Juliana Restrepo: ‘Ahora soy parte del lugar que cuenta la historia’

A principios de esta semana, Juliana Restrepo Tirado se posesionó como directora del Museo Nacional de Colombia y aprovechó para empezar a recorrer sus salas con otros ojos, “ya no como visitante, sino con más detenimiento”, dice.

“Empecé el lunes, un día en el que el museo está cerrado, pero de todos modos estos lugares tienen un espíritu. Encontré espacios generosos donde se puede mostrar parte de la colección permanente”.



No es la primera vez que Restrepo está al frente de un espacio de este tipo. Fue directora del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), entre el 2008 y el 2016, y tuvo a su cargo la adecuación de la nueva sede de esa entidad, que pasó del barrio Carlos E. Restrepo a la sede de Ciudad del Río, en lo que un tiempo fue la siderúrgica Talleres Robledo.



Su idea fue hacer que este sitio se convirtiera en un punto de encuentro local. “Era un lugar muy de nicho y abrimos espacios para la danza, la música, las conferencias, los encuentros con los artistas y los diálogos entre las exposiciones”.



Aprendió a conocer los públicos, qué les gustaba y qué los acercaba. En los viernes extendidos, como se llamaba esta actividad que se hacía el último viernes de cada mes y que iba hasta la medianoche, dio una opción no solo a los vecinos del sector, sino a quienes querían disfrutar de la cultura y llegaban de otros lugares de la ciudad. Dentro del público diverso que empezó a visitar el MAMM hubo gente que incluso, como cuenta Restrepo, solo iba a tomar una copa de vino, “pero eso no importaba: aceptaban nuestra invitación”.



Los niños también comenzaron a ser protagonistas con talleres y otras actividades. Durante su gestión se realizaron varias exposiciones importantes; entre ellas, la muestra de 280 obras de la maestra Débora Arango y una de la artista conceptual francesa Sophie Calle.



Ahora, como directora del Museo Nacional, dice: “No solo hago parte del lugar que cuenta la historia del país, estoy con un equipo que está en la construcción de esa narrativa”.



Nacida en Medellín hace 45 años, Juliana Restrepo Tirado es publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana de la capital antioqueña. También estudió filosofía e hizo una maestría en Medios de la Comunicación en EGS (European Graduate School), de Suiza.



Restrepo es perfeccionista y, según contó su mamá, Beatriz Tirado, en una entrevista, esto le viene de su papá. De su mamá le llegó el amor por el arte. Y de una tía, Rosa Restrepo, el placer de disfrutar conciertos, exposiciones y otras formas de cultura.



En esta nueva etapa sabe lo importante que es estar al frente del “museo de los colombianos y contar un país diverso. Con la renovación de las salas, que viene desde hace algunos años, se abren las puertas de un espacio que no solo muestra sus colecciones, sino que lleva a la gente a leer una narrativa”.



Para Restrepo este es un gran reto, “porque es muy importante que un museo sea incluyente. Miraré dónde hay vacíos y pensaré cómo activar públicos apáticos. A favor, el museo tiene su ubicación sobre la carrera 7.ª, que lo hace un lugar al que se puede llegar de manera fácil”.



Y en estos momentos, además, aprovechará toda la tecnología que tiene a su alcance para llegar a los que están lejos. Igualmente, seguirá promoviendo el trabajo educativo de la entidad.



El Museo Nacional, por su parte, la recibió con una hermosa exposición: ‘Las hijas del agua’. Es un trabajo en equipo de Ana González y Ruven Afanador. González intervino con dibujos y collages las fotos de Afanador de personajes de varias culturas indígenas colombianas tras una serie de viajes juntos. El 2 de marzo tendrán una charla virtual con Wade Davis (el genial autor de El río y Magdalena: River of Dreams), moderada por el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria.



Para la sala de exposiciones temporales anuncia ‘Viaje y contraviaje, el galeón de Manila’.



“Los galeones navegaban por muchos meses. Llevaban y traían objetos, documentos, cartas, encomiendas. Este exposición guarda la historia de sus travesías por el océano Pacífico”, dice. La muestra se podrá visitar desde el próximo de 25 de marzo.



Además, vendrá una exposición sobre la Constitución de Cúcuta y sus 200 años.



“Hay que soñar en grande, persistir, arriesgarse y, sobre todo, atreverse a ser diferente”, dice Restrepo como un mantra y una consigna esencial.



Y en el Museo Nacional buscará realzar la historia del país a través de obras, documentos, ropa, vestigios y objetos que cuentan cómo hemos sido y cómo somos, y también la forma en la que se construye la identidad.