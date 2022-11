El Museo de Orsay de París consiguió abortar el pasado jueves una acción de una supuesta activista ecologista contra al menos un cuadro de Vincent Van Gogh, confirmó a EFE una portavoz de la pinacoteca.

La activista tenía intención de lanzar sopa contra un autorretrato de Van Gogh en Saint Rémy, explicó la portavoz, días después de los ataques que tuvieron lugar recientemente en Inglaterra, Alemania y Países Bajos, donde activistas lanzaron sopas y puré de papas a varias obras de arte.

Según Le Parisien, la mujer quería además pegarse la cara con otro de los cuadros, como hizo un activista con 'La joven de la perla' en el Mauritshuis de La Haya ese mismo jueves, pero fue detenida cuando se había retirado el jersey para que quedara a la vista el mensaje de su camiseta: 'Just stop oil'. Iba acompañada de otras personas equipadas con cámaras que pretendían grabarlo todo para darle difusión.



El dispositivo preventivo que se ha puesto en marcha ante la proliferación de este tipo de operaciones, en el que está implicado también la policía, le impidió acercarse al lienzo de Van Gogh.



Después, se dirigió hacia un lienzo de Paul Gauguin con una botella en la mano, pero fue también detenida por una agente de seguridad, mientras la policía estaba preparada para intervenir en caso de que la activista hubiera logrado su objetivo.



La mujer no fue arrestada pero el Museo de Orsay ha interpuesto una denuncia por intento de degradación voluntario.

Otros museos nacionales franceses, como el Louvre, no han querido hacer comentarios sobre el dispositivo de seguridad desplegado en las últimas semanas para hacer frente a esta amenaza, ya que en general son las obras más valiosas las que están protegidas con cristal, pero no todas.



Los activistas de distintos países están siguiendo las directivas del movimiento británico 'Just stop oil', que reclama el fin de nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas dando fuerza a sus exigencias con este tipo de operaciones mediáticas.



EFE