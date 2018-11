El periodismo digital se da cita en Bogotá

A comienzos de este mes, el diario The New York Times dio a conocer que superó los tres millones de suscriptores digitales y los cuatro millones de suscriptores en todas sus plataformas. Otro importante diario de Estados Unidos que también hizo una gran apuesta por lo digital fue The Washington Post, que hace alrededor de un año anunció que había alcanzado su primer millón de suscriptores en ese apartado.

Los dos medios estarán presentes en la sexta edición del Digital Media Latam 2018 de WAN-IFRA (Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias), que comenzará mañana en Bogotá y contará con más de 35 ponentes de 13 países y más de 350 participantes.



Uno de los invitados será Aram Chekijian, que explicará cómo The New York Times capta, analiza y utiliza los datos de sus usuarios con el fin de mejorar sus campañas de conversión y retención de suscriptores digitales.



Por su parte, Beth Díaz, vicepresidenta de desarrollo de audiencias y analíticas de 'The Washington Post', hablará sobre la importancia de los datos en la transformación digital de este medio, tanto para impulsar nuevas fuentes de ingresos como para transformar a la compañía.

Entre los casos latinoamericanos sobresale la investigación ‘Los cuadernos de la corrupción’, del diario argentino 'La Nación', que a partir del cuaderno de un chofer de uno de los ministros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ahonda sobre los supuestos sobornos de empresarios al gobierno a cambio de concesiones.



Esta edición del encuentro, que se realiza en Colombia gracias a la alianza liderada por la Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami), también tendrá como temas fundamentales las estrategias de contenido pago, las nuevas narrativas periodísticas digitales, la innovación en las salas de redacción y el crecimiento y monetización de audiencias.



Además se entregarán los Premios Digital Media LATAM, distribuidos en once categorías, en los que está nominado EL TIEMPO en la categoría de mejor visualización de datos con el trabajo ‘Venezuela a la fuga’.