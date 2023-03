Lo ha narrado muchas veces, pero cada vez que Juana Acosta cuenta ese episodio no deja de ser estremecedor: un día de 1992 salía con su vestido de bailarina para su clase de ballet en la Academia Sanfor. Vivía en Cali. Tenía 16 años. Sonó el teléfono fijo y se devolvió. Contestó. Al otro lado de la línea le dijeron que habían matado a su papá.

Juana sigue definiendo a Álvaro Acosta, su papá, como el mejor hombre del mundo, el más generoso, el más divertido, el más coqueto, el más lleno de amor. Su vida, en ese momento, se partió en dos y dejó la danza. Los vestidos de ballet quedaron olvidados.



Pero el arte siguió en su vida. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Los Andes en Bogotá y luego se fue a Madrid, España, cuando tenía 18 años, a estudiar actuación en la escuela de Juan Carlos Corazza.



Sin embargo, el dolor seguía ahí, “un dolor que me atravesó. Este país en el que nacimos es de grandes problemas sociales y estructurales y uno queda con ganas de matar al que le mató a su ser querido. Pero gracias a una mamá amorosa, a una familia que nos acogió y también a las terapias, cambiamos eso de pagar con la misma moneda. No nos quedamos con lo malo y con la muerte. Nos quedamos con la vida”.



Y de todo esto nació, 30 años después, 'El perdón', la obra de danza y teatro que le devolvió a Juana las ganas de bailar ballet y de ponerse nuevamente los vestidos que había dejado olvidados. Su cuerpo tenía la memoria del baile. “Pero ahora yo ya tengo 46 años y no ha sido fácil, tengo una hernia y en estos días me han tenido que infiltrar”. Aun así, baila.



Acosta hará tres funciones de 'El perdón' en el Teatro Colón de Bogotá, los días 10, 11 y 12 de marzo, a las 8 p. m. Y en Cali, el 14 de marzo, en el Teatro Jorge Isaacs, a la misma hora.



Es la despedida de este montaje. Y Juana dice que “cierra el círculo. Para mí es muy importante hacerlo en Cali luego de 70 presentaciones. Giramos por varios pueblos y ciudades de España. Lo que abrí lo debo cerrar en mi ciudad natal y en la de mi papá, donde él era amado, con mi familia, con la gente que conoció a mi padre”.



Es también el final de muchas terapias, rápidamente supo que relacionaba el ballet con la muerte y por eso lo había abandonado, pero necesitaba cerrar el círculo y esta obra “ha sido un proceso terapéutico para que mi herida se convirtiera en arte, ratificando que el arte es sanador”.



Nunca se supo quién mató su padre, que fue gerente de la Federación de Arroceros de Colombia y manejó fincas agrícolas y de ganado. En los años 90, la ciudad, el departamento, el país entero, se encontraban sitiados por el narcotrafico y los grupos al margen de la ley. La muerte de Álvaro Acosta quedó en la impunidad.



Juana sostiene que este ha sido un país violento y de violencia, y que ella y su familia tuvieron la ventaja de hacer un duelo y contar con ayuda familiar y profesional. “Pero para muchas personas ha sido muy difícil, no sanan sus heridas. No han tenido ayuda. Sus dolores nunca se van”.



Con 'El perdón', sin embargo, no quiere darle lecciones a nadie ni hacer un espectáculo panfletario. “No pretendo aleccionar, quiero que la gente salga haciéndose preguntas, a lo mejor reflexionando sobre cosas en las que no había pensado antes respecto a las pérdidas”.

(Tal vez quiera leer: No solo tenemos a la mejor chef del mundo... Top 5 de cocineras colombianas)



***

Juana Acosta nació el 28 de noviembre de 1976 y vive en España desde hace más de 20 años, donde ha hecho una carrera espectacular; empezó con uno o dos capítulos en distintas serie españolas. Su talento no pasó desapercibido. Entró en la mira de directores y canales y ha participado en producciones como 'Policías, en el corazón de la calle'; 'Hospital Central', 'Javier ya no vive solo', 'Génesis, en la mente del asesino'; 'Adolfo Suárez, el presidente'; 'Hispania, la leyenda'; 'Familia' y 'Velvet', y la francesa 'Les beaux mecs', entre otras.



En cine, ha estado en 'Tiempo sin aire', 'Bienvenido a casa', 'Los 2 lados de la cama', 'Una hora más en Canarias' y 'A golpes'. Ha hecho otras películas en Francia e Italia. Y en las alfombras rojas es una de las mujeres más elegantes. Es una estrella que brilla con su propia luz.



Su trabajo en Colombia incluye filmes como 'Golpe de estadio', 'Es mejor ser rico que pobre', 'Juegos bajo la luna' y 'Kalibre 35'. Y los dramatizados 'Mascarada' y 'La dama del pantano'.



Entre el 2003 y el 2018 estuvo casada con el también actor Ernesto Alterio, con quien tiene una hija, Lola, de 17 años.



Y Lola seguirá los pasos de su mamá. Todo se debe a la película 'Llegaron de noche', de Imanol Uribe, en la que fue una de las protagonistas. En una entrevista en la revista ¡Hola!, el año pasado, Juana que contó su hija estaba emocionada cuando la vio y, después de leer los créditos, la abrazó y le dijo “estoy muy orgullosa de ti, mamá”.



“Hace poco Lola empezó a ver mis trabajos. Antes no la dejaba, porque por lo general mis películas tocan temas de adultos. Y ha sido a través de mi trabajo, cuando me ha dicho ‘mamá no lo tenía tan claro, pero ahora estoy segura de que quiero ser actriz’. Y eso me parece tan bonito, haber motivado e inspirado a mi hija con mi trabajo”.



La obra 'El perdón' la montó con el bailarín y coreógrafo Chevi Muraday y el guionista y dramaturgo Juan Carlos Rubio. Murday, Premio Nacional de Danza en España en el 2006, le puso los movimientos a la obra, mientas Rubio se encargó de los textos poéticos, para presentar un montaje con una historia conmovedora y valiente “y que aunque tiene inmersa la violencia, deja un mensaje reparador, de esperanza”, dice Acosta.



Agrega que trabajar con Chevi Muraday fue fundamental para recuperar la danza. “La técnica de la escuela en la que estudié en Cali seguía alojada en mí. Yo le decía a Chevy, al principio, que no era capaz y él me demostró todo lo contrario. He podido superar mis propios límites con los giros y los saltos, y eso me emociona mucho”.

Facebook Twitter Linkedin

Juana Acosta y Chevi Muradayen la obra 'El perdón'. Foto: Jesús Vallinas

(Le puede interesar: Colombia brilla en las nominaciones a los Premios Platino)



'El perdón' es un bello espectáculo sin muchos elementos en el escenario, pero con una carga de poesía especial en la danza y en los textos. Y ella disfruta del vestuario que un día no quiso ponerse más. Y de las luces y de cada pieza musical que fue creada para la obra.



Con su hermana Valentina creó la empresa Calité Films y han hecho varias producciones. Ahora trabajan como productoras en la ópera prima de Daniel Posada, 'Del otro lado del jardín', y avanzan en proyectos de televisión y cine con historias para mujeres.



Se siente, además, orgullosa de su trabajo como artista y agradecida de cada proyecto que la vida le ha ofrecido. “He tenido continuidad en un trabajo tan inestable”.



Y de su talento habla, por ejemplo, su nominación al premio Goya en el 2021, en la categoría mejor interpretación femenina de reparto, por la película 'El inconveniente'.



Su personaje, Sara, es una mujer que necesita un lugar para vivir y le ofrecen una gran casa a un precio muy bajo.



La venta a bajo costo tiene una condición: Sara debe vivir con Lola, la dueña de la casa, una mujer de más de 80 años que la cede con tal que ella siga residiendo allí hasta que muera. Sara acepta porque piensa que es un buen negocio y porque, seguramente, Lola no vivirá mucho tiempo. Pero no cuenta con el lazo que empieza a unirlas y se convierte en una relación de ternura, emoción y risas.



Esta cinta, ópera prima de Bernabé Rico, es una comedia en la que también actuó Kiti Mánver, y tuvo dos nominaciones más al Goya, mejor director novel y mejor actriz protagonista.



Hace poco participó en la película 'Lobo feroz', del uruguayo Gustavo Hernández Ibáñez. Acosta tiene un personaje poderoso en este thriller: una juiciosa y metódica detective, ignorada por sus compañeros, que se encarga de que en las investigaciones no haya errores irreparables.



Este año el Festival Internacional de Cine de Cartagena le rendirá un homenaje, “que es un estímulo para seguir trabajando, creando y produciendo”.



Con 'El perdón' perdonó. Para ella y su familia no hubo verdad, justicia ni reparación, “y tampoco para muchas personas en todo el planeta, algo que es muy injusto para las víctimas”, pero su mamá Marta Lucía y su hermana Valentina lograron finalizar su proceso sanador.



Pese a que no hará más funciones de la obra, Juana Acosta recuperó la danza en su vida. Y ahora se siente más ligera.