La violencia hecha arte. El desplazamiento expresado mediante movimientos de cuerpo. Seres amenazados que se guardan en sí mismos y ocultan la mirada como el avestruz cuando entierra la cabeza en el suelo. La danza del desarraigo habla en España de la desesperanza en Colombia.



Y lo hace, en efecto, mediante la obra 'La mirada del avestruz', de Juliana Reyes y Tino Fernández (fallecido), que se presenta en Las Naves del Español en Matadero, en Madrid.

Las personas se expresan mediante la danza; así desatan su ira y su tristeza porque no tienen otra manera de hacerlo. Hablan con el cuerpo. Sin palabras. Esta fue la idea que llevó a Fernández, encargado de la coreografía, y Reyes, de la dramaturgia, a crear esta obra que ahora atraviesa la frontera. Un equipo de trece personas viajó a España para contar el grave problema del desplazamiento, más allá de noticias de prensa, de cifras de estadísticas.



Los intérpretes son Sara Regina Fonseca, Ángela Bello, Luisa Camacho, Vanessa Henríquez, Diana Salamanca, René Arriaga, Wilman Romero, Ángel Ávila y Yeison Fuquene. Humberto Hernández se encargó del diseño de la iluminación.



EL TIEMPO habló en Madrid con la dramaturga colombiana Juliana Reyes sobre los vasos que subyacen en este hermoso y conmovedor montaje.

La mirada del avestruz, de Juliana Reyes. Foto: Carlos Mario Lema

¿Cuál es la génesis de esta propuesta?



Es una obra que tiene veinte años. La montamos 2002. Es sobre el desplazamiento en Colombia, que en ese momento era un tema muy álgido. Ha pasado el tiempo y lo que es tremendo es que, a pesar de todo lo que ha sucedido en Colombia, la obra sigue estando vigente. Es una pieza que se ha movido por muchos lugares. Aquí en España, hace unos años ganó el premio al Mejor Espectáculo de la Feria Internacional de Huesca, y en Portugal, el del Público del Festival de Almada. La hicimos pensando mucho en Colombia y luego, al llevarla a otros sitios. Hemos comprobado que les habla también a otros países que han sufrido un problema con el desplazamiento similar de alguna manera al nuestro.



¿Ha notado alguna diferencia en la manera como la acogen en Colombia y como se entiende por fuera?



A mí me sorprendió que cuando hicimos la obra pensé que tenía demasiado referentes nuestros, pero luego comprobamos que no, que también es muy universal. Eso me ha impactado. Hay otros trabajos en los que sí notamos una diferencia en la manera de recibirlo en distintos sitios, pero este no. La única diferencia es que en Colombia la gente se emociona mucho más. Hay algo ahí que está muy roto; tenemos un dolor guardado. Pero de resto, la reacción es muy similar en los diferentes lugares donde la hemos presentado.

Obra 'La mirada del avestruz' Foto: Carlos Mario Lema

¿Cómo es la logística operativa para “importar” una obra colombiana en España?



Yo vine desde varios días antes y ensayamos mediante plataformas digitales. Viajamos trece personas porque el montaje requiere mucha preproducción. Todo el escenario es de tierra, que representa el conflicto colombiano; están muy relacionados esos dos elementos: la tenencia de la tierra, tener que dejar la tierra. En la tierra está la belleza de nuestro país, pero también ahí radica gran parte del conflicto.



¿Cómo define la obra?



Yo creo que pocas veces en la vida uno, como creador, tiene la posibilidad de hacer un clásico. Eso nos pasó con esta obra. Es un espectáculo muy redondo, muy esencial. Es una gran suerte que eso suceda alguna vez porque puede pasar una carrera artística en la que nunca ocurra. Todo confluyó. Es una obra muy íntima y muy personal, pero al mismo tiempo es muy universal. La montamos Tino Fernández y yo. Tino era un coreógrafo con el que trabajé durante 23 años y falleció en 2020, antes de la pandemia. Era español, asturiano, y luego de vivir unos años en París se fue a Colombia, donde se nacionalizó. Traerla aquí y presentarla en un teatro como el Español es muy especial para todos nosotros porque nos permite rendirle un homenaje. Juntos hicimos más de 32 espectáculos. Fue una vida compartida a nivel creativo, y en esta obra fue donde el lenguaje como dupla apareció con mayor fuerza. Justo antes de que Tino muriera habíamos abierto una empresa aquí para mover trabajo y quedó en el aire cuando falleció. Estoy retomándola y quiero extender un puente cultural, activo, por el que muchos artistas puedan transitar. Para ello ayudarían las dos plataformas que creamos con él, L’Explose Danza, en Colombia, y Opsis Producciones, en España. Por ello, ahora estoy moviéndome entre los dos países.

Obra 'La mirada del avestruz' Foto: Carlos Mario Lema

Qué siente de volver a un país conocido, pues usted estudió en España...



Sí, yo adelanté mi carrera en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Me formé como actriz, pero he ejercido poco en ese campo. El primer montaje que hice fue aquí, con un director español y era de danza. Luego volví a Colombia y me encontré con Tino, con quien empecé a trabajar. Mi carrera se fue ligando a la danza sin haberme formado en ella. Yo no la escogí a ella, pero ella sí me escogió a mí.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN MADRID