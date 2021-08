Judith Perpetua llega al éxtasis gracias a Primo Rojas

“Este trabajo es un ejercicio de libertad de expresión”, dice Primo Rojas sobre 'Judith Perpetua o el problema del éxtasis en la mujer', que presentará hasta el 4 de septiembre en el Teatro Libre de Chapinero.

Es un monólogo en clave de farsa de este actor y director, que ya tiene acostumbrado a su público a trabajos que hacen reír mucho, pero que llevan una gran profundidad porque analizan la naturaleza humana.



Este no es la excepción: Judith Perpetua, sencilla, de origen popular, ama de casa, esposa de un chofer de bus que estudió hasta quinto de primaria, debe dar una conferencia sobre el tema del éxtasis en la mujer.



“Después de lavar, planchar y cocinar todo el día, cuando llega la noche y veo la cama, no pienso en placer, lo único que quiero es dormir” aclara Judith. Por eso, habla con su mejor amiga, Margot, quien le contará todo lo que se debe saber.



Rojas, nacido en Bogotá en 1959 y quien empezó las carreras de Derecho y Antropología, dice que en la obra “ella explica cómo fue que terminó dictando una conferencia de esta naturaleza. Básicamente lo que hace es describir dos casos de ‘no’ éxtasis, es decir donde la mujer no conoce esa experiencia que es puramente sensual, y uno de ‘si’ éxtasis, y lo hace en términos populares y con una descripción muy objetiva”.



Agrega que su fin era “desmitificar el asunto del sexo, verlo como algo muy natural, como lo que realmente es. En una expresión más sofisticada, el sexo es como una especie de juego supremamente hermoso, muy íntimo, que se da entre personas. La mejor expresión del sexo es como expresión de amor, que también es profundamente placentero”.



Entonces, Rojas le da poder al personaje “a través de la palabra, pues Judith muestra el éxtasis como una gran libertad del cuerpo, una corporalidad. Ella lo que hace es una descripción de la experiencia”.



Para llegar a este personaje, recordó a la abuelita de un compañero de colegio que en la adolescencia lo invitó a Medellín a su casa familiar, a pasar vacaciones.



“Era una señora antioqueña supremamente hermosa, tenía como unos 75 o 78 años. Me impactó porque era una mujer muy decente, pero sin filtro. Iba diciendo lo que pensaba, un personaje supremamente interesante y muy divertido. A mí me dijo que por qué no me cortaba el pelo porque tenía cara de niña”, cuenta.



“Yo en ese momento no tenía la menor idea de que me iba a ganar la vida sobre un escenario ni que iba a hacer esta obra, pero es el antecedente de Judith Perpetua. Mantuve ese recuerdo durante muchísimos años, la recordaba constantemente con su tono paisa. Para Judith yo quería fuerza expresiva, que hablara muy duro y para eso tenía que ser una paisa muy popular, porque en las clases populares la voz delicada casi no se conoce. Pero aun siendo así, su lenguaje es muy hermoso, con imágenes bellas y auténticas”.



Creador de espectáculos como 'El tímido y el amor', 'Las botas del tío Manuel' y 'De cómo un pobre entierra a la mamá', entre otros, Rojas, además, usa falda en sus trabajos y este no es la excepción.

Aunque casi todo su vestuario es diseñado por Ricardo Pava, con telas que Rojas compra en sus viajes, “esta vez lo hicimos nosotros. La falda es naranja, un color escandalosísimo, con una camiseta de esas deportivas, que fue bordada por la hermana de Sandra, mi mánager y novia”.



En pandemia, cuenta, leyó mucho más (siempre ha sido un gran lector), “entre otros, la biografía de Jennifer Doudna, una de las científicas más importante de los Estados Unidos, y también a Elena Ferrante y La amiga estupenda. Siempre estoy con seis o siete libros al tiempo”.



Y también usó la calle para ensayar. “Me concentré en el trabajo actoral, en caminar el ensayo. Lo hacía de noche, salía a las ocho, cuando había menos gente, Caminaba como un loco hablando y haciendo señas”.

En este proceso “veía la transformación día a día, porque tenía todo el tiempo del mundo y no la urgencia de presentar la obra. Yo no estaba preocupado por construir algo mejor, sino por perfeccionar la actuación, porque a mí me gusta la actuación, y actuar, realmente, es lo más difícil del mundo”.



¿Dónde y cuándo?

Hasta el 4 de septiembre, de jueves a sábado, 8 p. m. Teatro Libre de Chapinero. Calle 62 n.° 9A-65, Bogotá. Informes: eticketablanca.com