Juanpis González la rompe en España

El humor de Juanpis González, el personaje del humorista bogotano Alejandro Riaño, suele referenciar situaciones típicamente colombianas. Sobre todo desde que lo ha dotado de un fuerte tinte político. Sin embargo, este mes estuvo en España presentando su show con una gran acogida.El pasado 21 de octubre se presentó en el Teatro Fígaro, en Madrid, la capital del país ibérico. Las entradas costaban 25 euros (lo equivalente a unos 94.000 pesos colombianos) y la boletería se vendió en su totalidad.

El show de stand-up comedy se titula ‘Políticamente Incorrecto’, haciendo referencia a los chistes subidos de tono que caracterizan a uno de los ‘gomelos’ más célebres de Colombia. En él, Juanpis González hace la rutina de comentarios satíricos que suele hacer en sus espectáculos en vivo que presenta antes de sus entrevistas ‘The Juanpis Live Show’.



En una entrevista con la periodista María Isabel Rueda para EL TIEMPO, Alejandro Riaño explicaba que “subir a Juanpis al escenario conlleva la carga de salir frente al público y decirle: ‘lo que acaban de ver es lo que no deben ser en la realidad’.

Buscamos para el personaje todo lo incorrecto precisamente para que los papás, por ejemplo, se encarguen de decirles a sus hijos: ‘¿ves cómo se ve de estúpido él diciendo todas esas barrabasadas? Eso es lo que no queremos que tú seas’”.

Tiene sentido que la frase que haya utilizado para promocionar su gira por Europa fuera ‘El rolo petardo visita a sus ancestros’. En ese enunciado está contenido su constante discurso paródicamente racista y clasista que privilegia sus orígenes españoles como un atributo arbitrariamente positivo con el que se burla de diversos sectores sociales.



En la misma entrevista, Riaño se definió a sí mismo como: “Un ciudadano colombiano que está cansado de muchas cosas que pasan en nuestro país y que por medio de la comedia trata de sensibilizar a la gente y llevarle un mensaje muy claro a través del arte, una de las armas más poderosas. Creo que el éxito del personaje ha sido precisamente ese, el poder decir lo que los otros no se atreven”.



El éxito del personaje del que habla Riaño trascendió fronteras y también logró un sold-out en su presentación en el teatro Poliorama de Barcelona, al vender toda la boletería disponible en su función del 23 de octubre. Todavía no se ha anunciado oficialmente dónde será su siguiente espectáculo en su gira por Europa.



-Redacción Cultura