, me impresionó profundamente. Allí entendí por primera vez que el arte puede transformar hasta lo más horrible en poesía.

¿Cuándo decidieron abrir en Bogotá?



Llevábamos años planeándolo; sin embargo, nuestra agenda lo dificultaba. El confinamiento nos permitió –por fin– aterrizar la idea y consolidar el proyecto.

¿Cómo escogieron el lugar?



Siendo bogotano siempre he creído que Teusaquillo es uno de los barrios más lindos (¡si no el más lindo!) de Bogotá. Durante los años 40 llegaron allí diferentes flujos migratorios de Italia, Alemania, Europa del Este, Medio Oriente... dándole un carácter único. Hay joyas arquitectónicas en cada esquina, además de parques, pájaros por doquier y una luz maravillosa. Es como un oasis en la ciudad.

La galería Mor Charpentier está ubicada en Teusaquillo. Foto: Cortesía Galería Mor Charpentier

La galería tiene vocación internacional, ¿ya tienen planeada una exposición individual de un artista extranjero?



Uno de los objetivos principales de la galería es darles la oportunidad a nuestros artistas –de orígenes extremadamente diversos– de presentarse frente a nuevos públicos. En nuestra exposición inaugural, Terra Nostra, se han presentado por primera vez artistas ampliamente reconocidos internacionalmente como Kader Attia, Bouchra Khalili, Uriel Orlow o Lawrence Abu Hamdan, por mencionar algunos.



Colombia (a pesar de todo) está pasando por un buen momento, el tejido institucional se está fortaleciendo, hay una nueva generación de coleccionistas y un público ávido de descubrir nuevas cosas. Hoy en día tenemos un problema de agenda: ¡todos los artistas se quieren presentar en Bogotá! Nuestra próxima exposición individual será con la gran fotógrafa chilena Paz Errázuriz.

¿Y colombiano?



Curiosamente, de los seis artistas colombianos que representamos, solo dos viven en el país. Uno de nuestros objetivos es acercarlos a la escena local, pues muchas veces son más reconocidos en el extranjero que en su propio país. Próximamente presentaremos un dúo explosivo: Carlos Motta, artista bogotano radicado en Nueva York, con una amplia carrera internacional y una de nuestras jóvenes promesas; Daniel Correa Mejía, un artista paisa radicado en Berlín.

¿Cuáles son sus artistas fetiche del arte universal?

Bruce Nauman, Magritte y Nam June Paik.



¿Qué artistas tiene en su colección personal?

Hoy en día priorizamos en la colección los artistas de la galería, aunque a veces no puedo resistir la tentación y compro (a escondidas) una que otra cosa.

¿Tiene una historia de una pieza en particular?



Mi padre falleció hace un par de años, heredé unas cuantas obras que son importantísimas para mí. Hay un díptico –unos retratos de técnica mixta– de un artista desconocido al cual le tengo un cariño especial; a veces, cuando quiero comunicarme con mi papá le hablo a las obras, es como si estuviera allí.

¿Cómo será el calendario de la galería en Colombia?

Por el momento tendremos de 2 a 3 proyectos al año, mientras le vamos tomando el ritmo al espacio.



¿Cuáles son los galeristas que más admira en la historia y en la actualidad?



Mucho se habla de Leo Castelli, a quien admiro profundamente; sin embargo, su esposa Ileana Sonnabend era absolutamente impresionante. En una época en que ser mujer en el mundo del arte no era fácil, ella supo imponer su visión única, su gusto impecable y su intuición infalible. Hoy en día admiro profundamente a mi amiga Chantal Crousel, galerista icónica parisina que a pesar de sus 40 años de carrera, no ha perdido un ápice de frescura y curiosidad.

¿Cuáles son los artistas colombianos que más lo han deslumbrado?



Mi sueño hubiese sido representar a Débora Arango, simplemente amo su trabajo. Admiro igualmente la fuerza de Doris Salcedo.

La obra de la argentina Liliana Porter es la bienvenida a la galería. Porter (Buenos Aires, 1941) utiliza figuras diminutas que juegan con el espacio de manera dramática. Foto: Cortesía Galería Mor Charpentier

Y su artista favorito de todos los tiempos...



Leonora Carrington.



Van a tener una residencia de artistas, ¿quién será el primer invitado?



La residencia no va a ser exclusivamente para artistas; queremos que sea multidisciplinar. La idea es invitar a creativos de diferentes ámbitos, directores de cine, diseñadores, cocineros... Queremos salir del marco del cubo blanco de la galería y abrir los intercambios, allí nacen las mejores ideas.



Fernando Gómez Echeverri

Editor de Cultura

@LaFeriaDelArte

