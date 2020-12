Hoy, 3 de diciembre, subasta para ayudar a Providencia

La industria del arte ha sido, a lo largo de los años, un punto de encuentro entre la comunidad raizal de Providencia y los turistas que visitan, año tras año, este paraíso nacional en el mar Caribe.

Pero el paso del huracán Iota arrasó todo y es hora de apoyar a los isleños no solo para que sus casas e instituciones vuelvan a estar en pie, sino para que sus restaurantes, que ayudan a mover su economía, reabran sus puertas.



Para darles impulso, este 3 de diciembre se lleva a cabo una subasta, apoyada por Johnnie Walker y el Espacio Odeón, que se hace a través de la iniciativa Stand Up Providence, liderado por Tamarin Foundation, Give to Colombia, Corporación Antioquia Presente, Fi Providence y Fundación Grupo Argos.



En total, 50 artistas colombianos de distintas regiones participan en la subasta. Ellos intervinieron 200 estatuillas del caminante que identifica a la marca de whisky (que celebra 200 años), y que se subastarán a partir de las 7 p. m. de forma virtual por la página web keepwalking200espacioodeon.com y por YouTube.





Para participar es necesario ser mayor de edad y registrarse en la página. Allí está la información de las estatuillas, sus autores y el valor de inicio de la puja, que se puede hacer con anticipación. Los precios de arranque oscilan entre 1’000.000 y 3’000.000 de pesos, de acuerdo con la obra.



Hay trabajos de artistas como Adriana Bernal, Anamaría Gutiérrez de Piñeres, Carlos Salas, Daniel Correa, Evelyn Tovar, Franklin Aguirre, Kindi Llatju, Maripaz Jaramillo, Miguel Böhmer, Rodrigo Echeverri, Tahuanty Jacanamijoy, Ximena Escobar y Ana Mosseri, entre otros, que trabajaron durante 4.000 horas para intervenir a estos solidarios caminantes.