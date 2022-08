La iglesia texana que a principios de agosto presentó una manipulada “versión cristiana” del famoso musical Hamilton, creado por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, pidió disculpas al autor y prometió pagar una compensación por los hechos.



La iglesia The Door Church de McAllen colgó en Instagram un comunicado con el que quiere finalizar la polémica, luego de que el 10 de agosto Miranda dijera que había puesto en manos de sus abogados esta “producción ilegal y no autorizada”

En su comunicado, la iglesia reconoce que “no pidió ni recibió permiso del productor o creador” de esta obra “para producir, representar, repetir o alterar ninguna parte de Hamilton (ni) para cambiar la música, las letras, borrar canciones o añadir diálogos”.



(Lea además: ‘La gaviota’, de Chejov, al estilo colombiano)



Tras subrayar que respeta los derechos de copyright y las leyes federales al respecto, promete que no volverá a representar esta obra de nuevo, y destruirá “todos y cada uno de las grabaciones de audio o video, así como imágenes de ensayos o representaciones no autorizadas, y pediremos a nuestros miembros que hagan lo mismo”.



Concluye el comunicado diciendo que la iglesia pagará los perjuicios (derivados) de esta acción, aunque no precisa qué cantidad será.



La iglesia The Door Church de McAllen (Texas) representó la semana pasada una “versión cristiana” de Hamilton con cambios de guion para incluir referencias a Dios y hacer que Alexander Hamilton, su protagonista, hablara sobre su salvación, de acuerdo con el material compartido por diferentes usuarios en Twitter.



La polémica por la manipulación del texto vino acrecentada por el hecho de que el pastor de la iglesia, tras la representación de esa versión de la obra, hiciera algunos comentarios homófobos, como los relativos a que Dios puede perdonar “problemas” como la adicción a las drogas o la homosexualidad.



La vigilancia del copyright es estricta en el mundo audiovisual, pero con especial énfasis en los musicales de Broadway, donde es habitual que los teatros tengan personal dedicado a impedir que los espectadores graben con sus teléfonos móviles escenas de los musicales, así sean de unos pocos segundos.



Para este musical, Miranda se inspiró en la biografía de Ron Chernow sobre Alexander Hamilton, uno de los líderes de la revolución contra el régimen británico, el primer secretario del tesoro de EE. UU. y a quien se le atribuye la creación del sistema bancario de este país.



(Le puede interesar: ¿El Papa Francisco tiró un bebé al piso?)



En su momento, cuando se estrenó en Broadway, la obra alcanzó 16 nominaciones a los premios Tony, máximo galardón de la industria del teatro estadounidense. La obra atrajo multitudes, incluyendo dignatarios, como el presidente Barack Obama, y famosos del cine y la televisión, como Oprah, Beyoncé y Madonna, por mencionar algunos.



Fue en Playa del Carmen (México), en agosto de 2008, donde le llegó la inspiración a Miranda de trasladar la historia de uno de los fundadores de Estados Unidos al mundo del hip-hop.



Con información de EFE