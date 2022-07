Juliana Muñoz viaja a diario entre la escritura de libros infantiles, el bordado y el yoga. Su apartamento, que mira a las montañas de Bogotá, es el centro de creación que anhelaba cuando intentaba escribir desde una sala de redacción que más se parecía a un call center que a un espacio para dejar volar la mente. Más que una escritora, es una creadora, y en su caso la forma como sus ideas buscan materializarse no se inscriben en un solo arte.

Hace 6 años salió a la luz su primera novela, 24 señales para descubrir a un alien, y desde ese momento ha publicado 11 más –incluyendo Albina, la novela próxima a salir en septiembre– que se mueven en el espacio de la literatura infantil y juvenil. Sin embargo, cuando parecía que su obra seguiría un camino de tinta y papel, todo lo que la inspira –el cine, la fotografía, el arte y la poesía– empezó a plasmarse en un arte que, aunque no era ajeno en su vida, sí era un nuevo medio narrativo para digerir la información externa e intercambiar ideas con sus lectores. Su nueva herramienta sería la aguja.



Para contar, Juliana borda relicarios, haikus (poemas breves), dibujos que serán ilustraciones para un libro de papel –como sucedió recientemente con Intersticios, de la escritora argentina Guadalupe Colombo Paz, en el que bordó la portada y las ilustraciones de las páginas interiores– y libros completos de tela. Escribe con hilo y aguja, navega emociones bordando sobre el tejido y medita en cada respiración y silencio.



Hace unos meses, el Museo del Oro abrió la convocatoria ‘Hilos que nos conectan con el pasado’. El reto era abordar alguna de las piezas de la colección del museo y crear una obra a partir de lo que inspirara. Juliana bordó un cuadro que nació a partir de unas orejeras zenúes y que hoy está expuesto en una gran muestra temporal en el museo, junto a diferentes obras textiles seleccionadas. EL TIEMPO tuvo una conversación sobre este nuevo campo que explora la escritora.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos de los bordados de la autora se inspiran en reconocidas obras del arte y fotografía. Sin embargo, muchas son hijas de sus narraciones o de nuevas ideas que se pueden convertir en escritos. Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

(Vea también: La soprano colombiana Betty Garcés brilla con la ópera en el Teatro Colón).

Sus narraciones se apoyan fuertemente en la descripción de imágenes en donde los personajes y las situaciones se sienten como una fotografía contada. ¿Cómo conecta esta descripción gráfica en su obra escrita con el paso al bordado?



Es hermoso, porque voy y vuelvo. Una de las herramientas para empezar el acto creativo de la escritura es pensar en imágenes. Cuando voy a contar una historia no me gusta pensar en conceptos, porque me voy a quedar en algo muy discursivo. Primero es imagen y luego, texto. Cuando llego al bordado, quiero volverlo a hacer pero en otro sentido; es una historia que me estoy contando a partir de lo que hago con las manos, y el bordado me dicta algo nuevo que después quiero convertir en letras, como cuando terminé mi bordado llamado La Cacica, al cual quise hacerle un poema.



¿En qué momento se encuentra por primera vez con el bordado y cuándo empieza a ser parte de su obra narrativa?



El primer encuentro es en casa, con mi mamá. Ella cose y borda y hace muñecas, manteles, encargos y cosas para la casa. Cuando me fui a vivir sola, fue ese el punto para seguir encontrándonos. Hacíamos muñecas; yo les bordaba la cara, y ella les hacía la ropa. En el 2019 tomé un taller de bordado en el que aprendí nuevas puntadas, y vi que podía adaptarlas a ilustraciones, a imágenes muy elaboradas. A mí siempre me gustó dibujar, pero pensaba que lo hacía muy mal. Cuando transformé los dibujos que quería hacer en hilo, gané confianza. Ya no eran solo dibujos en sí; la textura y la mezcla de los colores con el hilo les daban una presencia, una materialidad a esas imágenes. Eso me dio la posibilidad de tomarlo en serio y encontrar una voz propia en este arte.



¿Qué papel jugó la llegada de la pandemia en la entrada del bordado en su obra?



Fue muy importante. Cuando llegó el aislamiento, no podía concentrarme en actividades como leer. Ahora me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera tenido una actividad como el bordado en ese momento. Cuando todo empezó creía que iba a tener todo el tiempo para leer y escribir, pero la incertidumbre y la ansiedad no me permitían estar mentalmente tranquila. Tampoco quería escribir sobre lo que estaba pasando, a menos que tuviera un punto de vista diferente. Bordar fue ese jardín que me permitía ser creativa y tener una parte automática en la que las manos ya saben qué hacer. Así podía tener mi mente en algo como escuchar un pódcast o tener una conversación y, al final, lograr una pieza muy bella.

Facebook Twitter Linkedin

La escritora Juliana Muñoz Toro, reconocida por su obra narrativa en género, infantil y juvenil. Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

(Vea también: EL TIEMPO, finalista en Premio Accenture de periodismo).

Aunque bordar no es lo mismo que meditar, ¿podría verse como un proceso que ayuda a tener un foco para crear?



En parte, creo que sí es una meditación. La meditación tiene siempre un ancla, que suele ser la respiración o un mantra. En el bordado es la puntada; ese salir y entrar de la aguja. Si uno se concentra, encuentra elementos muy sutiles que pasan, como el sonido en el movimiento o el olor de la tela. Aunque no siempre tengo que estar concentrada en el bordado, también puede ser automático o una actividad que acompaña a otra.



Hacer cosas con las manos como coser, tejer, el lettering (el arte de dibujar letras), la cerámica o sembrar son actividades que eran consideradas ‘de las abuelas’, pero que ahora son tendencia entre los jóvenes. ¿A qué le atribuye el resurgir de estas actividades?



Yo creo que el volver al arte manual es una forma de descanso de lo digital, del exceso de información. También, de querer hacer las cosas por nosotros mismos, apreciar lo hecho con las manos después del auge industrial y tener espacio, por ejemplo, para hacer pan. De alguna manera también es subversivo; escapar un poco del capitalismo cuando hago las cosas por mí mismo. Por otro lado, es una oportunidad de expresión. En el pasado, las mujeres se reunían a bordar y a construir historias entre ellas; era una forma de comunicar en épocas en que las mujeres no tenían voz. Ahora las mujeres salen a protestar, reclaman sus derechos y, en ese nuevo contexto, se pueden decir las cosas con pancartas o con un bordado. En Chile, por ejemplo, con la revuelta social de hace unos años, se reunieron muchas bordadoras a hacer ojos y armaron una colcha gigante para llamar la atención sobre las personas que habían perdido los ojos en medio de las protestas. Ahí hay una historia poderosa que se va quedando enredada en los hilos.

(Vea también: Mario Mendoza: ‘El sistema embrutece y esclaviza’).

Creo que el volver al arte manual es una forma de descanso de lo digital, del exceso de información. También, de querer hacer las cosas por nosotros mismos FACEBOOK

TWITTER

Des-bordarse es uno de sus primeros libros bordados. ¿De qué se trata?



En él ensayo varias técnicas; fue un proyecto que hice durante la pandemia y en el que hay mucho contraste, porque estaba buscando cómo iba a hacer mis propias ilustraciones con hilos. El nombre viene del acto de ‘desbordarse para rebordarse’, porque fue el que me abrió la puerta a esta forma de escribir con aguja en la que me quería des-hacer: des-hacerse del ahogo, des-hacerse del encierro. El libro completo tiene un mensaje muy fuerte sobre lo que estaba sintiendo en ese momento. Luego vino mi interpretación de Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola, en el que, luego de leer cada capítulo, pensaba cómo representar lo que había aprendido en una imagen, haciendo conexiones con mis referentes, que pueden ser de la literatura o de la cultura pop. Hay imágenes que conectan con Natalie Portman en El cisne negro, con el grupo cubano Ibeyi, con Frida Kahlo o con Remedios la Bella, de Cien años de soledad.



¿Cómo se conecta el bordado con las historias de vida?



Una forma de vincular el bordado con la vida misma es la historia de cómo me reconecté con mi mamá a través de bordar, o cómo relaciono mitos conocidos con el textil; todo tiene historias. ¡Qué es el cordón umbilical sino un hilo que nos conecta con nuestra madre! Los hilos están en todas partes, en nuestro discurso, en la trama narrativa. Todo eso es lo que conecto a través de los hilos para contar como lo hace, por ejemplo, Louise Bourgeois, quien en su obra trata de sanar su propia historia de dolor a partir de las piezas que hacía. Para ella, la aguja tenía la capacidad no solo de atravesar, sino de unir, de remendar. El tejido también está vinculado con el tiempo. Penélope, en la Odisea, tejía y destejía mientras esperaba a Ulises. Más allá de la historia misma, es contar cómo la interpreto en mi vida; cómo tejo y destejo.

Facebook Twitter Linkedin

El libro bordado ‘Mujeres que corren con los lobos’ es una interpretación del libro original de Clarissa Pinkola Estés. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

Bordados en el Museo del Oro

Hasta el 18 de septiembre se podrá visitar la exposición temporal ‘Hilos que nos conectan con el pasado’ en el Museo del Oro del Banco de la República, con la selección de bordados hechos a partir de una convocatoria a través de redes sociales, en la que los participantes propusieron piezas bordadas inspiradas en la colección arqueológica del museo. La muestra se realiza en el marco del Día Internacional de los Museos, que busca convocar y crear comunidades de conocimiento y conectar con el pasado.

ANDREA MORENO

FOTOGRAFÍA DOMINGO EL TIEMPO

INSTAGRAM @andreamorenoph

Más noticias A fondo

-Johnny Depp vende su colección de arte por 3 millones de libras esterlinas

-Más de 6.000 estudiantes conocerán la obra de Van Gogh en Bogotá

-Manzur: 94 años y sigue imparable