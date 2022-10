El premio Marcel Duchamp es el premio de arte contemporáneo más prestigioso de Francia. Y este año, uno de los cuatro nominados es colombiano: Iván Argote.

Argote lleva varios años en Francia; empezó su carrera como diseñador gráfico y cineasta, pero quería algo más, ganó un premio y se fue. Estudió en la escuela de bellas artes en París y decidió quedarse. Su obra es un reto permanente; este año hizo una reproducción de la estatua de Colón en Madrid y la paseó en un camión por toda la ciudad; en otra ocasión vistió las estatuas de los reyes con ponchos andinos. En París hizo un video en el que quitaban de una plaza la estatua de un héroe colonial famoso por sus masacres en África, lo distribuyó en redes y creó un pequeño escándalo mediático.



El 17 de octubre se falla el premio; por ahora, sus videos y esculturas estarán con la obra de los otros nominados, Giulia Andreani, Mimosa Echard y Philippe Decrauzat, en el Centro Georges Pompidou hasta enero de 2023.

¿Considera que es un genio?

Ja, ja, no.



¿Cuál fue la primera obra de arte que vio en su vida?

No me acuerdo… tal vez alguna pintura de Van Gogh en un cuaderno. Luego, en vivo y en directo, tal vez en el museo de la basura de Francisco Antonio Zea, un artista en la Soledad, el barrio donde pasé mi adolescencia. Tenía toda su casa transformada en una especie de escultura hecha con diversos objetos y desechos. Yo tenía 15 años, a veces entraba a saludar y a escucharlo, tenía un discurso anticonsumo muy fuerte, muy avanzado para la época.



¿Por qué decidió convertirse en artista?

Yo estudié Diseño Gráfico en la Nacional e hice una especialización en Nuevas tecnologías en la Escuela de Cine. Entré a la universidad a los 16 porque quería hacer animación, luego de 20 quise ser fotógrafo y, al final, terminé haciendo mucho video. Trabajé en una productora de cine done era asistente de dirección, por esa época, de 23 años, ya estaba bien influenciado por Fluxus, los pioneros del videoarte, quería estudiar filosofía pero me frustraba el tema de las traducciones. En un momento entendí que el arte es una herramienta, o un campo filosófico en el que se trabaja con gestos, imágenes, textos, acciones, objetos. Por esos días participé en el Salón Nacional de Arte Universitario, y tuve la fortuna de ganar el premio principal, que era un tiquete de avión abierto. Decidí venir a París a estudiar bellas artes, aún sigo en ese viaje.

Facebook Twitter Linkedin

Los videos y esculturas de Iván Argote estarán en el Centro Georges Pompidou hasta enero de 2023. Foto: Cortesía del artista

¿Qué obra tiene en el Pompidou?

Es una instalación conformada de videos y esculturas. En 20 años de historia del premio solo dos latinoamericanos hemos sido nominados. La videoinstalación que presento es una trilogía de acciones y filmes que realicé en tres ciudades: París, Roma y Madrid. En las tres ciudades realicé acciones alrededor de monumentos coloniales. En el espacio exposición hay una serie de esculturas blandas hechas de terciopelo que parecen ruinas, sobre las cuales las personas se pueden acostar, sentar y contemplar la película.



¿Dónde va a celebrar si se gana el premio?

Por lo pronto estoy muy feliz y honrado con la exposición y con la recepción de la obra, que ha sido muy buena. No me gusta pensar en esas cosas, prefiero que fluyan orgánicamente. Seguro estaré con amigas y amigos, creo que es lo importante.



¿A qué artista vivo o muerto le encargaría que pintara su retrato?

Dan Graham… que nunca pintó.

¿Cuál es, hasta ahora, su obra maestra?

Creo que eso no lo puedo determinar yo, y mucho menos a corto plazo. Pienso que las obras que toman importancia adquieren aura y trascendencia con el tiempo. Hay obras que han sido importantes para mí en lo que llevo de carrera: la instalación permanente en Douala (Camerún), en donde hice unas losas de concreto con poemas que cubren los canales de alcantarillado (‘Oui ma vie’), una obra escultórica y de texto que hice para el nuevo campus de la Sorbona en París (‘Ici et Maintenant’), toda la serie de intervenciones sobre monumentos incluyendo la instalación que muestro ahora en Pompidou.

"Varias obras han entrado a colecciones en el Guggenheim, en el Centro Pompidou (...) , pero me sentí muy feliz cuando la colección del Banco de la República en Colombia adquirió una obra". FACEBOOK

TWITTER

¿Duchamp o Picasso?

Duchamp, siempre.



¿Recuerda quién compró su primera obra?

Guillaume de Saint-Seine. Todavía estaba estudiando en la escuela de bellas artes de París y en una exposición colectiva presenté un video en donde se me ve hacer un grafiti sobre dos pinturas de Mondrian. El video se llama Retouch. Es un montaje digital hecho con mucho cuidado y parece muy real. Guillaume vio este video y quedó escandalizado. En la escuela se me armó un problema. La dirección vino a reclamarme y a decirme que eso no se podía hacer; cuando la situación estaba ya muy tensa, les expliqué que era un retoque digital, y que la idea era justamente reflexionar sobre nuestra posición frente a la historia del arte y frente a la institución del museo. Guillaume, que hace parte de los donadores del Pompidou, compró el video.



¿Conserva sus dibujos de niño?

Mi familia conserva algunos, hacía muchos cómics, mis padres me daban mucho Fontanarrosa, Mafalda, Calvin y Hobbes, supongo que me inspiraba y copiaba de ahí.



¿Cuál es la crítica que más le ha molestado?

Cuando hice mi primera exposición de museo, en Madrid, en el CA2M, en el diario ABC hicieron una crítica muy dura. Yo estaba mostrando principalmente videos de acciones que hacía en la calle, y había reservado una sala para celebrar un cumpleaños diario, de vecinas y vecinos, de personal del museo, o gente desconocida. El museo me había comisionado una obra y me dio un dinero, y yo lo usé para hacer un contrato con la panadería vecina para que nos dieran tortas y bebidas todos los días. El CA2M es un museo de arte contemporáneo instalado en un barrio popular de Madrid, el museo siempre ha tenido la intensión de integrar la comunidad y que el museo haga parte de la vida del barrio. A mí me pareció interesante que el museo fuese un lugar de celebración de la vida y un lugar de reunión. A la periodista esto le pareció terrible, recuerdo que decía algo como “un museo no es un salón comunal”. Yo era muy joven. Tenía 28 años, y también decía que no tenía ninguna validez que estuviera ahí. Fue duro recibir la crítica, pero me gustó mucho, no estaba de acuerdo con ella, pero entendí que muchos tal vez sí y eso también está bien.

¿Cuál es la colección a la que pertenece que más lo hace sentirse orgulloso?

En los últimos cinco o seis años varias obras han entrado a colecciones importantes, lo que es un honor: en el Guggenheim, en el Centro Pompidou, en el CA2M, en el Macba, el CNAP (la colección nacional de Francia), pero me sentí muy feliz cuando la colección del Banco de la República en Colombia adquirió una obra. Es especial para mí, que he hecho mi carrera un tanto alejado, que se reconozca mi trabajo en mi país.



¿Cuántas piezas cree que ha producido?

Yo soy muy hiperactivo, algunos años llegué a hacer algo más de cien obras. Ahora trabajo con igual intensidad, pero soy más tranquilo. En mi base de datos hay unas 800 obras.



¿Cuáles son sus materiales de trabajo favoritos?

La calle, el video, las interacciones con el entorno, con las y los otros, el concreto, la madera. El papel.



¿Qué tan ordenado es su taller?

Va y viene. Ahora estoy en transición, mi próximo taller está en construcción, tuve la fortuna de hacer un acuerdo con unos constructores y estamos haciendo un espacio muy a mi medida, con espacio para las oficinas, stock, las máquinas. Siempre he hecho mucha producción, ahora también trabajo externamente con artesanos, fundiciones, arquitectos. Me gusta mezclar las dos.

Facebook Twitter Linkedin

El artista colombiano es uno de los cuatro nominados al premio Marcel Duchamp, el más prestigioso del arte contemporáneo en Francia. Foto: Cortesía del artista

¿Cuál es el artista que más admira en Colombia?

Muchos, Elías Heim fue importante para mí y siempre me ha encantado su obra. Cuando aún era estudiante en la escuela de diseño, me dejaron hacer un taller en la maestría de artes que hacía él, se llamaba Intervención pública como proyecto artístico, y me impactó mucho. Me encanta la obra del maestro Miguel Ángel Rojas, de Antonio Caro, de Beatriz González, de Carolina Caycedo, Ana María Millán, Daniel Otero, Carlos Motta, Sofía Reyes, Karen Paulina Biswell, Wilson Díaz, Juan Pablo Echeverri, Nohemí Pérez, Leyla Cárdenas, Óscar Murillo, Doris Salcedo, Óscar Muñoz, Icaro Zorbar, Mateo López, Felipe Arturo, María Roldán, Mapa Teatro… creo que hay artistas increíbles en Colombia.



¿Qué obra del arte universal le gustaría tener en la sala de su casa?

Me basta a veces con ver una obra para llevármela en la cabeza. Hay una pintura que me encanta, de Sigmar Polke, de 1969, en la que hay una esquina pintada de negro y un texto que dice ‘Seres superiores me ordenaron: ¡Pinta la esquina superior derecha de negro!’.



¿Cuál es el artista que más lo ha inspirado?

Tal vez Dan Graham.

¿El arte digital es el futuro? ¿Ya tiene NFT?

No tengo NFT, me parece un sistema de intercambio interesante, pero no siento aún que aporte cosas trascendentales. El arte digital tiene ya ochenta años y de seguro tiene mucho que dar. Creo que no hay un arte del futuro, creo que hay híbridos, hoy hacemos escultura con medios digitales, con la mano, inmateriales, con programación, con barro, todo mezclado. El arte del futuro es híbrido.



¿Cuál es su libro de arte de cabecera?

Muchos ensayos. Art is a Problem, de Joshua Decter; La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, de Walter Benjamin; Contra la interpretación y otros ensayos, de Susan Sontag; Walkscapes: Walking as an Aesthetic Practice, de Francesco Careri; El grado cero de la escritura, de Roland Barthes; El lenguaje y el entendimiento, de Noam Chomsky…



¿Por qué vale la pena comprar una obra suya?

El aspecto comercial no me obsesiona, pero trato de llevar una economía sana, pagar bien a las personas que trabajan conmigo y también lanzar proyectos ambiciosos. Desde hace unos años fundamos con Sofía Lanusse Espacio Temporal, un lugar de exposiciones en donde mostramos el trabajo de artistas de Latinoamérica en París. Este espacio es autofinanciado, pero no necesariamente pasa por la venta de obras, es híbrida. Es lindo cuando una obra toma su propio camino, entra en una colección y de cierta forma es cuidada y continúa generando reflexiones más allá de uno. Si alguien siente algo, si le transmite algo, ya es un gran logro.





FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte

Otras noticias