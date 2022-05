En la película The Burnt Orange Heresy (Una obra maestra, en español), un coleccionista de arte, interpretado por Mick Jagger, le pide a un crítico en desgracia que entreviste a Debney, un pintor que lleva décadas sin exponer, y le consiga una de sus pinturas: no importa cómo, de alguna manera, con un imperial gesto stoniano, le insinúa que por él puede matarlo. El millonario, que vive en un delicioso palazzo al lado del idílico lago Como, solo quiere un maldito cuadro: una obra maestra que nadie más tenga en su poder. El trabajo de Debney es un misterio. Su última gran exposición ardió en un incendio antes de la inauguración, y años más tarde su propio taller también quedó reducido a las cenizas. El viejo pintor se encerró y decidió no mostrar su trabajo nunca jamás.

Jerome Debney (interpretado por un genial Donald Sutherland) tendría un momento de hermandad con la artista colombiana Sonnia Yepez si la ficción y la realidad se encontraran por un instante. No porque Yepez esté encerrada y enclaustrada, sino porque la obra de Debney (no voy a contar el desenlace de la película) ofrece unos fabulosos lazos espirituales con su nueva exposición. Debney y Sonnia Yepez (Buga, 1992) quieren capturar lo imposible. Su exposición en la galería Foro Space (carrera 12 n.º 90-19) parece hecha para la mirada de un personaje como el de la película o la de El principito. Porque hay que tener los ojos del habitante más célebre del asteroide B-612 para disfrutarla.

Yepez estaba interesada en el aire. En los últimos dos años se había roto la cabeza tratando de encontrar una forma de atraparlo y representarlo: quería hacer visible lo invisible. Había hecho algunos experimentos con papel burbuja, pero todavía –en la imagen de sus bolitas adictivas entre los dedos– no lograba resolver el misterio. Yepez quería encapsular el aire.



En la universidad había estudiado la obra de los miembros de la Escuela de la Sabana, el grupo de artistas de comienzos del siglo XX que –como los viejos impresionistas– salían al campo a pintar sus paisajes. Gómez Campuzano, Francisco Antonio Cano, Jesús María Zamora, el propio Santa María, y más tarde el gran Gonzalo Ariza, entre otros, se encargaron de pintar los instantes más sublimes de la naturaleza. Sus cuadros están repletos de aire, luz y –como diría Baudelaire– tienen la eterna presencia de “las maravillosas nubes”. En sus años universitarios, sin embargo, Yepez se había quedado no solo con sus atmósferas, sino con un hecho puntual: entre los miembros de esa exquisita cofradía no había ni una sola mujer. Y el aire –muchos años después– fue la excusa para saldar la deuda.



En medio del rompecabezas que estaba armando en su cabeza apareció un paisaje de Ariza en uno de los libros de su biblioteca: Nubes bajas en Boyacá. El gran bogotano había atrapado el aire en sus cuadros; la solución del enigma estaba al frente.

Sonnia Yepez es una hiperrealista, con un sentido del humor altamente sofisticado. Su obra es la simulación de que hay un cuadro debajo. Foto: Fernando Gómez Echeverr

Yepez es una maestra de la simulación. Es una hiperrealista con un sentido del humor altamente sofisticado. Hace unos años, en el Museo La Tertulia, presentó una exposición que, a primera vista, parecía una instalación de un artista joven en los 90. Era un montón de basura tirada en el piso: llantas y varillas regadas por todas partes. Pero el truco era otro: cada llanta o cada varilla era una pieza de cerámica.



En sus experimentos por atrapar el aire había creado un papel especial de papel burbuja; no era un papel plástico, sino el mismo papel sobre el que dibujaba. Pero le faltaba algo. Y ese algo eran los paisajes y los días luminosos o cargados de niebla de Honda o Bogotá. Sonnia regresó a la Escuela de la Sabana. Buscó sus cuadros más emocionantes en el Banco de la República y el Museo Nacional; pidió permiso para estudiarlos y así nació la muestra. Yepez decidió ‘envolverlos’ y atrapar todo el aire de sus atmósferas.

Sonnia Yepez nació en Buga, en 1992. Foto: Fernando Gómez Echeverri y Foro Space

Y por eso la muestra es un ejercicio de la imaginación; cada paisaje, en teoría, está envuelto por cartón o papel burbuja. Podemos leer el nombre de la obra en una ficha técnica al lado de cada pieza: Recuerdos del Trépor, de Francisco Antonio Cano; Paisaje y Río Cauca, de Jesús María Zamora; El río, de Andrés de Santa María, pero al frente solo tenemos –aparentemente– un cuadro envuelto en papel. Sonnia copió los tamaños exactos –incluso de los marcos de las obras originales– y dejó todo al frente del espectador. La obra es la simulación de que hay un cuadro debajo. Son esculturas de papel. Pero milagrosamente, una vez al frente, solo con mirar con un poco más de intensidad y algo de imaginación, aparecen los paisajes, los colores que ve en sus lienzos el pintor de Una obra maestra, el precioso cordero que está encerrado en una caja en El principito o una vaca de Gómez Campuzano.



La Escuela de la Sabana –un siglo después– ahora tiene entre sus filas a una mujer.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte

