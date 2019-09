La Feria del Millón se toma el Hospital San Juan de Dios

Hace siete años el periodista Diego Garzón y el arquitecto Juan Ricardo Rincón se unieron para crear una feria atípica dentro del mercado del arte: la idea era que todas las obras que se vendieran no podían tener un precio superior al millón de pesos, sin importar quién era el artista, su formación o su ciudad de origen.



Simplemente, bajo la consigna de democratizar el arte, se propusieron desmitificar que una pintura, un dibujo o una escultura, era algo inalcanzable o solo posible para un puñado de personas.

El modelo permite que los mismos artistas sean quienes tienen el contacto directo con el público y eso permitió desde el comienzo un diálogo fresco, informal, con artistas jóvenes que en la mayoría de los casos no tienen dónde exponer.



Pero no solo fue la idea, también se lanzaron a hacerla en un espacio que nadie conocía, una antigua textilera en la zona industrial. Uno de los propietarios de esta bodega, Henry Nasser, no dudó en jugársela y prestar la locación para lo que parecía un simple experimento.



Tocaron las puertas de la empresa privada y con algunos patrocinios lograron financiar esa primera versión que tuvo 42 artistas y la asistencia de 2 mil personas.



Hoy, la feria recibe más de 18 mil asistentes en tres días, y exhibe 80 artistas escogidos entre más de 1.300 que aplican cada año dentro de una convocatoria que se abre a todos los interesados. El precio de las obras ya no tiene el tope del millón pero el rango va de 500 mil pesos al millón y medio.



La feria ha crecido tanto que llegó a México el año pasado bajo el nombre de Arte 10, obras hasta los 10 mil pesos mexicanos; y en 2019, después de Bogotá estarán en Cali, Medellín y Barranquilla, con “las noches del millón”, exposiciones donde el fuerte son artistas de cada ciudad.



En Bogotá, después de 6 años consecutivos en Textura, la antigua textilera, ahora la feria se va para un lugar también inesperado: el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Con más de 100 años de historia, este espacio recibirá entre el 20 y 22 de septiembre a todos los compradores en los edificios Inmunológico, San Roque y Convento.



También estará Voltaje, otra idea de estos dos gestores culturales, donde la tecnología es el eje del arte.



Vendrán artistas internacionales como Vincent Martial y Jean Marc Chomaz (Francia), Ana Rewakowics (Canadá), Pandelis Diamantides (Grecia) y una larga selección de artistas colombianos. Dos en uno: feria y Voltaje. Iniciativas que van de la mano, creciendo, por amor al arte.