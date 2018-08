Sube el telón el musical que enaltece a Colombia

No es fácil convencer a los artistas plásticos de renombre (o a sus herederos) para que permitan que su obra se exponga en algo diferente a una galería de arte. Por eso, hay que resaltar lo que la compositora María Isabel Murillo (Misi) logró para su musical Ella es Colombia, que abre temporada de un mes en el Teatro Cafam de Bellas Artes, de Bogotá.



Misi consiguió reunir imágenes de David Manzur, Carlos Jacanamijoy, Alejandro Obregón, Pedro Ruiz, Alfonso Ariza y Armando Villegas para darles vida a las escenografías de las diferentes escenas de este viaje visual y sonoro por la riqueza del país.

Cuando Misi se contactó con cada uno de estos artistas o con sus familiares para pedirles permiso y les explicó el alma del proyecto, que viene preparando desde hace varios años, ninguno dudó en unirse.



“Este es un homenaje al país desde sus orígenes hasta nuestros días, tomando lo más simbólico de su música, su danza, su plástica y su literatura, y reinventarlas a través de un lenguaje vanguardista propio del siglo XXI. Queremos poner a Colombia a cantar sobre el escenario en un llamado a la protección de los recursos naturales y a la unidad, que me parece de una enorme pertinencia”, explica Misi.

Esta máscara se inspira en la obra de Armando Villegas. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

A través de una fábula de fantasía, que cuenta la historia de amor de Aluna y el Viento, que deberán luchar contra ‘El monstruo de las mil caras’ (mejor conocido como el ego), los espectadores iniciarán un viaje por todo el territorio nacional: Amazonas, Llanos, zona Andina, Pacífico y Caribe.

Estamos dando una imagen de Colombia fuera de la guerra. En este momento creo que todos, no solo yo, tenemos un interés de promocionar un país donde la paz tiene que ganar la pelea": Pedro Ruiz FACEBOOK

El artista Pedro Ruiz, creador con su pincel de las famosas balsas que cargan los territorios en su superficie, comenta que la propuesta de Misi estaba en consonancia con su propósito de ser un embajador de la imagen positiva del país.



“Lo más importante es que estamos dando una imagen de Colombia fuera de la guerra. En este momento creo que todos, no solo yo, tenemos un interés particular de promocionar un país donde la paz tiene que ganar la pelea, por así decirlo metafóricamente”, explica Ruiz.



Para el artista Carlos Jacanamijoy, Ella es Colombia “es un tributo a lo que somos. Sobre todo me interesa mucho porque hacemos parte de la diversidad cultural, que somos un mestizaje, y esta me parece una magnífica oportunidad para que Misi ponga a brillar esa luz interior de los colombianos”.



Por su parte, el artista Alfonso Ariza comenta que cuando pudo ver un ensayo previo de este montaje no solo terminó con lágrimas en sus ojos, sino que se dio cuenta de que la propuesta dramatúrgica y musical dialogaba con su obra.

La obra lleva al espectador por todas las regiones del país, a través de una fábula de fantasía, inspirada en una leyenda Kogui. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

“Es la unión perfecta. Es todo lo que yo he querido filosóficamente trasmitir a través de mi obra sobre El Dorado y cómo su historia no es el oro sino los recursos y el agua. Todo eso está en el musical: los recursos naturales, el paisaje y lo que es Colombia”, afirma.



De esta manera, la obra de estos grandes artistas plásticos se fusiona con un paseo musical y una orquesta en vivo que, con arreglos de Victoriano Valencia y Larry Hochman, irá interpretando tonadas memorables de compositores no solo tradicionales, sino modernos. Será un encuentro con un sabor contemporáneo de 'La casa en el aire', 'Pescador, lucero y río', 'El preso', 'El regreso', 'Ay mi llanura', 'El arroyito' y 'Robarte un beso'.



Ella es Colombia es protagonizada por Natalia Bedoya (Aluna) y Diego León Hoyos (Mamu), quien también hizo parte de la escritura de la historia en conjunto con Misi y Julio Lucena.



Son más de 30 actores, bailarines y cantantes en escena, bajo la dirección del puertorriqueño Luis Salgado, quien ha participado en producciones de Broadway como Rocky y On your feet (sobre la vida de Gloria Estefan).

El antagonista del montaje es 'El monstruo de las mil caras', mejor conocido como el 'ego'. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Restrebooks