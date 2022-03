Se empieza a escuchar el silbido de una bomba. “Mi nombre es Disney”, dice el burócrata mientras cena con Sara sobre un lindo mantel de cuadros. Ambos siguen con la mirada el trayecto de la bomba en el cielo y luego todo estalla. Se apaga la luz. Los espectadores empiezan a aplaudir lentamente hasta estallar en aplausos, se ponen de pie. Las luces se prenden y en el escenario se ve al elenco de Sara dice sonriendo, en fila, haciendo venias al público.

Contar el final de una historia puede verse como un insulto. Hay quienes se ofenden e incluso usan el anglicismo “me hizo spoiler”, seguido de cualquier grosería para evidenciar la molestia. “Se me tiró la historia”, le dicen a uno. Pero la gracia de esta historia es, por supuesto, el final, pero también lo es cada instante, cada escena, cada pedazo de actuación de un elenco muy completo y con la siempre dirección magistral de Fabio Rubiano en la Santa Sede del Teatro Petra.



Y es que Sara dice, una de las obras icónicas del teatro colombiano, es un recorrido de emociones incómodas, en su gran mayoría, desde la risa incómoda hasta… en general la risa incómoda. Pero también está presente la sorpresa, la risa fácil y la compleja, no hay casi tristeza, pero sí hay morbo y asco con excitación. “¿Está bien que me ría de esto?”, se pregunta el espectador que codea con la corrección política.



La obra regresó a escena a petición del público con funciones de miércoles a sábado. El día que la vea saldrá del teatro pensando: ¿A quién de mi familia estaría dispuesto a matar para salvar al resto? Sí, así de incómoda es.

La obra cuenta con la actuación de Julián Román. Foto: Teatro Petra

“Cuando escribí Sara dice partí de la pregunta ¿quién de su familia debería morir? ¿Qué pasa después de que un mensajero llega a su casa y dice: ‘ustedes son las familias escogidas, entre ustedes deben votar y escoger quién será el sacrificado o el ejecutor’? Irónicamente, me di cuenta de que casi todos tenemos a alguien al que elegiríamos, eso hace que se generen unas relaciones entre tensión y humor, entre tragedia y comedia que son bastante particulares”, afirma Fabio Rubiano, actor, director y dramaturgo de la obra, que en esta temporada comparte escenario con Marcela Valencia, Liliana Escobar y Jacques Toukhmanian, quienes hicieron parte de la primera versión en el 2010 y ahora estarán junto con nuevos y reconocidos actores, como Julián Román, Juanita Cetina, Mónica Giraldo, Reina Sánchez y Javier Riveros.



Para esta historia, Rubiano se inspiró en el cuento Cien días, del escritor japonés Mako Saguru, quien decía que se puede construir una sociedad sin crímenes, pero para que esto se dé, dicha sociedad necesita, según él, mínimo un asesinato cada cien días, y la única manera de racionalizarlos es que sean decididos por la administración. Por medio de un sorteo, una persona será elegida para morir y otra para matarla. De esta manera, se mantiene el orden y se erradican los crímenes violentos.



EL TIEMPO conversó con uno de los protagonistas: Jacques Toukhmanian.

¿Qué es lo que más disfruta?

Eso me pasa con otras obras, para ser muy honesto. Con esta me pasa lo contrario. Todas las escenas me gustan. Lo más disfrutable es eso, que tiene sentido del humor y que sea negro y tan de frente. Es un humor desparpajado. Entonces, la gente se puede relajar y ver un universo que está inventado solo para efectos de esta obra.

'Sara dice' no tiene un mensaje político tan evidente como en las otras obras de Petra...

Exacto, uno acá no se sienta para sentirse culpable porque está viendo una obra que habla sobre el desplazamiento o sobre los líderes asesinados o el tráfico de niños, que son temas que hemos tratado en otras obras. Ni tiene la responsabilidad de sentirse aludido con respecto a las problemáticas del mundo. Este también las tiene, pero están abordadas de una manera tan diferente y desconectados de la política colombiana que hace que sea un descanso en su extensión teatral.

Es una obra como surrealista...

Es una buena palabra, creo que no la había pensando así. Me parece que tiene lo suyo. Desde el montaje empezamos a buscar eso, referentes no realistas. O reacciones no realistas, pero que indujeran a una reacción entendida. Ese fue el trato experimental con el que se abordó esta obra desde un principio, cosa que entendimos muy bien los actores. Eso era como el gran reto de remontar: ¿cómo hacer un realismo distorsionado pero que diera a entender las opciones y las reacciones que estábamos queriendo poner sobre el plano?

Elegir a alguno de los integrantes de la familia para morir, ¿cómo hacerlo? Foto: Teatro Petra

Hay una intención de incomodar al público, más en estos tiempos de corrección política...

Bueno, esa es una característica del Teatro Petra, nosotros queremos reproducir esa sensación: ‘no sé si debería reírme de esto, esto está muy pasado, pero igual me da risa’. Yo creo que ese es el gran éxito de Fabio Rubiano. Él no tiene ese sentido moralista cuando es dramaturgo. El humor termina siendo un poco de vaselina para meter un poco más de información.



Hubo momentos de la narrativa que me enredaron...

Fabio es un gran dramaturgo, tiene mucho conocimiento en cuanto a la estructura, a los tiempos cronológicos, a los tiempos verbales. Si se fija, en la escena de los abuelos con el niño, está siendo interpretada en presente, pero todos los tiempos verbales son en el pasado. Eso lo que hace finalmente con las piezas teatrales es enriquecerlas un montón, es ponerle capas que incluso mucha gente no entiende. Por eso, muchos se la repiten. Es normal. Y es normal que la gente en un primer paso no entienda la totalidad de lo que pasa, tanto que hasta a los actores nos pasa. Yo estoy en la función 30 de alguna historia de Fabio y en ese momento entiendo alguna cosa (risas). Eso es una maestría que Fabio expone en sus obras. Es muy disfrutable, pero es de un cuidado que hay que verlo con lupa.

Hay un mensaje en torno a la muerte que deja en evidencia la doble moral de un país como Colombia: hay muertes buenas y malas...

Yo hasta allá no he llegado. Me parece interesante que usted lo haga porque es algo que pasa regularmente. Es decir, el público tiene potestad para interpretar lo que está pasando ahí. Esa es una explicación muy válida. Yo para abordar estas obras soy mucho más ligero, así parezca que estemos muy metidos en esa profundidad. Creo que nos viene bien ser ligeros y no ahondar tanto en las profundidades de los conceptos para que la actuación salga con mayor naturalidad, desparpajo y conchudez que necesitan los textos de Fabio.



¿Es una cuestión de leerlo más simple?

Eso es lo que hago yo. Nos vamos por lo simple, por la forma, y ya que el fondo tenga una interpretación como la que hizo usted, que me parece buenísimo. Yo me curo de hacer esas cosas para no tomar una posición. Y también para no creer que el teatro tiene esa función de tener una moraleja o un mensaje, porque esa no es mi manera de abordar el entretenimiento que yo hago tanto en el cine como en el teatro y en la televisión. Trato de desligarme de los juicios o de las moralejas o mensajes para la sociedad. No. A mí lo que me parece fundamental de una obra de teatro es que sea entretenida. Esa es mi preocupación, y como sé que Fabio es un genio, le dejo el mensaje a él. Desde mi posición, el teatro tiene una responsabilidad de ser entretenido, y si tiene un mensaje, eso va por añadido.

¿Perdieron la ‘virginidad’ con Julián Román en las tablas?

(Risas) Nos conocemos desde hace muchos años, en Francisco el Matemático, independientemente de que no nos tocara hacer muchas escenas juntos, sí compartimos. Entonces ya había un hielo roto que en este momento nos vino bien, tenemos muchísima comunicación. Y somos los dos bastante gocetas en nuestro trabajo, cosa que nos viene bien precisamente para hacer esas interpretaciones que usted bien hace (risas)...



Uno se pregunta: son hermanos pero hacen esas cosas...

Eso es de esas cosas que no quisiera resolver. Es decir, yo no quiero saber por qué esos hermanos pelean y terminan luego haciendo eso. Esa información me sobra. Cualquier interpretación que salga de eso es válida para mí. Yo no necesito pararme en ninguna posición para que eso se dé.





SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA