Inauguran la muestra 'Mickey: The True Original Exhibition'

Disney inauguró este jueves la muestra 'Mickey: The True Original Exhibition' en el Meatpacking District de la ciudad de Nueva York. Visitantes de todo el mundo podrán ver la instalación temporal envolvente de 1500 metros cuadrados que conmemora el aniversario número 90 de Mickey Mouse.

La muestra 'Mickey: The True Original Exhibition', que se realiza en la misma ciudad en que Mickey hizo su debut en la pantalla grande con Steamboat Willie el 18 de noviembre de 1928 en el Colony Theatre, invita a los visitantes a unirse a la celebración del aniversario y experimentar a Mickey Mouse como nunca antes lo habían hecho.



La muestra, que ya está abierta al público y se puede visitar hasta el 10 de febrero de 2019, presenta obras de arte originales curadas con dedicación, oportunidades para tomar fotos, activaciones de marca y una nueva línea de productos conmemorativos.

Un viaje a través del arte contemporáneo e histórico

En homenaje al impacto que tuvo Mickey Mouse en los últimos 90 años sobre la cultura popular, la creatividad y las artes en todas sus formas, la muestra presenta instalaciones de más de 20 artistas contemporáneos de todo el mundo, entre ellos Daniel Arsham y Katherine Bernhardt, e incluye también una obra histórica inspirada en Mickey realizada por el artista legendario Keith Haring.



El dibujo de Haring, “Untitled (Mickey Mouse), 1981”, está acompañado de una variedad de fotos originales del artista cuidadosamente seleccionadas, así como algunas de sus obras más famosas de Mickey Mouse capturadas por su amigo cercano, el fotógrafo Tseng Kwong Chi, a lo largo de su carrera en la década de 1980. Esta exhibición muestra por primera vez los retratos de estos dos amigos, quienes compartían su amor por la cultura y los íconos del pop.



Las obras originales e históricas se presentan en más de una docena de salas temáticas, todas cuidadosamente curadas y diseñadas para resaltar un capítulo diferente de la historia de Mickey Mouse. Durante la experiencia, los visitantes descubrirán momentos dignos de fotografiar, tales como una réplica del barco de Steamboat Willie, escenas envolventes en blanco y negro de los clásicos cortos animados, una reinterpretación transformadora de The Sorcerer’s Apprentice de la obra maestra de Walt Disney Fantasia y una recreación del set de All New Mickey Mouse Club, de 1990.



Los fanáticos también podrán echar un vistazo a la colección 'Disney Archives', que incluye productos de consumo icónicos inspirados en Mickey Mouse a lo largo de las décadas, así como el premio Óscar® por la creación de Mickey Mouse, que se recibió en préstamo del museo The Walt Disney Family Museum en San Francisco.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO