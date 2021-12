“La Navidad es una excusa de los mantecos para no trabajar”.



Juanpis González vuela sobre las sillas de su propio teatro y aterriza en el escenario como si fuera Peter Pan. Canta y baila, cual si de Juan Navidad se tratara. Pero cuando habla... su encanto se va al infierno, como poseído por Ebenezer Scrooge, el gruñón personaje de Dickens. Es la paradoja del espectáculo decembrino 'The Juanpis Christmas Show', que ofrece un mensaje inusitado en el final del año.

A diferencia de otros musicales de temporada, en este se abordan temas políticos, sátira social y humor negro, muy negro. Un color que desentona con los copos de nieve, las bolas del árbol y las ramas de muérdago. “Este musical va un poco en contra de esa Navidad soñada, de esa Navidad gringa que todos anhelan. Está al otro lado, completamente en la otra orilla”, asegura el comediante Alejandro Riaño, en el descanso de un ensayo.



Riaño, que no está habituado a bailar y cantar en escena, ha tenido que esforzarse en dar el tono frente a sus acompañantes, todos profesionales y con experiencia en esta clase de obras. En realidad, lo ha asumido a manera de reto, desde que el autor y director de la obra, Yacko Márquez, le propuso el tema a María Riaño, su mánager.



“Yo estuve unos meses en Estados Unidos –recuerda Márquez– y muchas noticias de Colombia me llegaban a través de los videos de Juanpis. Empecé a seguir al personaje y se me metió en la cabeza la idea de que sería muy chévere hacer algo con él. Como siempre me ha encantado la Navidad, me dije: ¡Un musical de Navidad de Juanpis!”.



Por otro trabajo, Márquez llegó al centro comercial en donde está el teatro de los hermanos Riaño y buscó a la mánager del comediante para proponerle hacer el musical: ya corrían los últimos días de octubre.



“Esto requiere unos tres o cuatro meses de preparación –admite Riaño–. Nosotros lo estamos haciendo en mes y medio”. El comediante, que estaba en la zona de confort de Juanpis, cobijado además por el éxito de su negocio Elteatro.co y las comedias que allí se han presentado, aceptó sacudirse y seguir el paso que le dictan las coreografías de otros actores más jóvenes que él.

El texto y la idea original de 'The Juanpis Christmas Show' son de Yacko Márquez. La coreografía fue creada por las hermanas Diana y Angie Correa. Foto: Visual Living

“Desde pequeño me enseñaron que la plata hace la ley”.



Con su pelo engominado y sus gafas oscuras, Juanpis González es la antítesis de Riaño y del espíritu del aguinaldo. No en vano, la etiqueta con la cual se mueve su espectáculo en las redes sociales es #Mecagoenlanavidad.



“Es un capricho más en mi vida (weon) –sostiene el personaje–. Le dije a mamá y a papá: ‘Marica, si en Broadway hacen musicales, ¿por qué no puedo tener mi propio musical?’. Entonces, ahora que tengo mi propio teatro, dije: ‘Contratemos a los mejores bailarines, a los mejores actores, bailemos y dejemos un mensaje bonito a esta Polombia con P mayúscula’ ”.



No obstante, sus nobles propósitos no están recubiertos de generosidad, sino de ambición. En sus parlamentos, Juanpis anuncia una aspiración política, busca votos y por eso acude a las masas, pero no las masas de los buñuelos: “Estoy en campaña. Y usted sabe que en campaña, toca untarse de pueblo, cargar niños vomitados y toda esa vaina, por allá en el sur”.



Para el espectáculo, los fantasmas de las Navidades pasadas (retomando la metáfora de Scrooge) serían los de la corrupción, por lo cual flotarán palabras como El Guavio y Cajanal, se cometerán delitos electorales y, mientras el público ríe, alguna moraleja política quedará en el subconsciente.

“Traemos unas hembritas / Macallan pa’ celebrar / y apostar quién va a ganar. / A subirnos el sueldo, / a subir los impuestos / y al club a celebrar”. FACEBOOK

Una de las rimas, en una canción vestida de rap, dice: “Traemos unas hembritas / Macallan pa’ celebrar / y apostar quién va a ganar. / A subirnos el sueldo, / a subir los impuestos / y al club a celebrar”.



Riaño sabe que no es casual que 'The Juanpis Christmas Show' se estrene este 9 de diciembre, cuando ya comenzó a calentarse la carrera presidencial. En sus propias palabras, es también una invitación a la gente para que vote bien, abra los ojos, analice con seriedad las propuestas de los candidatos y ejerza el derecho al sufragio.

“No hay nada que manche más que la sangre de pobre”.



Las frases de Juanpis también se han convertido en un desafío para María Riaño, la mánager de su hermano, desde el punto de vista de la producción. En tiempo récord ha tenido que contratar a unas 25 personas que trabajan en el montaje, la mitad de los cuales son artistas en escena.



Detrás de las cabriolas del musical hay todo un equipo técnico, de luces, sonido y producción, así como personal de logística que ha tenido que laborar a marchas forzadas desde el 1.º de noviembre, cuando se hizo la primera lectura del guion.



Dice el director Márquez: “La virtualidad también ha jugado su papel, pues algunos miembros del elenco técnico viven fuera de Bogotá. Desde sus casas han participado en labores como el diseño de los bailes. Es el caso de Brandon Franco y María José Herrera. El guion de la obra y las letras de las canciones los escribo yo. La música la hacemos con un gran productor que se llama Juan Triana. Y las coreografías estuvieron a cargo de dos hermanas gemelas que son muy talentosas, unas bailarinas increíbles que se llaman Diana y Angie Correa”.

Facebook Twitter Linkedin

El musical que parodia la Navidad se presenta en Elteatro.co desde el 9 de diciembre y hasta el 22 del mismo mes. Foto: Visual Living

En la banda sonora hay jazz, música popular, rock, polkas, villancicos y parodias del teatro musical: el trabajo ha sido extenuante.



Tras anunciar el lanzamiento en internet, la productora Riaño se metió a buscar las cifras de taquilla y vio más de 1.500 reservas, por lo cual se entusiasmó: “Metámosle más plata a la producción”, le planteó a su hermano. Pero luego se dio cuenta de que era un error: estaba viendo el sistema de boletas de la obra de Daniel Samper Ospina, que fue un éxito en taquilla. En cualquier caso, la inversión será onerosa, apostándole a la venta de boletería y sin contar con que a Juanpis la Navidad le parece “una boleta”.



Como lo adelantó EL TIEMPO, este montaje forma parte de una etapa final en el desarrollo del personaje de Juanpis González, que luego de las elecciones abandonará los videos y se quedará solo con presentaciones en vivo. Así lo confirma su creador, Alejandro Riaño: “Es parte de darle ese buen final, pero se vienen las presidenciales. Vamos a tener un año bien movido, yo creo que todavía nos demoramos un poco en ese final. Pero sí se está planeando, usted lo dijo, yo lo dije y así es”.



JULIO CÉSAR GUZMÁN

​(En Twitter: @julguz)

Editor de la Mesa Visual de EL TIEMPO

¿Dónde y cuándo?

‘The Juanpis Christmas Show’ se presenta del 9 al 22 de diciembre, a las 8:30 p. m. en Elteatro.co, centro comercial Santafé, plaza Ecuador, piso 2.



Boletas en www.elteatro.co. Entradas a 60.000 y 70.000 pesos, más el servicio de tiquetera.