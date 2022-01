La Casa Batlló de Barcelona (España), edificio emblemático del arquitecto modernista Antoni Gaudí, ha sido elegida como Mejor Monumento del Mundo 2021 por la plataforma de entradas Tiqets, por delante de la Torre de Londres, el Duomo de Milán o el Empire State Building de Nueva York.

Además de la Casa Batlló, en esta clasificación elaborada por Tiqets, el madrileño Velázquez Tech Museum, una experiencia inmersiva en el arte a través de Velázquez y sus Meninas, ha sido elegido como Mejor Tesoro Escondido.



Los restantes seis ganadores mundiales en otras categorías elegidos por los usuarios de Tiqets son: Mejor Museo: Musée Marmottan Monet (Francia); Lugar más destacado: Museos Vaticanos (Italia); Mejor experiencia in situ: Castillo de Windsor (Reino Unido); Mejor atracción: Catacumbas de San Gennaro (Italia); Lugar más innovador: Paris Montparnasse Top of the City (Francia).



Este premio distingue a las catedrales, castillos, palacios y monumentos históricos o icónicos mejor valorados por los usuarios de Tiqets.



La Casa Batlló ha presentado este año una nueva propuesta museográfica con 2.000 metros cuadrados más, dos nuevas salas inmersivas: "Gaudí Dôme", una cúpula con más de 1.000 pantallas con el imaginario que inspiró a Gaudí en su infancia; y "Gaudí Cube", un cubo de seis caras de pantallas LED único en el mundo que permite al visitante viajar a la mente de Gaudí gracias a la obra del artista invitado Refik Anadol.



EFE