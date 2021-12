Todavía puede moverse. Sus piernas, de las rodillas para abajo, no tienen músculos ni piel. El hombre, o lo que queda de él, es mitad calavera y mitad muerto viviente; una mitad de su cuerpo es un conjunto de huesos dorados, y la otra es un pedazo de carne azul en estado de descomposición. Tiene los ojos abiertos al máximo y los capilares reventados. Su brazo izquierdo es un hueso largo y triste, y su mano agarra una costilla del tórax abierto con un gesto de asombro y un desconsuelo sin fin. El dibujo está acompañado de una frase: ‘Presagio de muerte’.

En ocasiones se nos olvida que todos vamos a morir –dice Kevin Mancera–, pero por dentro apenas somos huesos”. Los 43 dibujos de ‘Desde una misma especie’, su exposición en la galería Nueveochenta (diagonal 68 n.º 12-42), son un viaje a la angustia y al más profundo desasosiego. Hay cuerpos viejos que apenas producen lástima y desdén; hombres pájaro y hombres y mujeres lobo que hacen el amor o se entregan a un consuelo maternal; hay frases lapidarias y el trazo de uno de los artistas más brillantes de su generación.



Obra de Kevin Mancera Foto: cortesía del artista

Mancera vive en Ámsterdam desde hace unos años; en su viaje de partida echó en su maleta el Libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, una de las cumbres literarias del siglo pasado. El libro se volvió su compañía. Mancera repasó hasta el cansancio el diario de uno de los heterónimos de Pessoa: Bernardo Soares, un oficinista descreído que mira desde su soledad la decadencia del mundo.



En el comienzo de la pandemia, Kevin se reencontró con sus palabras y vio con otros ojos la lucidez de Soares, o de Pessoa, y entendió que eran un presagio de lo que estábamos viviendo. Y decidió iniciar un diálogo con él. No hizo ilustraciones ni reprodujo escenas; ni siquiera dibujó a Pessoa, tal vez uno de los escritores más retratados en todas partes, entre otras razones, porque siempre vio a Soares, y no a Pessoa, con su bigote y su sombrero de copa, en las páginas del libro.



***

Obra de Kevin Mancera Foto: cortesía del artista

El Libro del desasosiego produce un malestar indescriptible en el estómago; cada parte del diario de Soares lanza sentencias tan definitivas que resulta desconsolador mirar alrededor y tener que aceptar –con la resignación de un pobre mártir cristiano– la vida que nos tocó. Sus palabras se incrustan en una palabra que se usa poco: el alma. El día que vi la exposición de Mancera sentí en carne propia esa incomodidad; todavía no sabía que los dibujos venían de la obra de Pessoa, pero cada imagen hablaba de una decadencia y una tristeza que se me metían por los ojos y me producían un sentimiento asociado con otra palabra que, en este caso, no existe en español: saudade. Había un trozo de pesimismo genial en cada figura. Y no era evidente. Los dibujos de Kevin presentan pesadillas surreales: hay, por ejemplo, una criatura inclasificable de ocho patas –con rostro humano– que atesora tres cabezas decapitadas; las tres tienen la cara de la bestia, su propia cara.



La segunda vez que vi la exposición –la primera fue en la inauguración– pude empaparme más de la obra y conocer su origen. Y la figura de Pessoa –o de Bernardo Soares– se hizo cada vez más visible.



Mancera confiesa que cuando decidió iniciar este diálogo se fijó la meta de no pensar demasiado. Su libro estaba lleno de pasajes subrayados. Tomaba alguno y comenzaba a dibujar. Y los dibujos, de alguna manera, no solo estaban empapados del desasosiego de Pessoa, sino de la angustia de los primeros días de la cuarentena por el covid-19. En la calle había un paisaje de muerte. La espeluznante criatura, el dibujo de la araña humana, tiene un fragmento que dice: “Algo como un recuerdo de mi muerte futura me estremece desde dentro”.



***

Obra de Kevin Mancera Foto: cortesía del artista

La exposición repite insistentemente varias figuras antropomorfas; en especial, lobos y pájaros. Sostiene Mancera que el lobo era una figura habitual en su obra, pero que una vez entró de nuevo en las páginas de Bernardo Soares, vio todo más claro. La pandemia nos pedía, o nos exigía, un nuevo encuentro con la naturaleza. El planeta nos lanzaba un reclamo furioso por atropellarla. “Soares duda de la humanidad y la idea de la civilización”, dice Kevin. Y me citó una parte de memoria que tuve que buscar en el libro:



“… la Humanidad, siendo una mera idea biológica, y no significando más que la especie animal humana, no era más digna de adoración que cualquier otra especie animal. Este culto a la Humanidad, con sus ritos de Libertad e Igualdad, me pareció siempre una revivificación de los cultos antiguos, donde los animales eran como dioses, o los dioses tenían cabezas de animales”.



Los dibujos de Mancera son viscerales. Sus personajes son suficientemente humanos para ser dioses, y por ser tan humanos, con sus cuerpos llenos de pelos, arrugas e imperfecciones, nos causan tanto desasosiego. Sus cuerpos acabados son incapaces de hacer el amor a pesar de que toda la muestra tiene una sexualidad exacerbada. Mancera parece decirnos que estamos condenados; pero esa certeza también es una fortuna. En mi edición del Libro del desasosiego de Acantilado, en la página 371, me encontré con esta frase: “El arte tiene valor porque nos saca de aquí”.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte